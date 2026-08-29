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Weston McKennie Juventus 2025 FIFA Club World CupGetty
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Les joueurs convoqués de la Juventus : McKennie absent et , première convocation pour Grabara

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Les joueurs retenus par Spalletti pour le match de ce soir contre Parme

Voici les joueurs convoqués par Luciano Spalletti pour le match de ce soir à l’Allianz Stadium, qui verra la Juventus affronter Parme. Les blessés Yildiz, McKennie et Thuram restent absents. Zhegrova est également absent, de plus en plus proche d’un transfert. Première convocation pour la dernière recrue, le gardien polonais Grabara.




  • 1 Grabara

    2 Celik

    3 Bremer

    4 Gatti

    5 Locatelli

    6 Kelly

    7 Conceicao

    8 Koopmeiners

    9 Kolo Muani

    12 Douglas Luiz

    13 Boga

    14 Milik

    15 Kalulu

    17 Alajbegovic

    18 Ekhator

    20 Cambiaso

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    25 Vicario

    26 Lucumi

    30 David

    31 Gonzalez

    32 Cabal

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