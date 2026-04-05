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Hussein Hamdy

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Le vestiaire prend le parti de Cancelo… et Barcelone attend un cadeau de la part d'Al-Hilal

J. Cancelo
A. Balde
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La star portugaise pousse le Barça vers un transfert majeur

Le vestiaire du FC Barcelone et l'entraîneur Hansi Flick s'accordent sur la nécessité de conserver le Portugais João Cancelo au sein de l'équipe catalane pour la saison prochaine.

Cette décision fait suite aux performances exceptionnelles réalisées par le joueur portugais depuis son arrivée lors du mercato hivernal.

  • Une scène évocatrice

    Selon le journal espagnol « Sport », la scène de la fin du dernier match contre l'Atlético était très éloquente : Cancelo, complètement épuisé, était assis par terre, en proie à des crampes musculaires, tandis que ses coéquipiers se précipitaient les uns après les autres vers lui pour le féliciter et célébrer cette victoire qui a offert à l'équipe « la moitié du titre » du championnat, reconnaissant ainsi collectivement le succès du transfert hivernal qui a apporté un renfort exceptionnel à l'équipe, alors que Flick et les joueurs réclamaient à l'unisson son maintien.

    João Cancelo avait rejoint Barcelone en janvier dernier à titre temporaire. Bien que Flick souhaitait alors recruter un défenseur central pour pallier l’absence de Christensen, le manque de conviction face aux candidats disponibles a poussé le directeur sportif Deco à proposer cette opération, qui correspondait au plafond salarial disponible.

    Alors que le Portugais était venu pour aider à la rotation sur les ailes, il a fini par devenir titulaire au poste d'arrière gauche, profitant de la baisse de temps de jeu de Balde puis de la blessure de ce dernier.

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  • Des performances exceptionnelles

    Cancelo a livré un match parfait face à l'Atlético de Madrid, qui ne s'est pas limité à la création d'un but grâce à une technique offensive exceptionnelle, mais s'est également caractérisé par une discipline défensive remarquable et une grande concentration, des qualités qui lui avaient fait défaut lors des grands matchs précédents, mais qu'il a su gérer avec brio lors d'un match caractérisé par des exigences physiques et techniques extrêmes.

    En chiffres, Cancelo a réussi à créer 3 occasions de but concrètes au cours de la rencontre, a délivré 5 passes décisives et a participé à plus de 70 passes. Sur le plan défensif, il a réussi 7 interceptions et effectué 5 tacles décisifs qui ont stoppé les attaques madrilènes, affirmant ainsi sa forte présence dans le match.

    Lire aussi : Cancelo : l'Atlético de Madrid est une équipe aussi agressive que son entraîneur

  • Le cadeau du Croissant

    Flick est extrêmement satisfait des performances du joueur portugais, au point d'avoir définitivement décidé de le titulariser au poste d'arrière gauche jusqu'à la fin de la saison, une décision qui pourrait avoir des répercussions sur l'avenir, d'une part en cherchant à renouveler son contrat avec le Barça en attendant d'obtenir son transfert gratuit du club saoudien Al-Hilal en juin prochain, et d'autre part parce que la marginalisation de Balde pourrait ouvrir la voie à son départ, Barcelone se montrant prêt à écouter les offres qui lui seraient faites si elles étaient financièrement intéressantes.

    De son côté, Cancelo a déclaré il y a quelques jours qu’il souhaitait jouer pour Benfica à l’avenir en raison de son attachement émotionnel à son club portugais, mais il a également affirmé vouloir jouer au moins une année de plus avec Barcelone.

    Avec cette volonté mutuelle des deux parties, il ne reste plus qu'à trouver un accord avec Al-Hilal sur les conditions du départ afin de garantir le maintien de l'un des joueurs les plus en vue de l'effectif blaugrana actuel.

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