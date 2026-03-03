Getty Images/GOAL
Les Lionesses et Leah Williamson parmi les nominés pour les Laureus World Sports Awards 2026, aux côtés d'Ousmane Dembélé, Aitana Bonmati et Desire Doue, également présélectionnés
Ousmane Dembélé et Aitana Bonmati en lice pour les principaux prix
L'année dernière, le titre de Sportif de l'année, remporté par le perchiste suédois Mondo Duplantis, qui a battu tous les records, n'incluait aucun candidat issu du monde du football. La star du tennis Carlos Alcaraz, le nageur Léon Marchand, le cycliste Tadej Pogacar et le pilote de Formule 1 Max Verstappen ont tous été devancés.
Cette année, cependant, les footballeurs sont en lice pour les prix du sportif et de la sportive de l'année, Aitana Bonmati visant à remporter ce dernier titre pour la deuxième fois. La milieu de terrain du FC Barcelone et de l'Espagne, qui a remporté les trois derniers Ballons d'Or Féminin, a été nominée en 2025 après avoir gagné en 2024, mais a été devancée par la gymnaste américaine Simone Biles.
Pour le prix masculin, le vainqueur du Ballon d'Or Ousmane Dembélé est en lice aux côtés de Duplantis, Alcaraz, Pogacar, une autre star du tennis, Jannik Sinner, et le motocycliste Marc Marquez. Bonmati, quant à elle, sera en compétition avec les athlètes américaines Melissa Jefferson-Wooden et Sydney McLaughlin-Levrone, la coureuse kenyane Faith Kipyegon, la star du tennis Aryna Sabalenka et la nageuse américaine Katie Ledecky.
Les Lionesses affrontent le PSG dans le cadre d'un prix collectif
Le football a remporté de nombreux succès lors de la remise des prix Laureus World Team of the Year et les chances que cela se reproduise sont élevées, puisque deux équipes de football sont nominées en 2026. Les cinq dernières éditions de ce prix, et six des sept dernières, ont été remportées par des équipes de football, notamment les équipes nationales masculines de France, d'Italie et d'Argentine, l'équipe espagnole de Bonmati, ainsi que le Bayern Munich et, l'année dernière, le Real Madrid.
Cette fois-ci, le PSG, vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, et les Lionesses anglaises, qui ont défendu leur titre européen en Suisse, sont nominés, aux côtés de l'équipe européenne de la Ryder Cup, de l'équipe féminine indienne de cricket, de l'Oklahoma City Thunder et de l'équipe de Formule 1 McLaren.
Le PSG est également nominé une fois de plus, puisque Desire Doue est en lice pour le prix de la révélation mondiale de l'année, remporté l'année dernière par Yamal. Il est accompagné dans la liste des finalistes par le joueur de tennis brésilien Joao Fonseca, le basketteur canadien Shai Gilgeous-Alexander, la star des fléchettes Luke Littler, le champion de Formule 1 Lando Norris et le nageur Yu Zidi.
De la rupture du ligament croisé antérieur à capitaine vainqueur de l'Euro : le retour de Williamson est salué
La nomination de Williamson intervient dans la catégorie « Comeback mondial de l'année », qui regroupe une multitude d'histoires inspirantes. Après s'être déchiré le ligament croisé antérieur trois mois seulement avant la Coupe du monde féminine 2023, ce qui l'a contrainte à renoncer à l'honneur de mener son pays lors du plus grand tournoi de ce sport, Williamson s'est remise de cette déception l'année dernière en guidant l'Angleterre vers un nouveau titre européen.
Sont également nominés pour ce prix Amanda Anisimova, la joueuse de tennis américaine qui a atteint les finales de Wimbledon et de l'US Open en 2025, deux ans après s'être éloignée du sport pour privilégier sa santé mentale ; Egan Bernal, le cycliste colombien qui a remporté sa première étape du Grand Tour depuis son accident presque mortel en 2022 ; Yulimar Rojas, qui a rebondi après deux ans d'absence en raison d'une blessure au tendon d'Achille pour remporter la médaille de bronze aux Championnats du monde d'athlétisme ; Rory McIlroy, le golfeur qui a mis fin à 11 ans d'attente pour remporter un autre titre majeur en triomphant au Masters, complétant ainsi le Grand Chelem de sa carrière ; et le cycliste britannique Simon Yates, qui a remporté le Giro d'Italia 2025, sept ans après avoir perdu une avance de 38 minutes en 2018.
Rebeca Andrade, la gymnaste brésilienne, a remporté ce prix en 2025.
Quand auront lieu les Laureus World Sports Awards 2026 ?
Les lauréats des Laureus World Sports Awards 2026 seront dévoilés le 20 avril lors d'une cérémonie qui se tiendra au palais de Cibeles à Madrid, en Espagne. Huit prix seront décernés au total, le football ayant une chance de remporter quatre d'entre eux, contre trois en 2025.
