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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Le transfert incertain du Barça se transforme en casse-tête pour les concurrents

FEATURES
A. Gordon
M. Rashford
H. Flick
Levante vs FC Barcelone
Levante
FC Barcelone
LaLiga
Angleterre
Allemagne
Espagne

Pourquoi les supporters du Barça ont-ils scandé le nom de Jordan après seulement 5 matchs ?

Anthony Gordon n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s'imposer sur la scène du Barça. Après seulement cinq matches disputés depuis son transfert au géant catalan en mai dernier, l'ailier anglais commence à envoyer un message clair aux supporters de son nouveau club : le transfert à 70 millions de livres sterling pourrait être l'une des plus belles réussites de l'été.

Gordon, arrivé de Newcastle United, n'a pas encore inscrit son premier but avec le Barça, mais il a compensé cela par des statistiques remarquables, après avoir délivré quatre passes décisives lors de ses premiers matches, confirmant rapidement sa capacité à peser sur l'attaque de l'équipe dirigée par l'entraîneur Hansi Flick.

Fait notable, le joueur de 25 ans n'a pas seulement réussi à s'adapter sur le terrain, il a aussi commencé à gagner le cœur des supporters du Barça en dehors. Il a en effet prononcé son discours de bienvenue en espagnol, une langue qu'il a apprise avec l'aide d'un membre du staff médical espagnol de Newcastle, avant d'ajouter quelques phrases en catalan lors de sa prise de parole devant les supporters.

Alors que le montant du transfert avait soulevé de nombreuses questions au moment de sa conclusion, il est désormais facile de comprendre pourquoi les supporters du Barça ont commencé à scander le nom de Gordon dans les tribunes, comme l'a rapporté « BBC Sport ».

  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Une recrue controversée aux débuts exceptionnels

    Lorsque Gordon a finalisé son transfert au Barça cet été, il est devenu seulement le deuxième joueur anglais à rejoindre le club catalan dans le cadre d'un transfert définitif, après la légende Gary Lineker, qui avait porté le maillot du Barça en 1986.

    L'opération était entourée de nombreuses interrogations, d'autant plus que le Barça a déboursé près de 70 millions de livres sterling pour s'attacher les services d'un joueur qui a connu une certaine irrégularité dans son niveau durant sa période en Premier League, malgré ses prestations remarquées en Ligue des champions.

    Newcastle a en effet terminé la saison à la douzième place de la Premier League, tandis que Gordon n'a inscrit que six buts et délivré deux passes décisives en 26 matches, dont trois de ses six buts sur penalty.

    C'est pourquoi des questions légitimes ont émergé quant à sa capacité à intégrer directement le onze de départ du Barça et à gérer l'énorme pression liée au fait de porter le maillot de l'un des plus grands clubs du monde.

    Mais Gordon avait eu, quelques mois avant son transfert au Barça, un aperçu précoce de la vie qui l'attendait en Espagne.

    En effet, lorsque Newcastle s'est rendu sur la pelouse du Barça lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'équipe anglaise s'est inclinée sur un score sévère de 7-2, portant le cumul des deux rencontres à 8-3 en faveur du Barça.

    Malgré la sévérité du résultat, cette soirée a constitué pour Gordon une expérience précoce au sein du stade qui deviendrait plus tard celui de sa nouvelle équipe, comme un avant-goût de ce qui l'attendait quelques mois plus tard.

    Mais le plus important, c'est que ses statistiques européennes étaient totalement différentes de son bilan national. En Ligue des champions, Gordon a inscrit 10 buts en 12 matches et a nettement élevé son niveau face aux grands du continent.

    Dans la course au meilleur buteur de la compétition, seuls Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, avec 15 buts, et Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, auteur de 14 buts, l'ont devancé.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Gordon s'adapte rapidement aux idées de Flick

    Gordon a rapidement trouvé sa place dans le système de Hansi Flick et est devenu un élément influent de l'attaque catalane grâce à un ensemble de caractéristiques qui s'accordent parfaitement avec le style du Barça.

    Sa vitesse, sa capacité à jouer vers l'avant, ses appels dans le dos des défenseurs et ses courses dans les espaces sont autant d'atouts qui lui confèrent un avantage évident au poste d'ailier gauche, un poste occupé à de nombreuses reprises par Marcus Rashford la saison dernière, lorsqu'il était prêté au Barça.

    Interrogé sur les raisons du choix de Gordon plutôt que de Rashford, Deco, le directeur sportif du Barça, a répondu clairement que le style de l'Anglais correspondait davantage aux idées recherchées par le staff technique.

    Deco a affirmé que la façon de jouer de Gordon était en phase avec les attentes de l'entraîneur, ce que les premiers matchs de la nouvelle saison ont commencé à confirmer sur le terrain.

    Quant à Gordon, il n'a pas caché le sentiment de bien-être qui est le sien depuis son arrivée au Barça, soulignant que la ville est magnifique et que ses coéquipiers l'ont aidé à se sentir comme chez lui, indiquant qu'il s'attend à voir son niveau progresser encore davantage au fil de son temps passé avec l'équipe.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Un ailier qui fait la différence sans chercher la lumière

    Gordon se positionne le plus souvent sur le côté gauche, mais il ne se cantonne pas à un emplacement fixe tout au long du match. Il peut rester sur la ligne pour isoler le latéral adverse dans un duel individuel, comme il peut se lancer derrière la ligne défensive ou plonger dans la profondeur afin de bâtir un partenariat offensif avec ses coéquipiers.

