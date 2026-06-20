Le transfert tant attendu… Le Real Madrid bouleverse les plans du mercato italien

L’avenir de Nico Paz est à nouveau en suspens depuis que le Real Madrid a modifié sa position concernant le jeune milieu argentin. Le club merengue envisage d’activer la clause de rachat inscrite dans son contrat avec Como, puis de le céder immédiatement à un prix élevé. Cette volte-face a contrarié les plans du club italien et pourrait profiter à l’Inter Milan, prêt à intervenir.

Selon Tuttosport, le Real ne lâchera pas l’international argentin pour moins de 60 millions d’euros, montant que Como, malgré sa promotion en Serie A, ne semble pas prêt à payer pour conserver le joueur-clé de sa saison éclatante.

Le club lombard, qui s’apprête à découvrir la Ligue des champions, espérait conserver son meneur après deux saisons d’une progression fulgurante, mais l’option de rachat du Real Madrid, estimée entre 9 et 10 millions d’euros, a rebattu les cartes.

Âgé de 21 ans, Baz est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs d’Italie, après avoir inscrit 12 buts lors de la dernière saison de Serie A, confirmant ainsi sa place parmi les meilleurs meneurs de jeu émergents du continent européen.

Lire aussi : Le remplaçant de Cancelo ? Un seul obstacle sépare Barcelone d’un joyau espagnol