Arsenal n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour envoyer son premier message à ses concurrents, après avoir transformé la confrontation face à Manchester City en une soirée exceptionnelle qui s'est conclue par un triplé sans réplique, au cours duquel Erling Haaland est apparu loin de sa dangerosité habituelle, tandis que Martin Ødegaard a volé la vedette avec une performance remarquable qui a mené Arsenal au sacre en Community Shield anglais, pour la 18e fois de son histoire.

La victoire d'Arsenal n'a pas été qu'un simple sacre précoce dans un trophée honorifique, elle portait aussi en elle de solides indices sur l'état de préparation de l'équipe pour la nouvelle saison, après avoir imposé sa supériorité sur Manchester City et pris le contrôle total de la rencontre, alors que Haaland n'a pas réussi à laisser son empreinte offensive, vivant ainsi une soirée à oublier face à l'éclat d'Ødegaard et de ses coéquipiers.