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Le transfert le plus important : Mourinho attend Rodri avec impatience

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José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, fait pression sur la direction de son club pour accélérer les démarches en vue de recruter Rodri, la star de Manchester City.

Le journal « Sport » a rapporté que Mourinho attend avec impatience le transfert de Rodri, en qui il voit un « joueur de système », capable de faire fonctionner toutes les autres pièces en harmonie sur le terrain.

Le média a précisé que l'entraîneur portugais joue un rôle central dans les négociations pour recruter le milieu de terrain, qu'il considère comme un élément indispensable pour relier les lignes du Real Madrid, après que l'équipe a souffert ces dernières années d'un manque de liaison entre ses lignes.

  • RodriGetty Images

    Une hantise après la Coupe du monde

    Cucurella, Bernardo Silva, Dumfries, Diomandé, Carlos Espi... Les membres du staff technique de l'entraîneur portugais travaillent de toutes leurs forces pour mener à bien la révolution que connaît l'équipe, mais ils sont conscients que les changements profonds dans l'effectif nécessitent un joueur capable de faire le lien entre toutes les lignes.

    Dans le même temps, le dossier des départs sera le dernier élément qui déterminera le groupe final sur lequel s'appuiera Mourinho, un entraîneur qui a toujours considéré la qualité de la relance depuis l'arrière comme l'un de ses principaux atouts.

    Le transfert de Rodri faisait partie des opérations que le Real Madrid aurait pu conclure plus tôt, mais le dossier est resté gelé jusqu'à ce que Florentino Pérez donne le feu vert pour passer à l'action.

    À Valdebebas, tout le monde considérait ce transfert comme une « question de temps », car la véritable transformation de l'équipe nécessite un joueur capable de changer le cours des matchs à lui seul, et pas seulement cela : il possède également la capacité de faire produire à l'adversaire une performance moins bonne, ce que Rodri a démontré lors de la Coupe du monde.

    Ce transfert revêt par ailleurs une dimension symbolique, car Rodri est l'une des stars de la sélection espagnole sacrée championne du monde, ce qui accroît toujours l'attrait du joueur et sa valeur.

    Quant à l'âge, il n'a jamais été un sujet de discussion au sein du Real Madrid, car le club cherche un joueur offrant un rendement immédiat. 

    Mais ce qui suscite l'inquiétude, c'est le prix du transfert, dans un marché des transferts où les prix des jeunes talents ont atteint des niveaux vertigineux, comme c'est le cas avec Diomandé, dont le Leipzig a réussi à imposer la plus haute valeur fixe possible en échange de sa cession.

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  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester City prêt à vendre, mais il fait monter la pression

    Les négociations ont déjà commencé entre le Real Madrid et Manchester City au sujet du milieu de terrain, capable d'évoluer au sein d'un double pivot, système sur lequel Mourinho s'appuie habituellement.

    Mais Rodri a prouvé, au cours de ses années sous la houlette de Pep Guardiola, qu'il était capable de jouer en toute autonomie, sans avoir besoin d'un partenaire permanent au milieu. 

    Et ce leadership et cette indépendance sont précisément ce qui a manqué au Real Madrid depuis le départ de Toni Kroos, une qualité que le club cherche à retrouver en recrutant Rodri.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    City veut le montant le plus élevé possible

    Conscient du besoin du Real Madrid d'obtenir le joueur, Manchester City cherche à tirer le meilleur profit financier possible de la vente d'un joueur que le club anglais estime avoir atteint sa valeur d'investissement.

    City n'a jamais craint de recevoir des offres, et les célèbres déclarations de Pep Guardiola résonnent encore lorsqu'on l'interrogeait sur l'intérêt des clubs pour Bernardo Silva : il répondait alors « qu'ils viennent avec l'argent ».

    À l'Etihad Stadium, les dirigeants de Manchester City ont fixé un plafond initial de 75 millions d'euros, tandis que le Real Madrid tentera de réduire ce montant lors des négociations.

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  • mourinho(C)Getty Images

    La recrue la plus importante pour Mourinho

    Bien que le Real Madrid soit récemment parvenu à renforcer sa trésorerie grâce à la vente de plusieurs joueurs, comme Gonzalo García, Manchester City connaît parfaitement la capacité du club espagnol à conclure de grosses opérations, et cherche donc à en tirer le maximum de bénéfices financiers.

    Sur le plan sportif, la valeur de Rodri pour le Real Madrid est inestimable, d'autant plus que le joueur a déjà donné son accord pour un transfert selon des conditions contractuelles lui permettant de signer le dernier grand contrat de sa carrière professionnelle.

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