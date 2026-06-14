L'équipe d'Égypte s'apprête à débuter son parcours dans la Coupe du monde 2026 en affrontant la Belgique ce lundi soir.

Les Pharaons évoluent dans le groupe G, en compagnie de la Belgique, de l’Iran et de la Nouvelle-Zélande.

Le défenseur des Pharaons, Yasser Ibrahim, a confié au compte officiel de la Fédération égyptienne sur X : « La rencontre face à la Belgique s’annonce exigeante, mais notre objectif est de décrocher ces trois premiers points. »

Il ajoute : « Nous sommes prêts à contenir la puissance offensive des Belges et nous voulons offrir une joie à nos supporters. »

Il a conclu : « L’équipe d’Égypte n’a peur de personne et Hossam Hassan est une forte personnalité, un grand entraîneur. »