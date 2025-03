Le vrai salaire de Trent Alexander-Arnold dévoilé !

Tout ce que vous devez savoir sur les salaires de Trent Alexander-Arnold, fidèle de Liverpool, au club de Premier League

Trent Alexander-Arnold occupe une place spéciale dans le cœur des fans de Liverpool en tant que joueur issu du centre de formation du club.

Après y avoir passé 12 ans, il a fait ses débuts en équipe première en 2016 et la star anglaise s'est désormais imposée comme l'un des membres les plus importants de l'équipe, grâce à ses capacités défensives et offensives.

Le latéral droit a été généreusement récompensé pour ses contributions à l'équipe, ce qui fait de lui l'un des mieux rémunérés de l'effectif.

L'article continue ci-dessous

Mais combien gagne-t-il réellement dans le club de son enfance ?

GOAL a exploré les chiffres avec Capology et a trouvé la réponse !

*Les salaires sont bruts