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Les six priorités de transfert du Feyenoord pour l’été 2026

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Dévy Rigaux a pris ses fonctions le 1er juin au Feyenoord, où l’attend un chantier colossal. Le directeur technique belge fait preuve d’ambition en relevant ce défi risqué, alors qu’il était parfaitement à sa place au Club de Bruges. Voetbalzone vient prêter main-forte à Rigaux en cette période estivale chargée de transferts.

Avec le départ de Robin van Persie et l’arrivée sur le banc de Giovanni van Bronckhorst, épaulé par Sipke Hulshoff, Rigaux peut désormais se consacrer pleinement à l’effectif.

Les premiers transferts sont déjà actés : le « Stadionclub » a présenté vendredi le milieu de terrain Charles Vanhoutte (OGC Nice), tandis que Rigaux avait auparavant convaincu le jeune talent marocain Ilian Hadidi (Standard de Liège) de rejoindre Feyenoord. Le défenseur gauche Mika Mármol (Las Palmas) devrait suivre sous peu.

Plusieurs joueurs quittent également le club : Steven Benda, Gernot Trauner et Raheem Sterling s’en vont libres, Malcolm Jeng, en fin de prêt, retourne au Stade de Reims, tandis que Jeyland Mitchell et Plamen Andreev sont cédés définitivement au Sturm Graz et au Debreceni VSC.

Au cours des prochaines semaines, Van Bronckhorst et Rigaux devront encore faire des choix décisifs afin de réduire l’écart avec le PSV et de briller en Ligue des champions.

  • Gjivai ZechielImago

    Mettre en place une politique de prêt des joueurs plus efficace

    Cet été, une douzaine de joueurs prêtés font leur retour au centre d’entraînement 1908 du Feyenoord. Seul Gjivai Zechiël, formé au club et auteur d’une excellente saison au FC Utrecht, semble avoir une véritable chance de s’imposer au De Kuip.

    Cet été, le directeur technique Arne Slot et son staff doivent donc mieux évaluer les besoins offensifs que son prédécesseur Dennis te Kloese, car le club se retrouve encore avec des joueurs coûteux sur les bras : Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs et Luka Ivanusec ont déjà montré leurs limites et ne semblent plus avoir d’avenir à Rotterdam.

    Le club doit aussi repenser sa politique d’options d’achat : ces dernières années, plusieurs clubs se sont désengagés de dossiers pourtant prometteurs dès lors que le joueur ne convenait plus.

    Plutôt que de prêter des éléments superflus, Rigaux doit utiliser ces structures temporaires pour expédier des jeunes talents ailleurs, afin qu’ils reviennent plus tard, à l’image de Zechiël, en joueurs plus complets.

    Dans cette optique, les premiers prêts de la saison, ceux du latéral gauche Lucas Gardenier et du milieu technique Ayoub Ouarghi au FC Dordrecht, constituent un signal encourageant. D’autres jeunes talents comme Jan Plug, Jaden Slory et Aymen Sliti pourraient eux aussi bénéficier d’un prêt pour poursuivre leur progression.

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  • Calvin Stengs Luka IvanusecImago

    Il est temps de procéder à un grand ménage

    Les joueurs cités plus haut, Zerrouki, Stengs et Ivanusec, ne représentent qu’une partie émergée d’un casse-tête estival pour Feyenoord : son effectif est trop large. Le club va donc devoir se séparer de nombreux éléments, et, dans certains cas, Rigaux devra assumer les conséquences des choix initiaux de Te Kloese.

    Même Neraysho Kasanwirjo et Stéphano Carrillo, recrutés pour plusieurs millions, semblent sur le départ après des prêts peu convaincants au Fortuna Sittard et à Dordrecht.

    Comme nombre de supporters, Rigaux s’interroge sur le niveau de joueurs tels que Bart Nieuwkoop, Mats Deijl, Jordan Lotomba, Jeremiah St. Juste, Shiloh ’t Zand, Gaoussou Diarra, Gonçalo Borges et Casper Tengstedt.

    Pour Sem Steijn, le retour de Gio pourrait s’avérer bénéfique, car ses qualités rappellent celles de Jens Toornstra lors du titre de 2017. Le milieu originaire de La Haye possède la capacité d’apporter davantage de buts depuis l’entrejeu.

