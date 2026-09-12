Lecce, dirigé par Eusebio Di Francesco, tente de retrouver son équilibre après deux défaites consécutives sans marquer face à la Roma et Cagliari. Pour l'équipe des Pouilles, après la confrontation avec la formation sarde et une autre lors de la première journée face à Venise, le rendez-vous avec Monza, dirigé par Ivan Jurić, constitue un nouveau duel direct.

L'entraîneur de l'équipe de Brianza, bloquée à un point au classement après le match nul contre Parme, récupère en attaque Varela, auteur de deux buts dans cette compétition jusqu'à présent. Il est probable que Robinson soit aligné dans la zone de création après le but qu'il a inscrit en Coupe d'Italie, aux côtés de Colpani. Dans les buts, Thorsvedt pourrait disputer ses premières minutes.

Du côté de Lecce, Stolić conserve une place en pointe, soutenu sur ses côtés par Pierotti et Monterò. Au milieu de terrain, Ilić dispute sa première titularisation dès la première minute.







