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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

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Les coulisses de la tromperie du Real : une réunion secrète a transféré Rodri au Barça

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Comment le Barça a-t-il devancé le Real Madrid dans le dossier Rodri ?

Rodri, la star de Manchester City, était proche de renforcer les rangs du Real Madrid, avant que le Barça n'intervienne de manière surprenante pour rediriger le joueur vers la forteresse du Camp Nou.

Ce qui étonne dans le dossier Rodri, ce n'est pas le transfert lui-même, mais le secret avec lequel les négociations ont été menées de bout en bout. 

Et bien que tout semble s'être réglé en l'espace de quelques heures, cela cache un long travail visant à convaincre finalement le joueur, dans le cadre d'un accord qui n'a pas encore été scellé de manière définitive à ce jour. 

Le journal « Sport » a rapporté que le Barça a réussi à renverser la situation en sa faveur, sans presque aucune fuite et dans la plus grande discrétion.

Le journal a dévoilé une série de détails exclusifs sur ce transfert, alors que les négociations sont en passe d'être conclues de manière quasi définitive.

Pour comprendre comment les choses se sont déroulées, il faut remonter au 30 juillet dernier. Après avoir profité de quelques jours de repos en Croatie, Deco, le directeur sportif du Barça, avait la possibilité de se rendre directement à Birmingham pour rejoindre le stage du Barça, mais il a pris une autre décision : il est d'abord rentré à Barcelone et y est resté un peu plus d'une journée, avant de voyager avec le reste de la délégation de l'équipe.

  • decogetty

    Barcelone trompe tout le monde

    À l'époque, seule une poignée de personnes en comprit la raison. Alors que l'entraîneur Hansi Flick et les joueurs de l'équipe travaillaient déjà en Angleterre en préparation du prochain match amical de la période de préparation, le directeur sportif se trouvait encore à Barcelone. 

    Mais cette escale n'était pas le fruit du hasard. Deco avait bloqué cette période parce qu'une réunion susceptible de constituer un tournant dans le mercato de Barcelone l'attendait.

    Sans que personne ne le sache, Deco avait déjà eu plusieurs conversations téléphoniques avec l'entourage de Rodri, et après avoir mené les premières investigations sur les conditions financières du transfert, Barcelone décida de franchir une étape supplémentaire : rencontrer le joueur.

    La direction sportive exigea la plus grande confidentialité de toutes les parties. À Barcelone, on affichait publiquement depuis des semaines une position prudente au sujet du transfert, mais la réalité, en interne, était tout autre. C'est pourquoi personne ne voulait d'une photo de cette rencontre, d'une fuite ou d'un faux pas qui aurait pu compromettre des négociations aussi sensibles et stratégiques que celles-là, ce qui est difficile dans une ville aussi singulière que Barcelone, où même les murs semblent voir et entendre.

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  • RodriGetty Images

    Le rendez-vous qui a tout changé

    Rodri se trouvait en Catalogne durant ces journées de fin juillet, après avoir assisté sur la Costa Brava au mariage d'une personne qui s'est révélée être un élément clé dans les négociations.

    Ainsi, profitant de cette circonstance, le milieu de terrain a accepté de rencontrer Deco pour entendre directement le projet sportif du Barça. La réunion s'est tenue dans une chambre de l'un des célèbres hôtels cinq étoiles et a duré environ deux heures et demie.

    Là, le directeur sportif lui a expliqué en personne le projet, le rôle que Rodri allait jouer au sein de l'équipe et l'importance que lui accorde Flick dans ses idées et son style de jeu ; le Barça voulait faire de lui une pièce maîtresse du nouveau projet.

    Cette rencontre a totalement changé la perception de l'international espagnol. Jusqu'alors, le Real Madrid était le club qui avait franchi la plus grande étape dans les contacts, et Rodri avait écouté l'offre du club et mené des discussions avec lui, mais il n'avait jamais donné son accord définitif.

    Après la réunion avec Deco, les sentiments ont clairement changé, et le Barça est sorti de l'entretien très satisfait, tout en étant conscient qu'une seule réunion ne suffisait pas à conclure une opération d'une telle ampleur.

    À partir de ce moment, un autre travail a commencé, bien moins visible : Deco a maintenu un contact permanent avec le joueur, tandis que Flick a joué un rôle décisif. L'entraîneur allemand s'est entretenu personnellement avec Rodri à plusieurs reprises pour lui expliquer ce qu'il attendait de lui et le rôle qu'il allait tenir au sein de l'équipe.

