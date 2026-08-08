Rodri, la star de Manchester City, était proche de renforcer les rangs du Real Madrid, avant que le Barça n'intervienne de manière surprenante pour rediriger le joueur vers la forteresse du Camp Nou.

Ce qui étonne dans le dossier Rodri, ce n'est pas le transfert lui-même, mais le secret avec lequel les négociations ont été menées de bout en bout.

Et bien que tout semble s'être réglé en l'espace de quelques heures, cela cache un long travail visant à convaincre finalement le joueur, dans le cadre d'un accord qui n'a pas encore été scellé de manière définitive à ce jour.

Le journal « Sport » a rapporté que le Barça a réussi à renverser la situation en sa faveur, sans presque aucune fuite et dans la plus grande discrétion.

Le journal a dévoilé une série de détails exclusifs sur ce transfert, alors que les négociations sont en passe d'être conclues de manière quasi définitive.

Pour comprendre comment les choses se sont déroulées, il faut remonter au 30 juillet dernier. Après avoir profité de quelques jours de repos en Croatie, Deco, le directeur sportif du Barça, avait la possibilité de se rendre directement à Birmingham pour rejoindre le stage du Barça, mais il a pris une autre décision : il est d'abord rentré à Barcelone et y est resté un peu plus d'une journée, avant de voyager avec le reste de la délégation de l'équipe.