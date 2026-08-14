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Leandro Paredes rejette l’approche de l’AC Milan pour rester à Boca Juniors
Paredes rejette l’approche de l’AC Milan
Selon TyC Sports, le capitaine de Boca, Paredes, a refusé une approche de l'AC Milan pendant l'actuel mercato européen. Des représentants du club de Serie A ont contacté directement le milieu de terrain de 32 ans afin d'étudier un éventuel transfert avant de soumettre une offre officielle au club. Cependant, le vainqueur de la Coupe du monde 2022 a demandé à l'AC Milan de s'abstenir d'approcher la direction de Boca, réaffirmant ainsi son engagement total à rester à La Bombonera.
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Le milieu de terrain s’engage avec Boca
Paredes a agi de manière décisive pour écarter dès le départ toute perspective de négociations afin de préserver la stabilité et la concentration de l’équipe, ajoute le rapport. Le capitaine a pris l’appel du club de San Siro et a exprimé sa gratitude pour son intérêt, mais il a immédiatement précisé qu’il est déjà là où il veut être. Sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2028, l’international argentin reste pleinement déterminé à mener Boca dans les compétitions nationales.
Une longue histoire à travers l’Italie
Un retour en Italie aurait ajouté un nouveau chapitre à un long parcours en Serie A entamé avec le Chievo en 2014, puis poursuivi avec des passages marquants à Empoli et à la Roma. Après son départ au Zenit Saint-Pétersbourg en 2017 puis au Paris Saint-Germain, le meneur de jeu est revenu en Italie à la Juventus en 2022 avant de retrouver la Roma en 2023. Son retour émouvant à Boca à la mi-2025 a bouclé la boucle, et ses performances remarquées en Liga Profesional lui permettent de conserver son rôle clé avec l’Argentine.
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Boca à l’épreuve de Platense
L’attention se tourne désormais rapidement vers les échéances nationales, alors que Boca se déplace pour affronter Platense lors du match de Clausura de samedi. L’équipe de Rodolfo Arruabarrena est déterminée à entretenir sa dynamique positive dans la course au titre de champion. Pour le talisman vétéran, l’objectif ultime reste d’offrir un trophée majeur à son club de cœur et de sceller son héritage durable à La Bombonera.
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