Comment l'Atlético Madrid a fait pour financer son mercato à 190M€ ?

Après un début d'été tranquille, les Rojiblancos ont surpris le monde du football en réalisations plus acquisitions onéreuses.

Il y a quelques semaines, le projet de l'Atletico Madrid pour l'attaquant de Gérone Artem Dovbyk a échoué et l'Ukrainien a rejoint l'AS Rome. "L'Atletico est un grand club", a déclaré l'agent du joueur, Oleksiy Lundovsky, à Ukrfootball le 26 juillet, "mais nous n'y avons pas vu de projet sérieux pour Artem".

Les supporters non plus. Après une campagne 2023-24 frustrante qui promettait beaucoup mais n'a pas abouti sur grand-chose, les supporters de l'Atleti s'étaient vu promettre une révolution au Metropolitano, une refonte passionnante de l'équipe de Diego Simeone qui transformerait l'équipe en un prétendant au titre en Liga.

Pourtant, à l'approche de la fin du mois de juillet, l'Atleti n'avait toujours pas recruté le moindre joueur. Deux semaines plus tard, les Rojiblancos apparaissent soudain comme les grands gagnants du mercato estival après avoir fait des dépenses sensationnelles.

Robin Le Normand et Alexander Sorloth ont déjà rejoint le club en provenance de la Real Sociedad et Villarreal, respectivement, et ils seront bientôt rejoints à Madrid par l'international anglais Conor Gallagher et du champion du monde Julian Alvarez.

Alors, comment l'Atlético a-t-il réussi à se transformer ? L'équipe de Simeone représente-t-elle désormais une menace légitime pour les espoirs du Real Madrid de conserver son titre ?