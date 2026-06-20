Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Le transfert tant attendu… Le Real Madrid bouleverse les plans du mercato italien

Mercato
Real Madrid
Como
Inter
N. Paz
Espagne
Italie
Argentine

La décision du club madrilène séduit le géant de la Serie A

Le Real Madrid s’apprête à trancher concernant l’un des joueurs les plus en vue du championnat italien ces derniers mois. Cette décision, qui pourrait dépasser le cadre du club espagnol, risque de secouer le marché des transferts transalpin et de chambouler les projets de plusieurs formations.

Le club merengue a déjà frappé fort sur le marché des transferts en recrutant Bernardo Silva, Marc Cucurella et Ibrahima Konaté, puis en officialisant l’arrivée de l’entraîneur portugais José Mourinho.

Le président Florentino Pérez, fraîchement réélu, entend redonner de l’éclat à la Maison blanche, dont l’aura s’est estompée lors des deux dernières saisons, conclues sans titre majeur.

  • Période d’incertitude : le Real modifie sa position

    L’avenir de Nico Paz est à nouveau en suspens depuis que le Real Madrid a modifié sa position concernant le jeune milieu argentin. Le club merengue envisage d’activer la clause de rachat inscrite dans son contrat avec Como, puis de le céder immédiatement à un prix élevé. Cette volte-face a contrarié les plans du club italien et pourrait profiter à l’Inter Milan, prêt à intervenir.

    Selon Tuttosport, le Real ne lâchera pas l’international argentin pour moins de 60 millions d’euros, montant que Como, malgré sa promotion en Serie A, ne semble pas prêt à payer pour conserver le joueur-clé de sa saison éclatante.

    Le club lombard, qui s’apprête à découvrir la Ligue des champions, espérait conserver son meneur après deux saisons d’une progression fulgurante, mais l’option de rachat du Real Madrid, estimée entre 9 et 10 millions d’euros, a rebattu les cartes.

    Âgé de 21 ans, Baz est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs d’Italie, après avoir inscrit 12 buts lors de la dernière saison de Serie A, confirmant ainsi sa place parmi les meilleurs meneurs de jeu émergents du continent européen.

    Lire aussi : Le remplaçant de Cancelo ? Un seul obstacle sépare Barcelone d’un joyau espagnol

    • Publicité

  • Les répercussions de la décision du Real

    La décision du Real Madrid dépasse les frontières de Como : l’Inter Milan a revu sa position sur ce dossier, après s’être tourné vers d’autres cibles, notamment le milieu de terrain de Liverpool Curtis Jones.

    Les dirigeants nerazzurri observent la situation de Bakker depuis longtemps et estiment que sa venue représenterait un atout sportif et marketing, surtout que le club cherche à attirer des joueurs capables d’accroître sa visibilité mondiale.

    Reste que finaliser ce dossier s’annonce complexe : le club nerazzurro doit encore débloquer des fonds, alors qu’il négocie déjà plusieurs autres pistes, notamment celle menant au défenseur de l’Atalanta, Daniel Balestra, dont le transfert pourrait devenir l’un des plus onéreux de l’histoire du club.

    Selon Tuttosport, la direction nerazzurra pourrait devoir solliciter un apport supplémentaire du fonds « Octree », propriétaire du club, et compter sur les recettes de ventes de joueurs pour financer l’opération.

    Lire aussi : Bernardo n’est pas le premier… Des stars qui se sont illustrées dans l’école de Guardiola et Mourinho

  • Baz annule la transaction concernant Jones

    L’intérêt de l’Inter pour Nico Paz rappelle la volonté du club de réaliser un transfert à fort retentissement médiatique. L’été dernier, le fonds américain avait déjà étudié la possibilité de recruter l’ailier de l’Athletic Bilbao, Nico Williams, afin de renforcer la valeur commerciale de l’équipe.

    Si le club lombard passait à l’action pour Baz, son plan au milieu de terrain pourrait être revu : l’intérêt pour Curtis Jones s’estomperait, l’Argentin pouvant occuper une position plus offensive sans recourir à un nouveau renfort de Liverpool.

    Pour financer l’opération, la direction nerazzurra compte aussi sur plusieurs ventes, en particulier celle d’Aleksandar Stanković. L’international serbe, auteur d’une saison remarquée au Club Bruges, pourrait rapporter environ 40 millions d’euros et ainsi soulager les finances du club.

    D’autres départs, comme ceux de Davide Frattesi, Benjamin Pavard, Luis Henrique ou Carlos Augusto, pourraient également financer cette opération et permettre un renouvellement de l’effectif.

    À lire aussi : Un seul obstacle pourrait changer la donne… Al-Hilal n’abandonne pas dans le dossier de la star du FC Barcelone

    L’avenir de Báez reste toutefois suspendu à la décision finale du Real Madrid, dont l’initiative de récupérer les droits du joueur a propulsé la bataille pour le talent de Como des bureaux italiens aux couloirs des plus grands clubs européens.