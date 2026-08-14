Un retour en Italie aurait ajouté un nouveau chapitre à un long parcours en Serie A entamé avec le Chievo en 2014, puis poursuivi avec des passages marquants à Empoli et à la Roma. Après son départ au Zenit Saint-Pétersbourg en 2017 puis au Paris Saint-Germain, le meneur de jeu est revenu en Italie à la Juventus en 2022 avant de retrouver la Roma en 2023. Son retour émouvant à Boca à la mi-2025 a bouclé la boucle, et ses performances remarquées en Liga Profesional lui permettent de conserver son rôle clé avec l’Argentine.