Les six priorités de l’Ajax en matière de transferts pour l’été 2026

En tant que directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruijff doit relever un défi de taille dans les semaines à venir. Il est attendu qu’il procède à un grand ménage dans l’effectif et recrute des renforts capables d’apporter immédiatement une valeur ajoutée.

Il y a un an, le club se trouvait dans une situation similaire : un effectif déséquilibré et trop peu de joueurs au niveau requis. La grande différence, c’est que, à l’époque, c’est John Heitinga, alors inexpérimenté, qui avait été choisi pour succéder à Francesco Farioli. Cruijff, en poste depuis le 1er février, a cette fois recruté l’expérimenté Espagnol Míchel.

La saison passée, les Ajacides ont connu un exercice à rayer des annales : une décevante cinquième place et une qualification in extremis pour les tours préliminaires de la Ligue des conférences via les barrages. En cours de route, Heitinga puis Fred Grim ont été limogés, et la politique de transferts a été sévèrement critiquée.

Marijn Beuker et Alex Kroes avaient recruté Oscar Gloukh, Raúl Moro et Ko Itakura pour des sommes considérables, mais aucun n’a véritablement fait la différence. Moro est même reparti dès la trêve hivernale, tandis que le prêt du milieu de Liverpool James McConnell s’est également révélé infructueux.

Désormais, Míchel et Cruijff doivent rapidement prendre les décisions stratégiques qui permettront à l’Ajax de réduire l’écart avec le champion national, le PSV, dès la saison prochaine.



