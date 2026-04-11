Selon Marca, le Bayern Munich s’est mué en une véritable « machine à marquer » et a inscrit un nouveau chapitre de son histoire et de celle de la Bundesliga. Cet exploit historique, porté par un trio offensif de feu, pourrait marquer le début d’une nouvelle ère de domination allemande en Europe : Olise, Luis Díaz et Harry Kane.
Le journal souligne les records incessants de Kane et affirme : « L’attaquant anglais domine la course au Soulier d’or (31 buts) et se rapproche du record de Lewandowski avec le Bayern Munich. L’avant-centre polonais avait atteint 41 réalisations en Bundesliga lors de l’exercice 2020-2021, un sommet désormais dans la ligne de mire de Kane, qui n’est plus qu’à dix unités de l’égaler.
Avec cinq journées encore à disputer, le Britannique pourrait même dépasser le Polonais. Avec 76 points après 29 journées, le Bayern réalise sa troisième meilleure performance à ce stade de la Bundesliga, seulement devancé par les exercices 2013-2014 et 2012-2013 (78 points).
Par ailleurs, le club bavarois reste invaincu depuis 24 matchs consécutifs à l’extérieur en Bundesliga (17 victoires, 6 nuls).
Seulement deux séries plus longues ont été réalisées par le club bavarois : 26 matchs entre 1985 et 1987, et 33 entre 2012 et 2014.
De tels chiffres, tant pour le Bayern que pour son avant-centre, constituent un signal d’alarme pour le Real Madrid à la veille de ce choc continental, d’autant que les Merengues traversent une période moins faste : ils ont été tenus en échec hier en Liga (1-1) par Gérone et pointent désormais à neuf longueurs du leader barcelonais.
Pour contenir la puissance offensive des Bavarois, l’entraîneur Arbeloa et ses stars devront élever leur niveau de jeu. Le Real sera-t-il à la hauteur ?