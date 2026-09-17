Lecce verrouille Tiago Gabriel : nouveau contrat jusqu’en 2030

Le Lecce récompense la fidélité. Le défenseur central né en 2004 Tiago Gabriel a longtemps été courtisé par de nombreux clubs, y compris de haut niveau, mais il est finalement resté pour défendre les couleurs du club salentin.

Et le président Sticchi Damiani a choisi de récompenser son choix de se conformer aux volontés du club avec la proposition d’un nouveau contrat, assorti d’une nouvelle échéance et d’une revalorisation salariale en guise de reconnaissance pour la grande progression accomplie.



