Le transfert tant attendu… Le Real Madrid bouleverse les plans du mercato italien

L’intérêt de l’Inter pour Nico Paz rappelle la volonté du club de réaliser un transfert à fort retentissement médiatique. L’été dernier, le fonds américain avait déjà étudié la possibilité de recruter l’ailier de l’Athletic Bilbao, Nico Williams, afin de renforcer la valeur commerciale de l’équipe.
Si le club lombard passait à l’action pour Baz, son plan au milieu de terrain pourrait être revu : l’intérêt pour Curtis Jones s’estomperait, l’Argentin pouvant occuper une position plus offensive sans recourir à un nouveau renfort de Liverpool.
Pour financer l’opération, la direction nerazzurra compte aussi sur plusieurs ventes, en particulier celle d’Aleksandar Stanković. L’international serbe, auteur d’une saison remarquée au Club Bruges, pourrait rapporter environ 40 millions d’euros et ainsi soulager les finances du club.
D’autres départs, comme ceux de Davide Frattesi, Benjamin Pavard, Luis Henrique ou Carlos Augusto, pourraient également financer cette opération et permettre un renouvellement de l’effectif.
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L’avenir de Báez reste toutefois suspendu à la décision finale du Real Madrid, dont l’initiative de récupérer les droits du joueur a propulsé la bataille pour le talent de Como des bureaux italiens aux couloirs des plus grands clubs européens.