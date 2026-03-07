À l’approche du sprint final en Ligue 1, chaque détail compte, même en dehors du terrain. Alors que le duel entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain s’annonce comme l’une des rencontres les plus attendues de la fin de saison, une décision concernant sa diffusion vient rebattre les cartes. Prévue dans un premier temps sur la nouvelle plateforme dédiée au championnat français, l’affiche a finalement changé de diffuseur. Un choix qui ne passe pas inaperçu dans le paysage audiovisuel du football français, tant l’enjeu sportif et médiatique autour de cette confrontation est important.
Lens - PSG, le choc du titre retiré à Ligue 1+
- AFP
Ligue 1+ écarté, BeIN Sports récupère Lens - PSG
Programmé le 11 avril à 17 heures au stade Bollaert, ce rendez-vous de la 29e journée pourrait peser lourd dans la lutte pour la première place du championnat. Selon les informations rapportées par RMC Sport, la rencontre entre Lens et le PSG sera finalement diffusée sur BeIN Sports et non sur Ligue 1+, une décision confirmée par la Ligue de football professionnel.
Ce changement intervient dans un contexte sportif particulièrement tendu en tête du classement. Battu récemment par Monaco (3-1), le leader parisien ne possède plus qu’une avance réduite sur son poursuivant lensois. D’après les éléments relayés par RMC Sport, la confrontation qui sera proposée en direct par BeIN Sports et non par Ligue 1+ pourrait donc devenir un moment clé dans la lutte pour le titre, surtout si Lens poursuit sa série positive dans les journées précédentes.
- AFP
Un revers médiatique pour la plateforme de la LFP
Sur le plan médiatique, cette redistribution des droits constitue un coup dur pour la plateforme Ligue 1+, lancée l’été dernier par la LFP pour renforcer la visibilité du championnat. Avec environ 1,1 million d’abonnés actuellement, le service cherche encore à élargir son audience et espérait naturellement capitaliser sur une affiche aussi attractive pour attirer de nouveaux spectateurs.
Par ailleurs, L’Équipe assure que le fonctionnement de la programmation télévisée explique ce changement inattendu pour Ligue 1+. La plateforme dispose normalement du premier choix lors des journées impaires, mais elle avait déjà sélectionné une autre grande affiche de la saison : PSG-OL lors de la 30e journée. Ce match fait partie des rencontres dites “top 10” déterminées avant le début de l’exercice.
Dans ce cas précis, lorsque l’une de ces affiches majeures tombe sur une journée paire, le premier choix de la journée précédente revient automatiquement à BeIN Sports. Ce mécanisme contractuel a donc conduit à retirer l’affiche Lens - PSG à Ligue 1+ pour l’attribuer à la chaîne qatarie. Une situation qui illustre les subtilités du système de diffusion du championnat français, où les enjeux sportifs et commerciaux restent étroitement liés.