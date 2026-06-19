Dévy Rigaux a pris ses fonctions le 1er juin au Feyenoord, où l’attend un chantier colossal. Le directeur technique belge fait preuve d’ambition en relevant ce défi risqué, alors qu’il était parfaitement à sa place au Club de Bruges. Voetbalzone vient prêter main-forte à Rigaux en cette période estivale chargée de transferts.

Avec le départ de Robin van Persie et l’arrivée sur le banc de Giovanni van Bronckhorst, épaulé par Sipke Hulshoff, Rigaux peut désormais se consacrer pleinement à l’effectif.

Les premiers transferts sont déjà actés : le « Stadionclub » a présenté vendredi le milieu de terrain Charles Vanhoutte (OGC Nice), tandis que Rigaux avait auparavant convaincu le jeune talent marocain Ilian Hadidi (Standard de Liège) de rejoindre Feyenoord. Le défenseur gauche Mika Mármol (Las Palmas) devrait suivre sous peu.

Plusieurs joueurs quittent également le club : Steven Benda, Gernot Trauner et Raheem Sterling s’en vont libres, Malcolm Jeng, en fin de prêt, retourne au Stade de Reims, tandis que Jeyland Mitchell et Plamen Andreev sont cédés définitivement au Sturm Graz et au Debreceni VSC.

Au cours des prochaines semaines, Van Bronckhorst et Rigaux devront encore faire des choix décisifs afin de réduire l’écart avec le PSV et de briller en Ligue des champions.