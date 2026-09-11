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Le transfert envisagé de Richarlison à Vasco da Gama capote sur fond de litige contractuel avec Tottenham
Le transfert à Vasco da Gama capote
Selon BBC Sport, le retour envisagé de Richarlison au Brésil, à Vasco da Gama, a capoté. Tottenham aurait trouvé un accord avec le club sur le montant du transfert, mais les conditions personnelles se sont révélées être un obstacle insurmontable.
Le mercato au Brésil se clôture vendredi soir, ce qui alimente l'idée grandissante que le joueur de 29 ans restera dans le nord de Londres. Ce développement fait suite à une période chaotique pour l'attaquant, qui a été écarté du groupe de Premier League après l'échec d'un transfert de 35 millions de livres sterling vers Everton le dernier jour du mercato. Le club et le joueur restent en conflit au sujet des neuf mois restants de son contrat.
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Litige contractuel et appel auprès de la FIFA
L’attaquant explore activement ses options et aurait saisi la FIFA dans une tentative spectaculaire de résilier son contrat. Tottenham l’a rétrogradé pour s’entraîner avec les moins de 21 ans, une décision qu’il estime lui donner des motifs légitimes pour rompre son contrat. Il avait auparavant été titularisé lors de la défaite de la première journée sur le terrain de Brentford, ce qui pourrait désormais être son dernier match pour le club.
Avant d’envisager un départ au Brésil, il était fortement annoncé sur le chemin d’un retour à Everton, où il a inscrit 53 buts en 152 matches. Cependant, l’attaquant a rejeté la possibilité de retrouver David Moyes, invoquant sa frustration face à la manière dont les négociations ont été menées.
De Zerbi reste discret
L'entraîneur de Tottenham, Roberto de Zerbi, a refusé d'apporter des précisions sur la situation lors d'une conférence de presse vendredi. Interrogé sur le différend, De Zerbi a déclaré : « Je ne sais pas. Ce n'est pas mon travail », avant d'ajouter : « Ce que je peux dire, c'est que je sais très bien ce que le club a fait pour Richarlison et je sais très bien ce que Richarlison a fait pour le club au cours du dernier mois, des deux derniers mois. Je sais, le club sait, il sait, son agent sait. Tout le monde le sait mieux que vous [les médias]. Bien mieux. » Malgré ces tensions, Tottenham a la possibilité d'activer une prolongation de 12 mois de son contrat, ce qui complique encore davantage la situation.
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Quel avenir pour l’attaquant ?
Pour la suite, le Brésilien espère suivre l’exemple de Renan Lodi, qui a utilisé avec succès l’intervention de la FIFA pour résilier son contrat l’année dernière. Si l’instance dirigeante du football valide son appel, l’attaquant pourrait officiellement rejoindre un nouveau club en dehors du mercato. Tottenham doit désormais décider s’il veut contester l’affaire ou négocier une résiliation à l’amiable afin d’éviter une longue bataille juridique.
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