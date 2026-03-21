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Les supporters de Chelsea et de Strasbourg vont manifester ENSEMBLE contre les propriétaires de BlueCo
Une alliance transfrontalière contre la propriété
Selon The Telegraph, le groupe de supporters contestataires de Chelsea « NotAProjectCFC » a confirmé l'organisation d'une manifestation conjointe avec quatre grandes associations de supporters strasbourgeois, marquant ainsi une escalade significative de l'agitation parmi les supporters. Cette manifestation internationale de solidarité est prévue le samedi 18 avril, avant le match à domicile de Chelsea contre Manchester United. Des membres des groupes Ultra Boys 90, Kop Ciel et Blanc, de la Fédération des Supporters du RCS et de Pariser devraient faire le déplacement depuis la France jusqu'à Londres.
- AFP
La rébellion dans les tribunes et dans les coulisses
Cette marche vise à présenter un front uni contre le modèle multi-clubs mis en place par le consortium BlueCo, qui, selon les supporters, sape les valeurs traditionnelles et l’identité des deux institutions. Les groupes de protestataires ont publié une déclaration cinglante concernant la situation actuelle de leurs clubs : « Face à l’érosion continue des valeurs au sein des deux clubs de football, nous avons décidé de nous unir pour agir avec un message clair et commun : Blueco Out
« Les membres d’Ultra Boys 90, de Kop Ciel et Blanc, de la Fédération des Supporters du RCS et de Pariser ont aimablement accepté de se rendre à Londres et de marcher à nos côtés lors d’une marche de protestation vers Stamford Bridge avant le match. »
Crise d'identité à l'ouest de Londres et en Alsace
Les tensions ont atteint leur paroxysme après une saison marquée par de nombreux bouleversements. Les supporters strasbourgeois en ont assez d’une politique de recrutement axée exclusivement sur les jeunes, tandis que le départ de l’entraîneur Liam Rosenior, qui a quitté le club français pour Chelsea en janvier, a encore alimenté les critiques selon lesquelles Strasbourg serait traité comme un club formateur.
« Les supporters des deux clubs sont invités à se joindre à nous pour cette marche », conclut le communiqué des supporters. « Nous avons l’intention de mettre en lumière non seulement l’incompétence et la mauvaise gestion de Chelsea, mais aussi les restrictions imposées par la propriété multi-clubs, qui prive des clubs comme Strasbourg de leur identité et où des groupes de supporters de longue date et respectés sont censurés et réprimés par une direction brutale. Nous pensons que cela pourrait marquer un tournant décisif dans l’histoire du football, où les supporters de clubs de pays différents s’uniront pour faire ce qui est juste non seulement pour nos clubs individuellement, mais aussi pour le sport dans son ensemble. Ensemble, nous pouvons forcer le changement. »
- AFP
Et maintenant ?
Chelsea occupe actuellement la sixième place de la Premier League et est encore sous le choc de son élimination européenne face au Paris Saint-Germain. Ses performances récentes ont été irrégulières, le club n'ayant remporté qu'un seul de ses trois derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il affrontera prochainement Everton en Premier League.
De son côté, Strasbourg occupe la huitième place de la Ligue 1 avec 37 points en 26 matches, à six points d'une place européenne pour la saison prochaine. Le club se prépare désormais à affronter Nantes dimanche.
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