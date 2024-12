Barbastro vs FC Barcelone

De nouvelles révélations sont sorties dimanche sur le transfert de Neymar au PSG.

Cela fait plus d’un an que Neymar Jr a quitté le Paris Saint-Germain pour prendre la direction d’Al Hilal en Arabie Saoudite. Mais l’international brésilien et le club capitale semblent toujours connectés l’un à l’autre. Ce dimanche, le père du joueur, Neymar Pai, a révélé quelques coulisses du transfert de l’ancienne star du Barça au PSG.