Les stars de Tottenham « se croient trop bonnes pour être reléguées », affirme l'ancien attaquant d'Arsenal, qui insiste sur le fait que l'équipe d'Igor Tudor n'est pas prête pour la lutte pour le maintien
Les Spurs menacés de relégation après leur triomphe en Ligue Europa
Les Spurs ont chuté à la 17e place du championnat anglais la saison dernière, sous la houlette d'Ange Postecoglou, mais leur succès en Ligue Europa, qui a mis fin à 17 ans d'attente pour un titre majeur, a permis de masquer certaines failles inquiétantes.
Cette saison, les progrès sont minimes, le club étant à nouveau menacé de relégation, et l'on se demande avec inquiétude si ce sont Lincoln et Charlton qui pourraient se rendre au Tottenham Hotspur Stadium en 2026-2027, plutôt que Liverpool et Chelsea.
West Ham se trouve au cœur d'un débat similaire, puisqu'il se trouve dans la zone de relégation à 10 journées de la fin, et qu'une trappe menant au championnat pourrait s'ouvrir pour une équipe de la capitale qui dépense sans compter. Ce ne serait pas la première à subir ce sort, puisque Nottingham Forest, Newcastle, Aston Villa et Leeds ont prouvé par le passé qu'aucune équipe n'est jamais « trop bonne pour descendre ».
Les Spurs et West Ham pensent-ils qu'ils sont « trop bons pour être relégués » ?
Interrogé sur la question de savoir si cette mentalité s'infiltre dans les équipes, les joueurs refusant de croire que le pire puisse arriver, l'ancienne star de la Premier League Aliadière, s'exprimant en association avec Gambling.com, les experts des casinos en ligne britanniques, a déclaré à GOAL : « C'est un problème, et j'ai moi-même fait partie d'une équipe reléguée, Middlesbrough, lorsque j'ai été relégué, et je pensais que nous étions trop bons pour descendre. Mais lorsque vous êtes entraîné à ce niveau, il n'y a plus de football, il n'y a plus de qualité, il n'y a plus de talent. Tout est question de travail, de croyance et de combat. Se battre en tant qu'unité, en tant que groupe, et c'est là le problème.
Je regarde aussi les Spurs et, sans vouloir manquer de respect à l'autre équipe londonienne et à l'autre club, c'est clairement le problème qu'ils ont. Il y a des joueurs qui pensent qu'ils sont trop bons pour être relégués, mais ce sont eux qui ont mis l'équipe dans cette situation, donc c'est à eux de la sortir de là.
En tant que joueur, quand vous pensez « je suis trop bon pour ce club, je suis trop bon pour cette bataille », c'est un problème, car vous ne pensez pas comme il faut. La bonne attitude, c'est : « J'ai mon équipe, je dois les sortir de là. Les gars, nous devons rester soudés et nous sortir de cette situation, sauver ce club qui nous a tant donné. Nous ne pouvons pas laisser ce club sombrer ».
C'est une force mentale individuelle énorme à avoir en tant que joueur et en tant que club, et parfois les managers font tout ce qu'ils peuvent, mais ce ne sont pas eux qui jouent chaque week-end. Ils prennent évidemment la décision concernant le onze de départ, mais en fin de compte, ce sont les onze hommes qui sont sur le terrain qui doivent jouer les uns pour les autres, s'entraider et se battre. Quand on est en difficulté, chaque match est une bataille, un combat acharné. »
Tottenham mis en garde contre un échec « catastrophique »
L'ancienne star des Spurs, Danny Murphy, reste convaincu que la relégation peut être évitée dans le nord de Londres, mais il a déclaré à BBC Sport à propos d'une équipe qui a subi deux défaites consécutives sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Igor Tudor : « Si vous continuez à perdre des matchs et que la confiance baisse, peu importe le nombre de bons joueurs que vous avez, cela devient difficile.
Le fait que l'on évoque la relégation des Spurs est incroyable. C'est vraiment ridicule. Que l'on blâme le recrutement ou les propriétaires, ce serait catastrophique pour ce club. J'ai entendu certains fans suggérer que la relégation pourrait être la meilleure chose qui puisse arriver. Je ne suis pas d'accord. »
Reprise estivale : dans quelle division les Spurs évolueront-ils ?
Tottenham pourrait avoir besoin d'un renouveau, car le club attendra l'été pour nommer un entraîneur permanent et combler les lacunes de son effectif sur le marché des transferts, mais il reste à voir dans quelle division le club - et West Ham - évolueront la saison prochaine.
