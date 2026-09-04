Jonathan David lance immédiatement le débat, y compris à Madrid. Au centre des critiques des supporters de l’Atlético, la forme physique avec laquelle le Canadien, arrivé de la Juventus en prêt avec option d’achat, s’est présenté dans son nouveau club, jugée insuffisante. « Nous avons besoin du joueur qu’il était à Lille », a expliqué le Cholo en parlant du nouveau renfort offensif de l’Atlético.
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Les supporters de l’Atlético critiquent David : « En surpoids ». Mais Griezmann le défend et Simeone l’encourage
Les critiques des supporters
Ses grands débuts n’ont pas encore eu lieu, mais ces derniers jours, le joueur né en 2000 effectue ses premiers entraînements avec l’équipe de Simeone. Sur les réseaux sociaux, en revanche, les supporters le contestent, puisque plusieurs commentaires et posts sur sa condition physique, apparemment loin d’être optimale, ont en effet fait leur apparition.
GRIEZMANN PREND SA DÉFENSE
Pour défendre David face aux polémiques des supporters sur ses kilos en trop apparents, c’est quelqu’un qui a écrit des pages importantes de l’histoire récente de l’Atlético et qui est assurément l’un des chouchous d’une bonne partie du public qui s’en est chargé. Il s’agit d’Antoine Griezmann, qui est intervenu avec un commentaire sous une vidéo Instagram publiée pour attaquer le Canadien. L’attaquant français, aujourd’hui à Orlando en MLS, a lancé « Peut-être que c’est toi qui es en surpoids, petit monstre ».
La Juventus observe
L’aventure madrilène de l’ancien joueur de la Juventus n’a donc pas commencé de la meilleure des manières : la Juventus observe la situation avec intérêt, car en juin elle devra rediscuter d’un possible transfert avec l’Atlético, en fonction des performances du Canadien entre la Liga, la Ligue des champions et la Coupe du Roi.
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