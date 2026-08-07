Le travail d’équipe de la nouvelle direction de la Juventus a jusqu’ici porté quelques fruits, mais les lacunes dans l’effectif de la Juventus, à deux semaines du début du championnat et à un peu plus de trois semaines de la fin du mercato, restent encore nombreuses, et importantes. D’un côté, le travail minutieux de Giovanni Carnevali a permis de dénouer, après un an, l’écheveau des négociations pour ramener Randal Kolo Muani à la Continassa, tandis que les rapports de Marco Ottolini ont convaincu tout le monde de miser sur Jeff Ekhator. Enfin, l’arrivée de Frederic Massaraa donné un coup de fouet important et représenté l’élément perturbateur, avec les recrutements surprises de Zeki Celik et Kerim Alajbegovic.





Une fois la synthèse des points positifs achevée, passons au commentaire des points négatifs. Et là, on remarque immédiatement que la Juventus n’a toujours pas résolu ses problèmes les plus importants, dont certains sont même anciens : le gardien, un défenseur doté d’une bonne qualité de pied et capable de relancer, un meneur de jeu au milieu de terrain et un avant-centre de surface.