Les Lionesses et Leah Williamson parmi les nominés pour les Laureus World Sports Awards 2026, aux côtés d'Ousmane Dembélé, Aitana Bonmati et Desire Doue, également présélectionnés

L'année dernière, le titre de Sportif de l'année, remporté par le perchiste suédois Mondo Duplantis, qui a battu tous les records, n'incluait aucun candidat issu du monde du football. La star du tennis Carlos Alcaraz, le nageur Léon Marchand, le cycliste Tadej Pogacar et le pilote de Formule 1 Max Verstappen ont tous été devancés.

Cette année, cependant, les footballeurs sont en lice pour les prix du sportif et de la sportive de l'année, Aitana Bonmati visant à remporter ce dernier titre pour la deuxième fois. La milieu de terrain du FC Barcelone et de l'Espagne, qui a remporté les trois derniers Ballons d'Or Féminin, a été nominée en 2025 après avoir gagné en 2024, mais a été devancée par la gymnaste américaine Simone Biles.

Pour le prix masculin, le vainqueur du Ballon d'Or Ousmane Dembélé est en lice aux côtés de Duplantis, Alcaraz, Pogacar, une autre star du tennis, Jannik Sinner, et le motocycliste Marc Marquez. Bonmati, quant à elle, sera en compétition avec les athlètes américaines Melissa Jefferson-Wooden et Sydney McLaughlin-Levrone, la coureuse kenyane Faith Kipyegon, la star du tennis Aryna Sabalenka et la nageuse américaine Katie Ledecky.