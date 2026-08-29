Voici les joueurs convoqués par Luciano Spalletti pour le match de ce soir à l’Allianz Stadium, qui verra la Juventus affronter Parme. Les blessés Yildiz, McKennie et Thuram restent absents. Zhegrova est également absent, de plus en plus proche d’un transfert. Première convocation pour la dernière recrue, le gardien polonais Grabara.











