Selon les Stuttgarter Nachrichten, Bad Cannstatt serait divisé sur le choix de son gardien de but, deux camps s’étant formés en coulisses.
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Le VfB Stuttgart est confronté à une division interne : deux camps s’opposent sur la question du gardien de but
L’entraîneur Sebastian Hoeneß, le directeur sportif Fabian Wohlgemuth et le directeur technique Christian Gentner estiment que le risque est trop élevé d’aborder une saison exigeante, ponctuée par la Ligue des champions, en confiant les clés du but à un jeune gardien issu du centre de formation, encore inexpérimenté en première division : Seimen.
Sur le plan sportif, pourtant, le gardien de 20 ans a récemment fourni des arguments solides pour justifier ce grand saut. Prêté un an au SC Paderborn 07, il y a connu une progression fulgurante, couronnée lundi dernier par une promotion très applaudie en Bundesliga.
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Des dissensions internes au VfB Stuttgart ?
La direction sportive étudie activement la possibilité de recruter un gardien extérieur. Trois noms circulent : Finn Dahmen (FC Augsbourg), Noah Atubolu (Fribourg) et Bernd Leno, 34 ans, ancien joueur du club souabe désormais au FC Fulham. En revanche, l’option d’un transfert définitif d’Alexander Nübel, actuellement prêté par le Bayern, est depuis longtemps jugée financièrement inaccessible.
Toutefois, selon le rapport, les dirigeants du club ont un point de vue radicalement différent : ils ne souhaitent pas recruter un nouveau numéro un externe. Leur argument est clair : il ne faut pas bloquer durablement l’accès des cages à Seimen, qui possède un fort potentiel, en lui imposant un concurrent confirmé.
Seimen est considéré comme un grand talent.
S’y ajoute un enjeu financier qui irrite les dirigeants du club. Recruter des gardiens confirmés comme Dahmen ou, surtout, Atubolu serait peu judicieux pour le VfB et amputerait un budget déjà sollicité par d’autres postes.
Seimen est déjà considéré comme l’un des grands espoirs allemands à son poste. Avec Florian Hellstern, le VfB dispose d’un autre gardien prometteur : récemment prolongé, le jeune joueur de 18 ans évolue actuellement avec la réserve en 3^e division.
Selon Bild, le club songerait déjà à un prêt en 2^e Bundesliga ou à l’étranger, des discussions informelles ayant même déjà eu lieu avec plusieurs clubs intéressés.
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Quelle sera la prochaine étape pour Alexander Nübel ?
Et Nübel ? Le triple international, qui s'envolera avec l'Allemagne pour la Coupe du monde outre-mer, n'a pas non plus d'avenir à Munich. Il a déjà souligné à plusieurs reprises qu'il ne voulait plus renoncer à son statut de numéro un au niveau du club.
Au Bayern Munich, toutefois, Manuel Neuer a prolongé son contrat. Le capitaine doit faciliter la transition vers son successeur, Jonas Urbig, avant que le jeune gardien de 22 ans ne prenne définitivement la relève.
Nübel perçoit environ onze millions d’euros par an à Munich, une somme que Stuttgart partageait jusqu’à récemment avec le Bayern. Son contrat court encore jusqu’en 2029.
Dans le cadre des économies salariales envisagées par le directeur sportif Max Eberl, son départ définitif cet été constitue une priorité. Un montant de 20 à 25 millions d’euros est évoqué comme indemnité de transfert potentiel.