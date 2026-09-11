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Leeds United lâche un énorme indice sur le contrat de Daniel Farke alors qu’un projet « à long terme » est dévoilé
Des discussions contractuelles sont en cours à Leeds
Le directeur général de Leeds, Evans, a confirmé que le club négociait activement un nouveau contrat avec l'entraîneur Daniel Farke. Le technicien allemand entre actuellement dans la dernière année de son bail à Elland Road.
Farke a profondément impressionné la direction de Leeds depuis son arrivée en 2023. Il a mené avec succès Leeds à une 14e place en Premier League et à une demi-finale de FA Cup la saison dernière, dans la continuité de leur promotion arrachée de haute lutte en 2024-2025.
Avec cinq points pris lors de ses trois premiers matches de championnat cette saison, le club tient à sécuriser l'avenir à long terme de Farke. Evans a largement encensé l'entraîneur, affirmant qu'il avait fait « un travail fantastique » jusqu'ici.
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Les deux parties « sur la même longueur d’onde »
Malgré l’expiration imminente de son contrat actuel, il n’y a aucun vent de panique en interne à Leeds. Evans a expliqué que les discussions avançaient sereinement au cours de l’été, sans échéance stricte ni friction.
« En ce qui concerne les discussions contractuelles en elles-mêmes, Daniel, son équipe et moi avons eu de très bonnes discussions au cours des trois derniers mois et nous sommes tous sur la même longueur d’onde », a déclaré Evans, cité par BBC.
Pas besoin de précipiter les négociations
Contrairement à l’urgence du dernier jour du mercato ou à sa nomination initiale, les négociations actuelles sont menées avec une extrême patience. La direction de Leeds reste totalement convaincue que leur vision commune débouchera inévitablement sur une issue positive.
Evans a déclaré : « Contrairement à sa signature en 2023 ou à une opération conclue le dernier jour du mercato, la pression du temps est bien moindre et nous avons donc le temps de bien faire les choses, en fonction de ce qu’il veut et de ce que nous voulons. Je n’ai pas l’impression que cela prenne longtemps.
« Cela signifie simplement que nous faisons les choses correctement et que nous avons aussi le temps de les faire correctement. Donc, tant que nous continuons à travailler ensemble en tant que groupe, et que tout se passe très bien à ce niveau-là, je ne suis pas inquiet. La réponse courte, c’est qu’il a fait du très bon travail, nous voulons qu’il soit ici sur le long terme et nous y travaillons. »
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S’assurer de Farke sur le long terme
L’objectif principal de Leeds est d’officialiser l’avenir de son entraîneur pour le futur proche. S’assurer de conserver Farke garantit une stabilité essentielle alors que le club cherche à s’affirmer davantage dans l’élite.
Pour l’instant, l’attention immédiate de Farke restera entièrement tournée vers le terrain. Alors que les discussions contractuelles se poursuivent discrètement en coulisses, il se concentrera sur la préparation de son effectif pour ses prochains matches de championnat.
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