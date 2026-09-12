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US Lecce v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Lecce - Monza : où regarder le match et le direct, chaîne, horaire et compositions probables

Lecce vs Monza
Serie A
Lecce
Monza

Bataille pour s'éloigner de la zone rouge

Lecce, dirigé par Eusebio Di Francesco, tente de retrouver son équilibre après deux défaites consécutives sans marquer face à la Roma et Cagliari. Pour l'équipe des Pouilles, après la confrontation avec la formation sarde et une autre lors de la première journée face à Venise, le rendez-vous avec Monza, dirigé par Ivan Jurić, constitue un nouveau duel direct.

L'entraîneur de l'équipe de Brianza, bloquée à un point au classement après le match nul contre Parme, récupère en attaque Varela, auteur de deux buts dans cette compétition jusqu'à présent. Il est probable que Robinson soit aligné dans la zone de création après le but qu'il a inscrit en Coupe d'Italie, aux côtés de Colpani. Dans les buts, Thorsvedt pourrait disputer ses premières minutes.

Du côté de Lecce, Stolić conserve une place en pointe, soutenu sur ses côtés par Pierotti et Monterò. Au milieu de terrain, Ilić dispute sa première titularisation dès la première minute.



  • Lecce – Monza : la chaîne de diffusion et le direct

    Le match : Lecce-Monza

    La date : dimanche 13 septembre 2026

    L'horaire : 15h00

    La chaîne de diffusion : stc

    La diffusion en direct : stc

    • Publicité

  • Compositions probables Lecce-Monza

    Lecce (4-3-3) : Falcone ; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo ; Ylic, Njom, Coulibaly ; Pierotti, Stolic, Monteiro.

    Monza (3-4-2-1) : Thorstvedt ; Kouadio, Lucchesi, Carboni ; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas ; Robinson, Colpani ; Varela.

  • Où regarder le match Lecce - Monza

    Le match de Serie A entre Lecce et Monza sera diffusé en direct à la télévision via stc grâce à l'application sur les téléviseurs intelligents compatibles, ou en utilisant les consoles de jeux vidéo (PlayStation, Xbox), le TIMVISION Box, ou des appareils tels que Google Chromecast et Amazon Fire Stick TV.

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  • Où regarder Lecce - Monza en direct

    Lecce-Monza sera également disponible en streaming sur des appareils tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et de bureau grâce à stc, en téléchargeant l'application ou en accédant au site officiel de la plateforme.

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