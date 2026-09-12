Lorsque Gordon a finalisé son transfert au Barça cet été, il est devenu seulement le deuxième joueur anglais à rejoindre le club catalan dans le cadre d'un transfert définitif, après la légende Gary Lineker, qui avait porté le maillot du Barça en 1986.

L'opération était entourée de nombreuses interrogations, d'autant plus que le Barça a déboursé près de 70 millions de livres sterling pour s'attacher les services d'un joueur qui a connu une certaine irrégularité dans son niveau durant sa période en Premier League, malgré ses prestations remarquées en Ligue des champions.

Newcastle a en effet terminé la saison à la douzième place de la Premier League, tandis que Gordon n'a inscrit que six buts et délivré deux passes décisives en 26 matches, dont trois de ses six buts sur penalty.

C'est pourquoi des questions légitimes ont émergé quant à sa capacité à intégrer directement le onze de départ du Barça et à gérer l'énorme pression liée au fait de porter le maillot de l'un des plus grands clubs du monde.

Mais Gordon avait eu, quelques mois avant son transfert au Barça, un aperçu précoce de la vie qui l'attendait en Espagne.

En effet, lorsque Newcastle s'est rendu sur la pelouse du Barça lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'équipe anglaise s'est inclinée sur un score sévère de 7-2, portant le cumul des deux rencontres à 8-3 en faveur du Barça.

Malgré la sévérité du résultat, cette soirée a constitué pour Gordon une expérience précoce au sein du stade qui deviendrait plus tard celui de sa nouvelle équipe, comme un avant-goût de ce qui l'attendait quelques mois plus tard.

Mais le plus important, c'est que ses statistiques européennes étaient totalement différentes de son bilan national. En Ligue des champions, Gordon a inscrit 10 buts en 12 matches et a nettement élevé son niveau face aux grands du continent.

Dans la course au meilleur buteur de la compétition, seuls Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, avec 15 buts, et Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, auteur de 14 buts, l'ont devancé.