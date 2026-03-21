Les supporters de Chelsea et de Strasbourg vont manifester ENSEMBLE contre les propriétaires de BlueCo

Les tensions ont atteint leur paroxysme après une saison marquée par de nombreux bouleversements. Les supporters strasbourgeois en ont assez d’une politique de recrutement axée exclusivement sur les jeunes, tandis que le départ de l’entraîneur Liam Rosenior, qui a quitté le club français pour Chelsea en janvier, a encore alimenté les critiques selon lesquelles Strasbourg serait traité comme un club formateur.

« Les supporters des deux clubs sont invités à se joindre à nous pour cette marche », conclut le communiqué des supporters. « Nous avons l’intention de mettre en lumière non seulement l’incompétence et la mauvaise gestion de Chelsea, mais aussi les restrictions imposées par la propriété multi-clubs, qui prive des clubs comme Strasbourg de leur identité et où des groupes de supporters de longue date et respectés sont censurés et réprimés par une direction brutale. Nous pensons que cela pourrait marquer un tournant décisif dans l’histoire du football, où les supporters de clubs de pays différents s’uniront pour faire ce qui est juste non seulement pour nos clubs individuellement, mais aussi pour le sport dans son ensemble. Ensemble, nous pouvons forcer le changement. »