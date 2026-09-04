Pour défendre David face aux polémiques des supporters sur ses kilos en trop apparents, c’est quelqu’un qui a écrit des pages importantes de l’histoire récente de l’Atlético et qui est assurément l’un des chouchous d’une bonne partie du public qui s’en est chargé. Il s’agit d’Antoine Griezmann, qui est intervenu avec un commentaire sous une vidéo Instagram publiée pour attaquer le Canadien. L’attaquant français, aujourd’hui à Orlando en MLS, a lancé « Peut-être que c’est toi qui es en surpoids, petit monstre ».