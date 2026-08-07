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Juventus Inside Massara 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Les surprises de Massara et beaucoup de points d’interrogation : un gardien prêté, ce n’est pas une chose digne de la Juventus

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Opinion

Il manque encore quatre pièces maîtresses au mercato de la Juventus pour bâtir une équipe qui veut renouer avec la victoire

Le travail d’équipe de la nouvelle direction de la Juventus a jusqu’ici porté quelques fruits, mais les lacunes dans l’effectif de la Juventus, à deux semaines du début du championnat et à un peu plus de trois semaines de la fin du mercato, restent encore nombreuses, et importantes. D’un côté, le travail minutieux de Giovanni Carnevali a permis de dénouer, après un an, l’écheveau des négociations pour ramener Randal Kolo Muani à la Continassa, tandis que les rapports de Marco Ottolini ont convaincu tout le monde de miser sur Jeff Ekhator. Enfin, l’arrivée de Frederic Massaraa donné un coup de fouet important et représenté l’élément perturbateur, avec les recrutements surprises de Zeki Celik et Kerim Alajbegovic.


Une fois la synthèse des points positifs achevée, passons au commentaire des points négatifs. Et là, on remarque immédiatement que la Juventus n’a toujours pas résolu ses problèmes les plus importants, dont certains sont même anciens : le gardien, un défenseur doté d’une bonne qualité de pied et capable de relancer, un meneur de jeu au milieu de terrain et un avant-centre de surface.

  • La Juve peut-elle se permettre un gardien prêté ?

    Dans les buts, la Juventus est encore à l’arrêt avec Di Gregorio, Perin et Pinsoglio. Le problème, c’est que le deuxième et le troisième (Perin et Pinsoglio) arrivent en fin de contrat dans un an, et que le titulaire, Di Gregorio, dont le contrat expire en 2029, ne satisfait ni Spalletti ni le club, et est presque mis à l’écart au sein même du club, aussi à la lumière de l’énorme affaire qui, au mois de juillet, a vu son agent au premier plan. Jusqu’ici, la Juventus n’a réussi à trouver ni un point de chute pour Di Gregorio ni un nouveau gardien titulaire. Les principales pistes, Alisson et Dibu Martinez, se sont envolées, d’autres solutions (comme Vicario) ne convainquent pas totalement. La dernière idée est de prendre Suzuki en prêt au Paris Saint-Germain, si le club français achetait le Japonais à Parme. Mais une société comme la Juventus veut-elle vraiment refonder une équipe gagnante avec un gardien, à l’un des postes cruciaux au vu de ce qui s’est passé la saison dernière, en prêt ?

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  • Avec Lucumi, adieu le bloc bas

    En défense, les paires pour une arrière-garde à quatre sont, de droite à gauche : Kalulu et Celik, Bremer et Gatti, Kelly et Rugani, Cambiaso et Cabal. Mais là aussi, comme pour les gardiens, la qualité de certains éléments ne convainc pas Spalletti. Pour le type de jeu que le technicien toscan a en tête pour son équipe, par exemple, un joueur comme Lucumì serait plus fonctionnel que Gatti : le défenseur de Bologne a l’habitude d’évoluer une dizaine de mètres plus haut que l’ancien joueur de Frosinone, et il est plus habile dans la phase de relance, tandis que Gatti donne le meilleur de lui-même dans un bloc bas et en marquage individuel. Les dernières rumeurs évoquent un écart réduit entre la Juventus et Bologne pour le Colombien, dont l’arrivée pourrait annoncer le départ de l’un entre Gatti, Rugani et Kelly.

  • Locatelli ne suffit pas

    Au milieu de terrain, en prenant comme système de départ le 4-2-3-1, la Juventus actuelle compte bien trop de joueurs axiaux dans son effectif, pas moins de sept : Locatelli, McKennie, Thuram, Kooopmeiners, Miretti, Douglas Luiz et Arthur. Les trois premiers sont presque intouchables, tandis que la Juventus est prête à écouter des offres pour Koopmeiners et Miretti. Enfin, les deux Brésiliens représentent un point d’interrogation : en théorie, ils seraient les deux premiers candidats au départ, mais à la surprise générale, l’un des deux pourrait finalement rester. Ce qui laisse perplexe, en revanche, c’est qu’après des années, et après de nombreux changements dans la direction, il manque encore un véritable meneur de jeu, capable de tenter l’exploit de répéter les prouesses de Pirlo d’abord, puis de Pjanic. Certes, Locatelli a fait des progrès importants lors de la dernière année, mais peut-il vraiment être le meneur de jeu d’une Juve gagnante ? Là aussi, comme pour les lignes précédentes, on peut répéter le même refrain : les joueurs sont nombreux, mais la qualité, elle, n’est pas très élevée.

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  • Et le remplaçant de Vlahovic ?

    Même dans le secteur offensif, l’abondance est grande sur le plan numérique : pour les quatre postes d’attaque du 4-2-3-1, les joueurs actuellement à disposition sont pas moins de 10 : Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator, Nico Gonzalez, Boga, Conceicao, David, Milik, Yildiz et Zhegrova. Mais là aussi, pardonnez la répétition, les points d’interrogation sont nombreux : Nico Gonzalez sera cédé, il ne reste plus qu’à fixer la destination et le prix, tout comme David, Milik et Zhegrova sont eux aussi à vendre, malgré le but contre Chelsea. Et puis il y a l’éternel problème du numéro 9 : Kolo Muani est un bon retour, mais c’est un attaquant mobile et non l’avant-centre axial de poids que Spalletti aimerait avoir. En substance, malgré les dix attaquants dans l’effectif, le remplaçant de Vlajovic manque encore.


    Gardien, défenseur capable de relancer, régisseur et avant-centre : telles auraient dû être les premières opérations de la Juventus, qui pour l’instant s’est au contraire concentrée sur d’autres aspects du marché.

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