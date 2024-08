Les menaces de sanction du fair-play financier pourraient éclipser la quête d'un quintuplé pour Manchester City

Chelsea vs Manchester City

Guardiola n'a pas fait beaucoup de recrutements, mais avoir conservé Ederson et Kevin De Bruyne est un vrai plus pour asseoir sa domination.

Personne ne croyait Manchester City capable de remporter un quatrième titre de Premier League d'affilée, mais il l'a fait, devenant la première équipe à le faire en 135 ans. Les Sky Blues peuvent-ils continuer à écrire l'histoire en allant chercher un cinquième titre consécutif ?

Prédire le déclin de Pep Guardiola est un pari risqué vu que le technicien catalan n'a échoué à remporter le titre de champion qu'à trois reprises en 15 années d'expérience en tant qu'entraîneur, à Barcelone, au Bayern Munich et à City.

Arsenal, qui a terminé à deux points de City la saison dernière après avoir manqué de peu le titre l'année précédente, semble être son seul concurrent crédible, alors que Liverpool connaîtra une saison de transition sous la houlette d'Arne Slot et que Manchester United et Chelsea s'apprêtent à vivre des campagnes dites de reconstruction.

Pourtant, le danger existe que City rentre dans le rang et cède finalement le titre à Arsenal. Le club n'a recruté qu'un seul joueur important, Savinho, et a perdu un joueur très utile dans l'équipe, Julian Alvarez. Il est également possible que ce soit la dernière saison de Guardiola au sein du club, ce qui pourrait entraîner une perte de motivation, comme ce fut le cas à Liverpool après l'annonce du départ de Jurgen Klopp.

La saison de City s'annonce tout aussi intrigante en dehors du terrain, puisque son procès avec la Premier League, qui l'accuse d'avoir enfreint ses règles financières, devrait finalement avoir lieu en septembre. L'ensemble du championnat est concerné par l'issue de cette affaire, qui pourrait avoir des répercussions considérables dans un sens ou dans l'autre.

Si City est reconnu coupable, il pourrait être relégué à l'étage inférieur. Si jamais les Eastlands sont blanchis, leurs rivaux vont manifester leur indignation. Et s'ils gagnent leur autre procès contre la Premier League au sujet des transactions entre parties associées, une nouvelle ère de domination totale pourrait s'ouvrir. À suivre...