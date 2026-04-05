Le vestiaire prend le parti de Cancelo… et Barcelone attend un cadeau de la part d'Al-Hilal

Selon le journal espagnol « Sport », la scène de la fin du dernier match contre l'Atlético était très éloquente : Cancelo, complètement épuisé, était assis par terre, en proie à des crampes musculaires, tandis que ses coéquipiers se précipitaient les uns après les autres vers lui pour le féliciter et célébrer cette victoire qui a offert à l'équipe « la moitié du titre » du championnat, reconnaissant ainsi collectivement le succès du transfert hivernal qui a apporté un renfort exceptionnel à l'équipe, alors que Flick et les joueurs réclamaient à l'unisson son maintien.

João Cancelo avait rejoint Barcelone en janvier dernier à titre temporaire. Bien que Flick souhaitait alors recruter un défenseur central pour pallier l’absence de Christensen, le manque de conviction face aux candidats disponibles a poussé le directeur sportif Deco à proposer cette opération, qui correspondait au plafond salarial disponible.

Alors que le Portugais était venu pour aider à la rotation sur les ailes, il a fini par devenir titulaire au poste d'arrière gauche, profitant de la baisse de temps de jeu de Balde puis de la blessure de ce dernier.