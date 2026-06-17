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Kasper Dolberg, Jordi Cruijff, Marc-Andre Ter StegenIMAGO/Voetbalzone

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Les six priorités de l’Ajax en matière de transferts pour l’été 2026

FEATURES
Opinion
Ajax
Eredivisie
O. Wijndal
L. Rosa

En tant que directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruijff doit relever un défi de taille dans les semaines à venir. Il est attendu qu’il procède à un grand ménage dans l’effectif et recrute des renforts capables d’apporter immédiatement une valeur ajoutée.

Il y a un an, le club se trouvait dans une situation similaire : un effectif déséquilibré et trop peu de joueurs au niveau requis. La grande différence, c’est que, à l’époque, c’est John Heitinga, alors inexpérimenté, qui avait été choisi pour succéder à Francesco Farioli. Cruijff, en poste depuis le 1er février, a cette fois recruté l’expérimenté Espagnol Míchel.

La saison passée, les Ajacides ont connu un exercice à rayer des annales : une décevante cinquième place et une qualification in extremis pour les tours préliminaires de la Ligue des conférences via les barrages. En cours de route, Heitinga puis Fred Grim ont été limogés, et la politique de transferts a été sévèrement critiquée.

Marijn Beuker et Alex Kroes avaient recruté Oscar Gloukh, Raúl Moro et Ko Itakura pour des sommes considérables, mais aucun n’a véritablement fait la différence. Moro est même reparti dès la trêve hivernale, tandis que le prêt du milieu de Liverpool James McConnell s’est également révélé infructueux.

Désormais, Míchel et Cruijff doivent rapidement prendre les décisions stratégiques qui permettront à l’Ajax de réduire l’écart avec le champion national, le PSV, dès la saison prochaine.


  • Owen WijndalIMAGO

    Cédez les joueurs superflus dès que possible pendant le mercato.

    Lors de l’été 2023, alors qu’il était directeur technique de l’Ajax, Sven Mislintat a recruté douze nouveaux joueurs pour la Johan Cruijff ArenA. Plusieurs d’entre eux n’ont pas convaincu et, plus de trois ans et demi plus tard, certains de ces transferts manqués n’ont toujours pas été cédés de façon définitive. Sivert Mannsverk revient d’un prêt au Sparta Prague, tandis que Gastón Ávila (Rosario Central) et Branco van den Boomen (Angers) devraient normalement se présenter à la première séance d’entraînement de la nouvelle saison.

    Amourricho van Axel Dongen, Ahmetcan Kaplan, Owen Wijndal, Oliver Edvardsen, Tristan Gooijer et Julian Rijkhoff semblent également pouvoir espérer trouver un nouveau club. Par ailleurs, plusieurs éléments de l’équipe première la saison passée pourraient encore partir si une offre conforme au marché se présente.

    En raison de la Coupe du monde, le mercato débute plus tard que d’ordinaire. Cruijff risque donc de peiner à se séparer rapidement de ses joueurs en trop ou à céder ses cadres à un prix intéressant. Pourtant, de tels transferts sont indispensables pour attirer les profils ciblés.



    • Publicité
  • Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Recrutez un gardien de but titulaire expérimenté

    McConnell n’était pas le seul joueur prêté par Liverpool la saison dernière. Le gardien Vitezslav Jaros avait également été cédé temporairement par le club anglais. Le portier tchèque s’était plutôt bien acquitté de sa tâche, mais une rupture des ligaments croisés en février l’a contraint à l’arrêt.

    Arrivé du FC Dallas lors du mercato d’hiver, Maarten Paes a alors été propulsé dans le rôle de numéro un. L’international indonésien s’est toutefois rapidement révélé inquiétant, notamment dans les sorties au sol. Bien qu’il ait brillé lors de la séance de tirs au but en finale des barrages européens, il devrait retrouver le banc la saison prochaine.

    L’Ajax se trouve donc à la recherche d’un nouveau gardien expérimenté capable d’évoluer au plus haut niveau européen. Ces dernières semaines, le club amstellodamois a été fortement associé au nom de Marc-André Ter Stegen (34 ans, FC Barcelone) ainsi qu’à celui de Yann Sommer (37 ans, libre).

  • Renforcer les postes défensifs

    L’Ajax a cédé Jorrel Hato à Chelsea l’été dernier pour un peu plus de 44 millions d’euros, sans recruter de remplaçant direct. Owen Wijndal a donc disposé de nombreuses occasions de s’illustrer tout au long de la saison. Les performances convaincantes du latéral gauche se comptaient toutefois sur les doigts d’une main, ce qui a poussé le club ajacide à chercher un concurrent supplémentaire pour le mercato d’hiver.