    Ce détail reflète merveilleusement la grande harmonie qui existe entre le directeur sportif du Barça et l'entraîneur allemand, qui travaillent en parfaite cohésion afin de finaliser sa signature.

    Par ailleurs, s'il n'est pas courant qu'un entraîneur contacte directement un joueur, celui-ci faisait aussi l'objet d'un suivi très étroit de la part du rival traditionnel, mais le Barça a estimé que le moment était venu de s'impliquer au maximum dans l'opération.

  • Dani Cudina : un autre allié de poids

    Il y avait un autre personnage passé complètement inaperçu auprès du public, mais qui, selon des sources au fait des négociations, a joué un rôle important tout au long du processus : Dani Codina.

    Bien que de nombreux supporters connaissent à peine la nature de son travail, le responsable du bien-être des joueurs est un élément très apprécié au sein du Barça. Sa mission consiste à faciliter la vie quotidienne des joueurs, afin qu'ils n'aient à se soucier que du football.

    Des déplacements aux lieux de résidence, en passant par tout autre besoin logistique, sa tâche est de rendre l'adaptation du joueur et sa vie quotidienne beaucoup plus faciles, tout en étant également étroitement lié à la direction sportive.

    Pourquoi a-t-il été important dans ce transfert ? Parce que Codina est arrivé au Barça en provenance de Manchester City, où il a travaillé pendant des années et coïncidé avec Rodri, nouant une excellente relation avec l'international espagnol.

    Cette confiance a également joué un rôle durant les négociations. Selon les informations de « Sport », Codina a contribué à organiser la réunion qui s'est tenue à l'hôtel, et il a également apporté sa collaboration à plusieurs moments décisifs du processus, en procurant au joueur un sentiment de sérénité et de proximité.

    Plus encore, un certain nombre de personnes présentes au mariage de Codina, célébré quelques jours avant le sommet, ont plaisanté avec Rodri et l'ont invité à rejoindre le Barça.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Un voyage riche en surprises

    Il restait néanmoins une dernière poussée. Mardi dernier, Deco s'est rendu à Madrid pour diverses raisons liées au marché des transferts, et il a mis à profit ce déplacement pour continuer à faire avancer le dossier.

    Le directeur sportif souhaitait transmettre personnellement à l'entourage de Rodri la conviction absolue qui règne au sein du Barça quant à la nécessité de boucler l'opération. Le message était clair : le club est déterminé à faire tout son possible pour en faire le nouveau maître à jouer du milieu de terrain barcelonais.

    Ce nouvel échange a contribué à renforcer un état d'esprit déjà positif, laissant les négociations prêtes à recevoir l'accord attendu du joueur.

    Le voyage de Deco à Madrid, révélé plus tôt par « Sport » puis confirmé par la suite par d'autres médias, a eu un effet inattendu.

    Le directeur sportif s'est en effet rendu compte que sa présence dans la capitale avait suscité un intérêt considérable. Dès cet instant, il n'y a plus eu qu'une seule consigne : « la plus grande confidentialité ».

    Les rencontres et les démarches suivantes ont été préparées avec le plus de discrétion possible, afin d'éviter de nouvelles fuites et de protéger des négociations que le Barça jugeait hautement stratégiques.

  • RodriGetty Images

    L'appel que tout le monde attendait

    Alors que tout cela se déroulait dans le plus grand silence, les négociations poursuivaient leur avancée, même si les doutes commençaient à grandir progressivement au sein des principales rédactions sportives du pays.

    Les discussions se sont prolongées durant les jours suivants, et le contact entre les parties est resté ininterrompu. Enfin, la réponse que le Barça attendait depuis longtemps est arrivée.

    Aux alentours de 15 heures, jeudi dernier, l'entourage du milieu de terrain a reçu un appel confirmant que le projet présenté par Deco et Flick avait convaincu le joueur, et que le transfert venait de franchir une étape décisive.

    Ainsi ont été menées des négociations qui n'ont laissé pratiquement aucune trace pendant plusieurs jours. Plusieurs appels téléphoniques, une réunion secrète dans un hôtel, le rôle de Flick et l'influence discrète de Deco Cudina : autant de facteurs qui ont fini par faire pencher la balance.

    Avec les derniers détails encore à régler, le Barça a le sentiment d'être tout proche de s'attacher les services de l'un des meilleurs milieux défensifs au monde, et il est parvenu dans le même temps à bouleverser les plans du Real Madrid, qui travaillait depuis longtemps à finaliser ce recrutement.