    Cette flexibilité offre à Flick une arme supplémentaire dans le dernier tiers, surtout avec la présence de Lamine Yamal et de Raphinha. De plus, les déplacements de Gordon sans ballon ouvrent des espaces à ses coéquipiers, tandis que sa vitesse contribue à transformer la possession en attaques plus dangereuses.

    Son influence ne se limite pas au moment où il détient le ballon, car il se distingue également par sa volonté d'exercer un pressing immédiat sur l'adversaire après la perte de la balle, l'un des points qui correspondent largement à la philosophie de Flick.

    L'entraîneur allemand a expliqué qu'un attaquant veut naturellement marquer des buts, et que Gordon a déjà obtenu quelques occasions qu'il a gâchées, mais qu'en revanche il a délivré la dernière passe qui a contribué à la création de buts, ce qui est extrêmement important pour l'équipe.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Un message précoce dans le match d'Elche

    Le match contre Elche a peut-être été le moment qui a révélé beaucoup de choses aux supporters du Barça sur la personnalité de Gordon. Lors de son premier match en Liga, l'ailier anglais a réussi à être passeur décisif à deux reprises en seulement quatre minutes, débutant ainsi son aventure catalane de manière idéale.

    Gordon aurait pu inscrire son premier but sous le maillot du Barça lorsqu'il s'est retrouvé seul face au gardien d'Elche, mais le joueur a pris une décision qui en dit long sur son état d'esprit.

    Plutôt que de tirer en quête d'une gloire personnelle et d'un but dès sa première apparition, il a choisi d'adresser un centre en retrait devant le but à Fermín López, qui n'a eu aucune difficulté à l'envoyer au fond des filets.

    Gordon aurait pu opter pour la solution individuelle, mais il a préféré le choix qui sert l'équipe. Après le match, le joueur a affirmé que son objectif à lui était de décrocher la victoire, et que l'intérêt de l'équipe passait toujours en premier, surtout lorsqu'il s'agit d'un club de la dimension du Barça.

    Ce moment précis a justement porté un message important pour les supporters : Gordon n'apparaît pas comme un joueur qui recherche uniquement les statistiques personnelles ou les projecteurs, mais plutôt comme quelqu'un qui accomplit ce qui sert le collectif et mène l'équipe vers le succès.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    22 buts en 5 matches : Barcelone explose offensivement

    Les débuts prometteurs de Gordon n'étaient pas dissociés de l'image générale du Barça. L'équipe de Flick a entamé la saison avec un visage offensif impressionnant, inscrivant 22 buts lors des cinq premiers matches, pour seulement trois buts encaissés.

    Il s'agit du départ offensif le plus fort du Barça depuis que Flick a pris les rênes de l'équipe en mai 2024, cette réussite offensive étant venue de plus d'un joueur.

    Raphinha est en tête des buteurs de l'équipe avec huit buts, suivi de Lamine Yamal avec cinq réalisations, mais Gordon commence à prouver que son influence ne passe pas nécessairement par les buts.

    Sa capacité à percer derrière les défenseurs, son pressing incessant, son occupation des espaces et sa création d'occasions offrent au Barça de multiples options dans le dernier tiers du terrain.

    Il peut rester fixé sur l'aile et contraindre le latéral à reculer, attaquer l'espace derrière la défense, ou rentrer à l'intérieur pour créer une supériorité numérique près du but.

    Et lorsque le Barça perd le ballon, Gordon se mue rapidement en élément de pressing, ce qui aide l'équipe à récupérer la possession dans des zones avancées.


  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La question a changé : Gordon mérite-t-il sa place à Barcelone ?

    Il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif sur l'aventure de Gordon au FC Barcelone après cinq matchs seulement. La saison est longue, et maintenir le même niveau de vitesse, d'énergie et de concentration tout au long de mois de compétition sera un défi tout à fait différent.

    De plus, inscrire quatre buts et en délivrer quatre autres, ou même réaliser un début tonitruant, ne signifie pas que toutes les questions liées au transfert ont disparu à jamais. Mais ce qui est certain, c'est que la question a nettement changé.

    Avant son transfert, le débat portait sur la capacité de Gordon à évoluer au Barça, et sur le fait de savoir si le club avait déboursé une somme excessive pour s'attacher ses services. Aujourd'hui, le débat s'est déplacé vers un autre point, bien plus intéressant : jusqu'où Gordon peut-il devenir un joueur important dans le projet de Flick ?

    Cinq matchs ont suffi à donner aux supporters catalans de véritables raisons d'être optimistes. L'ailier anglais n'a pas encore inscrit son premier but, mais il délivre des passes décisives, il court, il presse, il ouvre des espaces et fait passer l'intérêt de l'équipe avant la gloire personnelle.

    Et même s'il lui reste encore beaucoup à prouver, il semble que Gordon a déjà commencé à écrire un nouveau chapitre au sein du FC Barcelone, un chapitre qui pourrait transformer un transfert qui suscitait des doutes au départ en l'un des plus marquants de la saison.

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