    Néanmoins, le club pourrait le céder dès cet été, pour un montant correspondant à sa valeur marchande, tant son temps de jeu en sélection reste limité. Selon l’Algemeen Dagblad, Jakub Moder et In-beom Hwang pourraient eux aussi faire leurs valises en cas d’offre satisfaisante.

  • Timon WellenreutherImago

    Prenez la bonne décision concernant Wellenreuther

    Maintenant que Justin Bijlow s'est engagé pour plusieurs années avec Gênes, le Feyenoord devra également prendre une décision importante concernant Timon Wellenreuther. Le contrat de l'Allemand court encore jusqu'à l'été 2027.

    Si un club de Bundesliga venait à se manifester pour le gardien allemand, il ne serait pas surprenant de le voir quitter le club après quatre saisons. Dans ce scénario, le Feyenoord devrait alors se mettre en quête de deux gardiens de but compétitifs.

    En tant que supporter passionné de Leeds United, je recommande à Rigaux de se renseigner sur Illan Meslier. Le gardien français de 26 ans a connu une ascension fulgurante chez les Peacocks avant de perdre sa place de titulaire la saison dernière.

    Ce gardien de 1,97 m, auteur de 215 matchs sous le maillot de Leeds, conserve un potentiel intéressant. Avec l’arrivée imminente de Mármol, Rigaux montre qu’il surveille aussi le marché des joueurs libres ; pourquoi pas Meslier ?

  • Givairo ReadImago

    Conservez-le dans votre effectif ou cédez-le à prix d’or.

    D’après plusieurs médias réputés, Givairo Read pourrait être la « vache à lait » du Feyenoord cet été. Mais pourquoi tant d’empressement à céder un arrière de vingt ans, arrivé libre et sous contrat jusqu’en 2029 ?

    Le joueur lui-même doit se demander s’il est prêt à rejoindre des cadors comme le Bayern Munich ou Manchester City, déjà à l’affût. Feyenoord espère déclencher une guerre d’enchères pour toucher le gros lot, ou pourrait tout simplement décider de conserver ce talent exceptionnel une saison de plus.

    Autre option : un transfert vers l’un de ces deux cadors, assorti d’une clause de prêt immédiat d’une saison au Feyenoord. Avec le retour du club rotterdamois en Ligue des champions, une année supplémentaire au Kuip pourrait même servir les intérêts sportifs du jeune homme.

  • Anis Hadj MoussaImago

    Trouver des remplaçants à la hauteur pour les vedettes partantes

    Ne pas avoir recruté de remplaçant direct pour Igor Paixão est sans doute la principale erreur de Te Kloese, ce qui n’a pas facilité la tâche de Van Persie.

    Leo Sauer, qui s’est révélé trop tendre la saison passée pour assumer ce rôle, ne doit pas être sacrifié sur l’autel de la précipitation, d’autant qu’Anis Hadj Moussa et Ayase Ueda devraient prochainement partir. Le Feyenoord, qui s’apprête à disputer la Ligue des champions, se doit donc d’investir dans des avant-postes de qualité.

    Âgé de seulement vingt ans, Sauer ne doit pas être écarté, mais il est possible que Feyenoord présente un secteur offensif entièrement renouvelé la saison prochaine. Une intégration plus progressive, en soutien d’un concurrent plus expérimenté, serait sans doute bénéfique au Slovaque.

  • Shaqueel van PersieGetty

    N’oublions pas Varkenoord, le vivier de talents du Feyenoord, où les futurs grands joueurs se forment avant de brillera sur les terrains professionnels.

    Rigaux a déjà annoncé son intention de renforcer l’encadrement médical du Feyenoord pour limiter les blessures. Reste un dernier conseil à l’adresse du Belge : ne néglige pas ton propre jardin.

    Si Van Persie a commis plusieurs erreurs durant ses dix-huit mois à la tête du club, il a toujours gardé un œil attentif sur Varkenoord.

    La saison passée, il a ainsi lancé les jeunes Thijs Kraaijeveld, Ilai Grootfaam, Tobias van den Elshout, Shaqueel van Persie et Jivayno Zinhagel. Reste à souhaiter que ces talents resurgissent l’an prochain sous la direction de Van Bronckhorst, car l’avenir appartient bel et bien aux jeunes.