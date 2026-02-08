À quelques heures d’un Classique particulièrement attendu, Timothy Weah se retrouve sous les projecteurs pour des raisons dépassant largement l’enjeu sportif. Avant PSG-OM, Timothy Weah a accepté de revenir sur une période délicate de sa carrière, marquée par le doute et la perte de confiance avant son arrivée à Marseille. Les propos de Timothy Weah éclairent d’un jour nouveau son parcours récent et donnent une dimension émotionnelle supplémentaire à ce choc du championnat, dans lequel il pourrait jouer un rôle déterminant.
Les révélations troublantes de Timothy Weah avant PSG - OM
- AFP
Timothy Weah raconte sa période de doute avant l’OM
Timothy Weah s’apprête à disputer un match symbolique face à son club formateur, mais il a surtout marqué les esprits par ses confidences sur les difficultés rencontrées avant son transfert. Lors d’un entretien accordé à Téléfoot, Timothy Weah a reconnu avoir traversé une phase compliquée à la Juventus, expliquant que sa confiance était fortement atteinte au moment de rejoindre Marseille. L’international américain a ainsi déclaré : « Quand je suis arrivé ici, ils ont pris un joueur un peu cassé, en manque de confiance », soulignant l’état psychologique dans lequel Timothy Weah se trouvait avant son arrivée.
Dans la suite de son témoignage, Timothy Weah a décrit plus précisément son quotidien durant cette période, révélant l’ampleur de ses difficultés personnelles. L’ancien titi parisien a confié : « Me lever le matin, c'était dur pour moi, d'aller à l'entraînement. Parce que les choses n'allaient pas pour moi. Donc ils ont fait un pari sur moi. » Ces mots illustrent l’importance de la relance opérée par l’OM et montrent à quel point Timothy Weah considère cette opportunité comme un tournant majeur de sa carrière.
- AFP
L’influence déterminante de Roberto De Zerbi
L’arrivée de Timothy Weah à Marseille ne doit rien au hasard, et le joueur insiste particulièrement sur le rôle joué par son entraîneur dans cette décision. Timothy Weah raconte en effet que Roberto De Zerbi a personnellement insisté pour le convaincre de rejoindre le club, une démarche qui a profondément marqué l’ancien Lillois. Le joueur américain a relaté cette scène avec précision : « Le coach a vraiment eu confiance en moi. Il m'a appelé à quatre heures du matin en pyjama, en FaceTime. (Rires) Il fumait, il m'a dit: 'Tim, il faut que tu viennes ici. Tu vas voir, ici c'est chez toi'. Et à l'aéroport j'ai été reçu comme si c'était chez moi. »
Depuis son arrivée, Timothy Weah souligne régulièrement le climat de confiance instauré par le staff technique, estimant que cette stabilité lui a permis de retrouver son niveau. La polyvalence du joueur, capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs ou défensifs, a renforcé sa place dans la rotation marseillaise, et Timothy Weah s’est progressivement imposé comme un élément important du dispositif tactique mis en place cette saison.
- AFP
Le message de Timothy Weah à l’OM pour son avenir
Aujourd’hui, Timothy Weah ne cache plus son attachement au club phocéen et envisage clairement de poursuivre l’aventure au-delà de son prêt initial. Timothy Weah a ainsi affirmé : « J'espère rester longtemps ici, si je peux », un message qui confirme son intégration réussie dans le projet marseillais. Cette volonté de continuité pourrait se concrétiser rapidement, l’option d’achat associée au prêt de Timothy Weah étant déjà définie contractuellement.
Sur le plan sportif, Timothy Weah affiche des statistiques solides cette saison avec plusieurs dizaines de matches disputés, contribuant offensivement et défensivement aux performances collectives. À l’approche du choc PSG-OM, Timothy Weah incarne ainsi l’une des trajectoires les plus marquantes de l’effectif olympien : celle d’un joueur en reconstruction devenu un élément stratégique du groupe. Le Classique représente désormais pour Timothy Weah une occasion supplémentaire de confirmer sa renaissance au plus haut niveau.