    Oleksandr Zinchenko, victime d’une grave blessure au genou dès son arrivée, n’a pas pu s’imposer, et Takehiro Tomiyasu, recruté libre, n’a pas convaincu Óscar García. Lucas Rosa a occupé le poste en fin de saison et s’en est bien sorti, mais il y a de fortes chances que l’Ajax se mette en quête d’un nouveau titulaire à ce poste maintenant que Zinchenko et Tomiyasu sont repartis.

    Le même constat vaut pour le côté droit de la défense : Anton Gaaei, malgré trois saisons solides à Amsterdam et quelques buts décisifs, n’a pas totalement convaincu. Son éventuel départ incite donc Cruijff à inscrire le recrutement d’un nouveau latéral droit en tête de sa liste de priorités.

  • Edson AlvarezImago

    Procurez-vous sans attendre le très attendu nouveau maillot numéro 6.

    Aucun doute : l’Ajax souhaite se renforcer à plusieurs postes, et le recrutement d’un nouveau milieu défensif est la priorité absolue. À l’été 2025, la direction avait ciblé plusieurs profils : Oscar Gloukh tenait la corde, mais Tyler Morton et Julian Weigl ont finalement choisi d’autres destinations.

    Pour succéder à Jordan Henderson, le jeune McConnell, prêté par Liverpool en fin de mercato, s’est révélé un pari manqué, comme l’a confirmé un premier semestre décevant. En janvier, l’Ajax a relancé sa quête d’un milieu défensif expérimenté, mais les Amstellodamois n’ont pas réussi à se renforcer à ce poste.

    Wataru Endo, Edson Álvarez, Hidemasa Morita, Manuel Ugarte, Christian Nørgaard, Lucas Torreira, Wilfred Ndidi, Fred et Daley Blind ont été ciblés pour apporter un vrai plus à l’entrejeu, mais aucune de ces pistes n’a abouti. L’équipe, d’abord dirigée par Grim puis par García, a continué à fléchir en seconde partie de saison, pénalisée par l’absence d’un véritable leader au milieu.

    Cruijff veut absolument présenter un nouveau numéro 6 cet été et vise grand. Un intérêt concret existe pour Dani Ceballos, même si, selon les dernières rumeurs, le milieu du Real Madrid préférerait retourner au Real Betis.

  • Kasper DolbergImago

    Trouver des remplaçants de niveau pour Dolberg et Weghorst

    Ces dernières années, l’Ajax et ses avant-postes peinent à former une association fructueuse. Si Brian Brobbey a tout de même trouvé le chemin des filets à 22 reprises lors de l’exercice 2023/24 et si Sébastien Haller en avait inscrit 34 deux ans auparavant, ces performances demeurent des exceptions.

    Wout Weghorst, en fin de contrat, quittera le club fin juin sans indemnité de transfert. L’international néerlandais avait pourtant brillé lors de sa première saison, inscrivant plusieurs buts décisifs, avant de connaître un exercice 2023/2024 bien plus discret.

    Pour relancer l’attaquant néerlandais, l’Ajax a recruté Kasper Dolberg à l’été 2025, déboursant dix millions d’euros pour le Danois. Après une belle période à Anderlecht, les attentes étaient élevées, mais il n’a pas confirmé : trois buts seulement en Eredivisie et des éclats trop rares.

    Selon De Telegraaf, le FC Midtjylland voudrait profiter de cette situation pour rapatrier Dolberg. Si le départ du Danois se confirme, les Amstellodamois devront donc recruter deux nouveaux avant-postes capables de véritablement peser offensivement.


  • MIKA GODTS AJAX Getty Images

    Conserver Godts ou le céder à prix d’or

    La saison dernière, l’Ajax a fortement dépendu de Mika Godts. Le Belge a affiché des statistiques impressionnantes, avec dix-sept buts et quinze passes décisives. Si le club souhaite à nouveau se battre pour le titre national la saison prochaine, il semble essentiel que l’ailier gauche prolonge son séjour au club.

    Toutefois, Cruijff pourrait se montrer ouvert à un transfert si une guerre d’enchères éclatait entre les grands clubs européens. En cas de vente au prix fort, le directeur technique disposerait des fonds nécessaires pour recruter un successeur de niveau équivalent et renforcer l’effectif sur d’autres postes.