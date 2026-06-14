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Le trio des Pharaons affiche son ambition : battre la Belgique, sans crainte aucune

Belgique vs Egypte
Belgique
Egypte
Coupe du monde
R. Rabia
Trezeguet
Y. Ibrahim
Égypte
É.-U.

L'équipe d'Égypte s'apprête à débuter son parcours dans la Coupe du monde 2026 en affrontant la Belgique ce lundi soir.

Les Pharaons évoluent dans le groupe G, en compagnie de la Belgique, de l’Iran et de la Nouvelle-Zélande.

Le défenseur des Pharaons, Yasser Ibrahim, a confié au compte officiel de la Fédération égyptienne sur X : « La rencontre face à la Belgique s’annonce exigeante, mais notre objectif est de décrocher ces trois premiers points. »

Il ajoute : « Nous sommes prêts à contenir la puissance offensive des Belges et nous voulons offrir une joie à nos supporters. »

Il a conclu : « L’équipe d’Égypte n’a peur de personne et Hossam Hassan est une forte personnalité, un grand entraîneur. »

  • Les Pharaons affichent un union sacrée

    Dans le même temps, Mahmoud Hassan « Trezeguet », la star des Pharaons, a affirmé que l’équipe abordait chaque rencontre avec un seul objectif : la victoire.

    Il a ajouté : « Tous les joueurs de l’équipe d’Égypte ne font qu’un, et nous voulons faire plaisir à nos supporters. »

    Il ajoute : « Nous respectons la Belgique, l’Iran et la Nouvelle-Zélande, et nous remercions les supporters égyptiens pour leur soutien partout dans le monde. » 

    De son côté, le défenseur Rami Rabia a affirmé : « Nous sommes prêts pour le coup d’envoi et nous jouerons pour battre la Belgique. »

    Il a ajouté : « Notre objectif est d’aller le plus loin possible dans la Coupe du monde, car l’équipe d’Égypte compte de grands joueurs et Mohamed Salah est un capitaine exceptionnel. »

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