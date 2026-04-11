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Les signaux d’alarme du Bayern… Le Real Madrid a-t-il pris la mesure du danger ?

St.Pauli vs Bayern Munich
St.Pauli
Bayern Munich
Bundesliga
Real Madrid vs Girona
Real Madrid
Girona
LaLiga
H. Kane
Allemagne
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Le meilleur effectif de l’histoire du Bayern

Lors d’une soirée historique en Bundesliga, le Bayern Munich a livré une performance offensive époustouflante face au St. Pauli, s’offrant une victoire écrasante qui lui a permis de battre un record vieux de 1972, à quelques jours de recevoir le Real Madrid pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

Les Bavarois s’étaient imposés 2-1 sur la pelouse du Real Madrid, au Santiago Bernabéu, un résultat qui laisse toutes les options ouvertes avant le retour.

Lors de la 29^e journée de Bundesliga, le Bayern a atomisé son hôte, le FC Saint-Pauli, par cinq buts à zéro.

  • Équation de l'indice... 1972

    L'équipe de Vincent Kompany a atteint les 105 buts en une seule saison de Bundesliga, dépassant ainsi l'ancien record de 101 buts.

    Le Bayern Munich abordait la rencontre avec l’intention de confirmer sa suprématie en Bundesliga, profitant du faux pas de Dortmund, et les hommes de Kompany n’étaient plus qu’à un pas du titre.

    Selon Marca, « il n’a fallu que neuf minutes à Musiala pour battre le gardien de Saint-Pauli et égaler ainsi le record de 101 buts en une saison, établi en 1972 ».

    La rencontre se poursuit sur un rythme élevé : Jackson puis Musiala trouvent le poteau, et la mi-temps est atteinte sur le score de 0-0.

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  • Des moments historiques… 105 buts

    Il n’a fallu que huit minutes au Bayern après le coup d’envoi de la seconde période pour battre le record : Goretzka a ouvert le score en inscrivant le 102^e but du club bavarois cette saison en Bundesliga. Les réalisations ont ensuite défilé, signées Olise, Jackson puis Guerrero, auteur du 105^e but des Munichois dans l’exercice actuel.

    Le Bayern a même failli porter le score à 106 buts par l’intermédiaire de Goretzka, mais sa réalisation a été refusée pour hors-jeu juste avant le coup de sifflet final.

  • Bayern - Kane : des records et des stats qui donnent le vertige

    Selon Marca, le Bayern Munich s’est mué en une véritable « machine à marquer » et a inscrit un nouveau chapitre de son histoire et de celle de la Bundesliga. Cet exploit historique, porté par un trio offensif de feu, pourrait marquer le début d’une nouvelle ère de domination allemande en Europe : Olise, Luis Díaz et Harry Kane.

    Le journal souligne les records incessants de Kane et affirme : « L’attaquant anglais domine la course au Soulier d’or (31 buts) et se rapproche du record de Lewandowski avec le Bayern Munich. L’avant-centre polonais avait atteint 41 réalisations en Bundesliga lors de l’exercice 2020-2021, un sommet désormais dans la ligne de mire de Kane, qui n’est plus qu’à dix unités de l’égaler.

    Avec cinq journées encore à disputer, le Britannique pourrait même dépasser le Polonais. Avec 76 points après 29 journées, le Bayern réalise sa troisième meilleure performance à ce stade de la Bundesliga, seulement devancé par les exercices 2013-2014 et 2012-2013 (78 points).

    Par ailleurs, le club bavarois reste invaincu depuis 24 matchs consécutifs à l’extérieur en Bundesliga (17 victoires, 6 nuls).

    Seulement deux séries plus longues ont été réalisées par le club bavarois : 26 matchs entre 1985 et 1987, et 33 entre 2012 et 2014.

    De tels chiffres, tant pour le Bayern que pour son avant-centre, constituent un signal d’alarme pour le Real Madrid à la veille de ce choc continental, d’autant que les Merengues traversent une période moins faste : ils ont été tenus en échec hier en Liga (1-1) par Gérone et pointent désormais à neuf longueurs du leader barcelonais.

    Pour contenir la puissance offensive des Bavarois, l’entraîneur Arbeloa et ses stars devront élever leur niveau de jeu. Le Real sera-t-il à la hauteur ?