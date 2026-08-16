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Erling Haaland Martin odegaardchatgpt
Karim Malim

Traduit par

Le triplé d'Arsenal met en lumière les difficultés de Haaland et offre une soirée exceptionnelle à Ødegaard

E. Haaland
M. Oedegaard
B. White
C. Tzolis
Arsenal vs Manchester City
Manchester City
Arsenal
FEATURES
Community Shield
Angleterre
Norvège
Grèce
Pays de Galles

Erling perdu et Martin brille

Arsenal n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour envoyer son premier message à ses concurrents, après avoir transformé la confrontation face à Manchester City en une soirée exceptionnelle qui s'est conclue par un triplé sans réplique, au cours duquel Erling Haaland est apparu loin de sa dangerosité habituelle, tandis que Martin Ødegaard a volé la vedette avec une performance remarquable qui a mené Arsenal au sacre en Community Shield anglais, pour la 18e fois de son histoire.

La victoire d'Arsenal n'a pas été qu'un simple sacre précoce dans un trophée honorifique, elle portait aussi en elle de solides indices sur l'état de préparation de l'équipe pour la nouvelle saison, après avoir imposé sa supériorité sur Manchester City et pris le contrôle total de la rencontre, alors que Haaland n'a pas réussi à laisser son empreinte offensive, vivant ainsi une soirée à oublier face à l'éclat d'Ødegaard et de ses coéquipiers.

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Haaland, une soirée à oublier

    Erling Haaland n'a pas livré la prestation attendue et est apparu isolé, coupé du danger offensif, avec des statistiques extrêmement limitées face à la défense d'Arsenal.

    L'attaquant norvégien a enregistré 7 touches de balle, avec 5 passes réussies et deux tirs, dont un cadré, et n'a touché le ballon qu'à deux reprises seulement dans la surface d'Arsenal.

    Haaland a gâché une occasion nette et s'est retrouvé une fois hors-jeu, sans réussir à remporter le moindre duel, selon les données du réseau de statistiques « Squawka ».

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  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Odegaard, un capitaine qui fait la différence

    De son côté, Martin Ødegaard a brillé et a mené Arsenal à la victoire, après avoir livré une prestation complète, tant sur le plan offensif que dans la création du jeu.

    Le Norvégien a réussi 100 % de ses dribbles, soit 3 sur 3, et 100 % de précision aux tirs, avec deux tirs cadrés sur deux, en plus de ses passes précises qui ont atteint 95 %, soit 55 passes réussies sur 58.

    Ødegaard a touché le ballon 74 fois, a récupéré la possession à 9 reprises et a remporté 5 duels, il a également créé deux occasions et marqué un but pour confirmer son grand impact dans la victoire de son équipe.

  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Tzolis, la surprise offensive d'Arsenal

    Christos Tzolis a continué d'attirer les regards par une prestation offensive et défensive remarquable, après avoir constitué une source de désagrément permanente pour la défense de Manchester City.

    Tzolis a enregistré 42 touches de balle, dont 6 dans la surface de réparation adverse, et a remporté 5 duels, tout en récupérant le ballon à 4 reprises.

    Il a également réalisé 3 tacles défensifs, intercepté le ballon à deux reprises et créé 3 occasions, dont deux franches, en plus d'avoir obtenu deux fautes et délivré deux passes décisives.

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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Ben White : solidité défensive et présence offensive

    Ben White a joué un rôle important dans le maintien de la cage inviolée d'Arsenal, en livrant une prestation défensive solide face à l'attaque de Manchester City.

    Le défenseur anglais a remporté 6 duels, récupéré le ballon à 5 reprises et réalisé 5 tacles réussis, en plus de dégager le ballon à 3 occasions et d'intercepter deux fois.

    White a également commis deux fautes et créé une occasion, et il a répondu présent dans les moments décisifs après avoir dégagé un ballon sur sa ligne de but, confirmant ainsi sa valeur comme l'un des éléments les plus en vue de l'arrière-garde d'Arsenal.

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