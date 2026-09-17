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Emanuele Tramacere
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Lecce verrouille Tiago Gabriel : nouveau contrat jusqu’en 2030

Lecce
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Le défenseur portugais, resté cet été, a été récompensé par un nouvel accord.

Le Lecce récompense la fidélité. Le défenseur central né en 2004 Tiago Gabriel a longtemps été courtisé par de nombreux clubs, y compris de haut niveau, mais il est finalement resté pour défendre les couleurs du club salentin.

Et le président Sticchi Damiani a choisi de récompenser son choix de se conformer aux volontés du club avec la proposition d’un nouveau contrat, assorti d’une nouvelle échéance et d’une revalorisation salariale en guise de reconnaissance pour la grande progression accomplie.


  • Pas seulement l’AC Milan

    Au cours de l’été, Jorge Mendes a beaucoup travaillé avec plusieurs clubs pour étudier la possibilité de faire changer de club à son protégé. L’AC Milan est le club qui s’est le plus rapproché du défenseur, ancien d’Estrela Amadora et formé dans les équipes de jeunes du Sporting Lisbonne, mais au final Lecce a résisté aux tentations venues aussi de Premier League.

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  • RENOUVELLEMENT

    Dans l’ancien contrat, qui expirait le 30 juin 2027 (donc à la fin de la saison), figurait une clause de prolongation de deux ans jusqu’au 30 juin 2029, activable automatiquement par le club salentin.

    Selon Fabrizio Romano, toutefois, Lecce a trouvé un accord avec le joueur et Jorge Mendes pour un nouveau contrat, avec revalorisation, avec une nouvelle échéance fixée au 30 juin 2030.



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