Voici les joueurs convoqués par Luciano Spalletti pour le match de ce soir à l’Allianz Stadium, qui verra la Juventus affronter Parme. Les blessés Yildiz, McKennie et Thuram restent absents. Zhegrova est également absent, de plus en plus proche d’un transfert. Première convocation pour la dernière recrue, le gardien polonais Grabara.
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Les joueurs convoqués de la Juventus : McKennie absent et , première convocation pour Grabara
1 Grabara
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
12 Douglas Luiz
13 Boga
14 Milik
15 Kalulu
17 Alajbegovic
18 Ekhator
20 Cambiaso
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
30 David
31 Gonzalez
32 Cabal
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