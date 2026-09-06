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Le Wydad met officiellement fin à l'histoire de Ziyech

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Un intérêt brésilien ouvre la porte aux spéculations sur l'avenir de la star marocaine

Le club marocain du Wydad a mis fin à sa collaboration avec la star Hakim Ziyech, ce dimanche, en annonçant officiellement la résiliation à l'amiable du contrat du joueur.

C'est ainsi que prend fin l'aventure de Ziyech avec le club rouge après une courte période, dont les derniers chapitres ont été marqués par une vive polémique et des différends avec la direction du club présidée par Brahim El Assri.

  • L'ensemble de la nation fait ses adieux à Ziyech

    Le Wydad a confirmé, dans un communiqué officiel publié sur sa page Facebook, que les deux parties étaient parvenues à un accord prévoyant une résiliation à l'amiable du contrat, adressant ses remerciements et sa reconnaissance à Ziyech pour la période passée avec l'équipe.

    Le club a écrit dans son message : « Parfois, certaines histoires sont plus courtes que ce que l'on aurait souhaité, mais elles laissent une trace indélébile », en référence à la brièveté de l'expérience du joueur et au fait qu'elle ne s'est pas poursuivie comme l'espéraient les supporters du Wydad.

    Le club a précisé que le fait de porter le maillot du Wydad restera pour Ziyech « un moment particulier », soulignant que son passage au sein de l'équipe demeurera une partie d'une histoire inoubliable.

    Il a ajouté : « Tu as été l'un des nôtres, et tu resteras toujours une partie de la famille du Wydad Athletic Club. »

    Le Wydad a conclu son message en souhaitant au joueur bonheur et réussite dans la suite de sa carrière, déclarant : « De la part du Wydad de la nation, nous te disons merci pour chaque instant durant lequel tu as porté le maillot du club, et nous te souhaitons tout le bonheur et la réussite dans ta carrière à venir, sur le terrain comme en dehors. »


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  • Botafogo à l'affût : Aït Mena fait ses adieux à sa grande recrue

    Le départ de Ziyech du Wydad intervient alors que son avenir demeure ouvert à plusieurs possibilités, à la faveur de l'intérêt manifesté par des clubs étrangers pour s'attacher ses services lors de la période de transferts actuelle, parmi lesquels le club brésilien de Botafogo et l'Ittihad libyen, selon plusieurs sources.

    De son côté, Hicham Aït Menna, l'ancien président du Wydad qui était à l'origine de la signature de Ziyech durant son mandat, a tenu à dire au revoir au joueur en publiant une photo les réunissant sur son compte Instagram.


    Aït Menna a commenté la photo en ces termes : « Tu es arrivé en star, et tu repars en star. Merci pour ta loyauté, ton professionnalisme et ton engagement envers le Wydad jusqu'au bout. Tu l'étais, et tu le restes. »

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