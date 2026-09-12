Anthony Gordon n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s'imposer sur la scène du Barça. Après seulement cinq matches disputés depuis son transfert au géant catalan en mai dernier, l'ailier anglais commence à envoyer un message clair aux supporters de son nouveau club : le transfert à 70 millions de livres sterling pourrait être l'une des plus belles réussites de l'été.
Gordon, arrivé de Newcastle United, n'a pas encore inscrit son premier but avec le Barça, mais il a compensé cela par des statistiques remarquables, après avoir délivré quatre passes décisives lors de ses premiers matches, confirmant rapidement sa capacité à peser sur l'attaque de l'équipe dirigée par l'entraîneur Hansi Flick.
Fait notable, le joueur de 25 ans n'a pas seulement réussi à s'adapter sur le terrain, il a aussi commencé à gagner le cœur des supporters du Barça en dehors. Il a en effet prononcé son discours de bienvenue en espagnol, une langue qu'il a apprise avec l'aide d'un membre du staff médical espagnol de Newcastle, avant d'ajouter quelques phrases en catalan lors de sa prise de parole devant les supporters.
Alors que le montant du transfert avait soulevé de nombreuses questions au moment de sa conclusion, il est désormais facile de comprendre pourquoi les supporters du Barça ont commencé à scander le nom de Gordon dans les tribunes, comme l'a rapporté « BBC Sport ».