Les joueurs de Manchester United trouvent une nouvelle excuse pour défendre leur entraîneur Michael Carrick après une baisse de performances
Les hommes de Carrick n'ont pas su tirer profit de leur avantage numérique.
L'équipe a eu du mal à reproduire les performances de haute intensité qui ont caractérisé les premiers matchs de Carrick sur le banc. Les récentes rencontres contre Crystal Palace et Newcastle United ont vu le niveau de performance chuter. Bien qu'ils aient réussi à arracher une victoire 2-1 contre une équipe de Palace réduite à 10 joueurs dimanche dernier, les fissures étaient évidentes bien avant leur déplacement à St James' Park pour leur rencontre en milieu de semaine. Mercredi soir a été le point de rupture, United s'inclinant 2-1 contre Newcastle. Bien que les Magpies aient été réduits à dix joueurs en première mi-temps, les hommes de Carrick n'ont pas su profiter de leur avantage numérique et ont semblé impuissants pendant de longues périodes. Cette performance, qui manquait de l'urgence et de la cohésion observées au début du mandat de l'entraîneur intérimaire, a soulevé des questions sur la pérennité de la configuration tactique actuelle.
Une soirée décevante à Tyneside
La défaite contre Newcastle a été particulièrement douloureuse, d'autant plus que les hôtes ont été réduits à dix joueurs pendant la première mi-temps. Manchester United n'a pas su tirer profit de son avantage numérique, ce qui a conduit à la première défaite de Carrick depuis qu'il a pris les rênes techniques de l'équipe première. Le manager intérimaire était visiblement frustré au coup de sifflet final, se dirigeant directement vers le tunnel après avoir applaudi les supporters qui avaient fait le déplacement.
Après le match, Carrick n'a pas caché sa frustration face à la performance de ses joueurs. Il a déclaré : « Je suis vraiment très déçu de ce soir. Nous devons en tirer les leçons, car c'est un peu une leçon pour nous ce soir. Nous devons faire mieux. »
L'excuse du manque de rythme
Dans un revirement surprenant, les joueurs ont suggéré que l'absence de matchs réguliers entrave en fait leurs progrès plutôt que de les favoriser. Sans football européen cette saison et après des éliminations précoces de la Carabao Cup et de la FA Cup, le calendrier de United est inhabituellement léger pour un club de cette envergure. L'équipe estimerait que ce manque de rythme les empêche de démarrer les matchs sur les chapeaux de roue.
Une source proche du vestiaire s'est confiée au Sun et a expliqué l'ambiance qui règne actuellement au sein de l'équipe première. La source a déclaré : « Les joueurs ont l'impression d'avoir déçu leur entraîneur par leur façon de jouer. Ils pensent que les longs intervalles entre les matchs leur nuisent et les empêchent de bien démarrer. Ils en sont conscients et veulent changer cela. »
En prévision de la fin de saison
Les problèmes devraient perdurer, Manchester United n'ayant pas prévu de jouer avant le 15 mars contre Aston Villa en raison des matchs de la FA Cup. Après un affrontement avec Bournemouth, la trêve internationale de mars marquera une nouvelle pause importante dans le calendrier national. Le prochain match de United contre Leeds United n'aura lieu que le 13 avril.
