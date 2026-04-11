Lors d’une soirée historique en Bundesliga, le Bayern Munich a livré une performance offensive époustouflante face au St. Pauli, s’offrant une victoire écrasante qui lui a permis de battre un record vieux de 1972, à quelques jours de recevoir le Real Madrid pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

Les Bavarois s’étaient imposés 2-1 sur la pelouse du Real Madrid, au Santiago Bernabéu, un résultat qui laisse toutes les options ouvertes avant le retour.

Lors de la 29^e journée de Bundesliga, le Bayern a atomisé son hôte, le FC Saint-Pauli, par cinq buts à zéro.