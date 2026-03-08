Les joueurs de Manchester United trouvent une nouvelle excuse pour défendre leur entraîneur Michael Carrick après une baisse de performances

La défaite contre Newcastle a été particulièrement douloureuse, d'autant plus que les hôtes ont été réduits à dix joueurs pendant la première mi-temps. Manchester United n'a pas su tirer profit de son avantage numérique, ce qui a conduit à la première défaite de Carrick depuis qu'il a pris les rênes techniques de l'équipe première. Le manager intérimaire était visiblement frustré au coup de sifflet final, se dirigeant directement vers le tunnel après avoir applaudi les supporters qui avaient fait le déplacement.

Après le match, Carrick n'a pas caché sa frustration face à la performance de ses joueurs. Il a déclaré : « Je suis vraiment très déçu de ce soir. Nous devons en tirer les leçons, car c'est un peu une leçon pour nous ce soir. Nous devons faire mieux. »