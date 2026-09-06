Le Wydad met officiellement fin à l'histoire de Ziyech

Le Wydad a confirmé, dans un communiqué officiel publié sur sa page Facebook, que les deux parties étaient parvenues à un accord prévoyant une résiliation à l'amiable du contrat, adressant ses remerciements et sa reconnaissance à Ziyech pour la période passée avec l'équipe.

Le club a écrit dans son message : « Parfois, certaines histoires sont plus courtes que ce que l'on aurait souhaité, mais elles laissent une trace indélébile », en référence à la brièveté de l'expérience du joueur et au fait qu'elle ne s'est pas poursuivie comme l'espéraient les supporters du Wydad.

Le club a précisé que le fait de porter le maillot du Wydad restera pour Ziyech « un moment particulier », soulignant que son passage au sein de l'équipe demeurera une partie d'une histoire inoubliable.

Il a ajouté : « Tu as été l'un des nôtres, et tu resteras toujours une partie de la famille du Wydad Athletic Club. »

Le Wydad a conclu son message en souhaitant au joueur bonheur et réussite dans la suite de sa carrière, déclarant : « De la part du Wydad de la nation, nous te disons merci pour chaque instant durant lequel tu as porté le maillot du club, et nous te souhaitons tout le bonheur et la réussite dans ta carrière à venir, sur le terrain comme en dehors. »



