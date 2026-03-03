Les stars de Tottenham « se croient trop bonnes pour être reléguées », affirme l'ancien attaquant d'Arsenal, qui insiste sur le fait que l'équipe d'Igor Tudor n'est pas prête pour la lutte pour le maintien

Interrogé sur la question de savoir si cette mentalité s'infiltre dans les équipes, les joueurs refusant de croire que le pire puisse arriver, l'ancienne star de la Premier League Aliadière, s'exprimant en association avec Gambling.com, les experts des casinos en ligne britanniques, a déclaré à GOAL : « C'est un problème, et j'ai moi-même fait partie d'une équipe reléguée, Middlesbrough, lorsque j'ai été relégué, et je pensais que nous étions trop bons pour descendre. Mais lorsque vous êtes entraîné à ce niveau, il n'y a plus de football, il n'y a plus de qualité, il n'y a plus de talent. Tout est question de travail, de croyance et de combat. Se battre en tant qu'unité, en tant que groupe, et c'est là le problème.

Je regarde aussi les Spurs et, sans vouloir manquer de respect à l'autre équipe londonienne et à l'autre club, c'est clairement le problème qu'ils ont. Il y a des joueurs qui pensent qu'ils sont trop bons pour être relégués, mais ce sont eux qui ont mis l'équipe dans cette situation, donc c'est à eux de la sortir de là.

En tant que joueur, quand vous pensez « je suis trop bon pour ce club, je suis trop bon pour cette bataille », c'est un problème, car vous ne pensez pas comme il faut. La bonne attitude, c'est : « J'ai mon équipe, je dois les sortir de là. Les gars, nous devons rester soudés et nous sortir de cette situation, sauver ce club qui nous a tant donné. Nous ne pouvons pas laisser ce club sombrer ».

C'est une force mentale individuelle énorme à avoir en tant que joueur et en tant que club, et parfois les managers font tout ce qu'ils peuvent, mais ce ne sont pas eux qui jouent chaque week-end. Ils prennent évidemment la décision concernant le onze de départ, mais en fin de compte, ce sont les onze hommes qui sont sur le terrain qui doivent jouer les uns pour les autres, s'entraider et se battre. Quand on est en difficulté, chaque match est une bataille, un combat acharné. »