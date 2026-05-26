L’entraîneur Sebastian Hoeneß, le directeur sportif Fabian Wohlgemuth et le directeur technique Christian Gentner estiment que le risque est trop élevé d’aborder une saison exigeante, ponctuée par la Ligue des champions, en confiant les clés du but à un jeune gardien issu du centre de formation, encore inexpérimenté en première division : Seimen.

Sur le plan sportif, pourtant, le gardien de 20 ans a récemment fourni des arguments solides pour justifier ce grand saut. Prêté un an au SC Paderborn 07, il y a connu une progression fulgurante, couronnée lundi dernier par une promotion très applaudie en Bundesliga.