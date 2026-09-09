Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Les chiffres monstrueux de l'ère Flick interpellent Mourinho : est-il revenu au mauvais moment ?

FEATURES
FC Barcelone vs Feyenoord
FC Barcelone
Feyenoord
Ligue des Champions
Levante vs FC Barcelone
Levante
LaLiga
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Real Madrid vs Inter
Inter
J. Mourinho
H. Flick
Espagne
Pays-Bas
Italie
Portugal
Allemagne

Le Barça a fait retentir les cloches de l'alarme dans les forteresses de l'Europe et de la Liga

Le Barça a bouclé ses cinq premiers matches officiels de la saison de la meilleure des manières, en signant une nouvelle victoire écrasante face à son hôte du Feyenoord (5-1), ce mercredi soir sur la pelouse du Spotify Camp Nou, pour son entrée en lice en Ligue des champions, portant sa série à cinq succès consécutifs.

À lire aussi

Mourinho : je ne dois rien au Real Madrid, il n'atteignait pas les demi-finales avant moi

Les choix de « L'Équipe » : Messi mène le onze historique de la Ligue des champions, Cristiano en est absent

  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Le Barça plus fort

    Durant cette série parfaite, le Barça a inscrit 22 buts et n'en a encaissé que 3, faisant mieux que son entame de la saison dernière (2025-2026). Un an plus tôt, Barcelone avait enregistré 4 victoires et un match nul lors de ses 5 premières rencontres de la saison, marquant 15 buts et en encaissant 4.

    Le début de la saison dernière s'était présenté selon cette séquence : Majorque 0-3, Levante 2-3, Rayo Vallecano 1-1, Valence 6-0, puis Newcastle 1-2 en ouverture de la Ligue des champions. Le bilan de Barcelone en Liga, durant cette période, était de 10 points sur 12 possibles.

    Cette saison, le début s'est déroulé comme suit : Elche 0-5, Athletic Bilbao 2-0, Rayo Vallecano 5-2, Valence 0-5, puis Feyenoord 5-1. 4 matchs en Liga et une rencontre européenne également, mais avec un écart net au bilan : 12 points sur 12 en championnat, et 22 buts contre 3 encaissés durant les cinq matchs.

    Ainsi, la différence de buts est passée de +11 à +19, la moyenne de buts marqués a grimpé de 3 à 4,4 par match, tandis que le nombre de rencontres au cours desquelles le club catalan a gardé sa cage inviolée est passé de deux à trois.

    Même à l'extérieur, l'écart paraît marquant. Un an plus tôt, Barcelone avait inscrit 7 buts et en avait encaissé 3, lors de 3 matchs à l'extérieur en championnat, avec un match nul. Cette saison, le club a disputé deux matchs à l'extérieur en Liga, marquant à ces occasions 10 buts sans en encaisser aucun.

    • Publicité
  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    L'explosion de Raphinha

    Cette force collective s'est accompagnée d'un début offensif remarquable, sous l'impulsion de Raphinha. Le Brésilien a inscrit 6 buts lors des quatre premiers matches de Liga, avant d'ajouter deux réalisations face à Feyenoord, devenant ainsi la référence chiffrée la plus marquante de ce début de saison.

    La production offensive catalane s'est nettement élargie cette saison, malgré les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres lors du dernier mercato estival, et l'échec du Barça à recruter Julian Alvarez, ce qui avait suscité les craintes des supporters du club quant à un possible vide au poste d'avant-centre, avant que Raphinha, en particulier, ne dissipe ces doutes.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSERAFP

    Un retour à un moment difficile

    De l'autre côté, le Real Madrid a disputé, durant la même période du second mandat de José Mourinho, cinq matchs officiels également : victoire contre l'Espanyol 2-1, contre la Real Sociedad 4-1, contre Malaga 4-0, puis défaite face au Betis 0-1, avant de s'imposer contre l'Inter Milan 2-1, soit un bilan de 4 victoires et une défaite, avec 12 buts marqués et 4 buts encaissés.

    En Liga, le Real Madrid a totalisé 9 points lors des quatre premières journées, occupant la troisième place, contre 12 points pour le Barça qui domine le classement.

    Le premier Clasico de la saison se jouera le 25 octobre prochain au stade Spotify Camp Nou, et représentera le véritable test des capacités des deux équipes.

    Mais le déferlement du Barça en ce début de saison suscite assurément des inquiétudes dans le camp merengue, en particulier chez le vétéran José Mourinho, dont le retour au Bernabeu ne semble pas être tombé au moment idéal, puisqu'il devra surpasser le monstre créé par Hans Flick, qui semble présenter sa version la plus effrayante cette saison.

    Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google