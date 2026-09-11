Le directeur général de Leeds, Evans, a confirmé que le club négociait activement un nouveau contrat avec l'entraîneur Daniel Farke. Le technicien allemand entre actuellement dans la dernière année de son bail à Elland Road.

Farke a profondément impressionné la direction de Leeds depuis son arrivée en 2023. Il a mené avec succès Leeds à une 14e place en Premier League et à une demi-finale de FA Cup la saison dernière, dans la continuité de leur promotion arrachée de haute lutte en 2024-2025.

Avec cinq points pris lors de ses trois premiers matches de championnat cette saison, le club tient à sécuriser l'avenir à long terme de Farke. Evans a largement encensé l'entraîneur, affirmant qu'il avait fait « un travail fantastique » jusqu'ici.