Durant cette série parfaite, le Barça a inscrit 22 buts et n'en a encaissé que 3, faisant mieux que son entame de la saison dernière (2025-2026). Un an plus tôt, Barcelone avait enregistré 4 victoires et un match nul lors de ses 5 premières rencontres de la saison, marquant 15 buts et en encaissant 4.

Le début de la saison dernière s'était présenté selon cette séquence : Majorque 0-3, Levante 2-3, Rayo Vallecano 1-1, Valence 6-0, puis Newcastle 1-2 en ouverture de la Ligue des champions. Le bilan de Barcelone en Liga, durant cette période, était de 10 points sur 12 possibles.

Cette saison, le début s'est déroulé comme suit : Elche 0-5, Athletic Bilbao 2-0, Rayo Vallecano 5-2, Valence 0-5, puis Feyenoord 5-1. 4 matchs en Liga et une rencontre européenne également, mais avec un écart net au bilan : 12 points sur 12 en championnat, et 22 buts contre 3 encaissés durant les cinq matchs.

Ainsi, la différence de buts est passée de +11 à +19, la moyenne de buts marqués a grimpé de 3 à 4,4 par match, tandis que le nombre de rencontres au cours desquelles le club catalan a gardé sa cage inviolée est passé de deux à trois.

Même à l'extérieur, l'écart paraît marquant. Un an plus tôt, Barcelone avait inscrit 7 buts et en avait encaissé 3, lors de 3 matchs à l'extérieur en championnat, avec un match nul. Cette saison, le club a disputé deux matchs à l'extérieur en Liga, marquant à ces occasions 10 buts sans en encaisser aucun.