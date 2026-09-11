Selon BBC Sport, le retour envisagé de Richarlison au Brésil, à Vasco da Gama, a capoté. Tottenham aurait trouvé un accord avec le club sur le montant du transfert, mais les conditions personnelles se sont révélées être un obstacle insurmontable.

Le mercato au Brésil se clôture vendredi soir, ce qui alimente l'idée grandissante que le joueur de 29 ans restera dans le nord de Londres. Ce développement fait suite à une période chaotique pour l'attaquant, qui a été écarté du groupe de Premier League après l'échec d'un transfert de 35 millions de livres sterling vers Everton le dernier jour du mercato. Le club et le joueur restent en conflit au sujet des neuf mois restants de son contrat.