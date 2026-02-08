Les révélations troublantes de Timothy Weah avant PSG - OM

Timothy Weah s’apprête à disputer un match symbolique face à son club formateur, mais il a surtout marqué les esprits par ses confidences sur les difficultés rencontrées avant son transfert. Lors d’un entretien accordé à Téléfoot, Timothy Weah a reconnu avoir traversé une phase compliquée à la Juventus, expliquant que sa confiance était fortement atteinte au moment de rejoindre Marseille. L’international américain a ainsi déclaré : « Quand je suis arrivé ici, ils ont pris un joueur un peu cassé, en manque de confiance », soulignant l’état psychologique dans lequel Timothy Weah se trouvait avant son arrivée.

Dans la suite de son témoignage, Timothy Weah a décrit plus précisément son quotidien durant cette période, révélant l’ampleur de ses difficultés personnelles. L’ancien titi parisien a confié : « Me lever le matin, c'était dur pour moi, d'aller à l'entraînement. Parce que les choses n'allaient pas pour moi. Donc ils ont fait un pari sur moi. » Ces mots illustrent l’importance de la relance opérée par l’OM et montrent à quel point Timothy Weah considère cette opportunité comme un tournant majeur de sa carrière.