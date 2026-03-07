Lens - PSG, le choc du titre retiré à Ligue 1+

Sur le plan médiatique, cette redistribution des droits constitue un coup dur pour la plateforme Ligue 1+, lancée l’été dernier par la LFP pour renforcer la visibilité du championnat. Avec environ 1,1 million d’abonnés actuellement, le service cherche encore à élargir son audience et espérait naturellement capitaliser sur une affiche aussi attractive pour attirer de nouveaux spectateurs.

Par ailleurs, L’Équipe assure que le fonctionnement de la programmation télévisée explique ce changement inattendu pour Ligue 1+. La plateforme dispose normalement du premier choix lors des journées impaires, mais elle avait déjà sélectionné une autre grande affiche de la saison : PSG-OL lors de la 30e journée. Ce match fait partie des rencontres dites “top 10” déterminées avant le début de l’exercice.

Dans ce cas précis, lorsque l’une de ces affiches majeures tombe sur une journée paire, le premier choix de la journée précédente revient automatiquement à BeIN Sports. Ce mécanisme contractuel a donc conduit à retirer l’affiche Lens - PSG à Ligue 1+ pour l’attribuer à la chaîne qatarie. Une situation qui illustre les subtilités du système de diffusion du championnat français, où les enjeux sportifs et commerciaux restent étroitement liés.