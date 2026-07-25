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Rodri Manchester City 2025-26Getty

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Le transfert embarrassant de Pérez : Rodri sur le point de signer au Real

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Rodri, la star de Manchester City, est le joyau majeur avec lequel le Real Madrid souhaite conclure un marché des transferts révolutionnaire, dans le but de mettre fin à deux saisons consécutives sans le moindre titre. 

Le journal « Sport » a rapporté que Rodri est passé du statut de joueur bénéficiant de rapports positifs au sein du club merengue à celui de priorité absolue, après son sacre en Coupe du monde.

Certaines circonstances font que l'affaire évolue dans la bonne direction, dans l'attente de la signature du contrat qui mettra fin aux négociations entre le Real Madrid et Manchester City. 

Le capitaine de la sélection espagnole souhaite revenir en Espagne et considère qu'il s'agit de la meilleure destination possible pour lui.

Pour Florentino Pérez, le président du club madrilène, l'affaire comportait une certaine gêne, car Rodri, qui a toujours suscité son admiration, était l'un des arguments électoraux utilisés par Enrique Riquelme, son rival lors des élections à la présidence du club. 

Mais les voix favorables à son recrutement se sont transformées en un consensus au sein de Valdebebas, où l'entraîneur José Mourinho a lui aussi donné son accord pour finaliser l'affaire.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Le Real Madrid prévoit de recruter Rodri pour 45 millions d'euros

    La semaine prochaine sera décisive pour le Real Madrid, qui cherche à boucler deux transferts qu'il juge stratégiques. 

    Dans le cas de Rodri, l'importance de l'opération réside dans le fait de doter l'équipe d'un milieu de terrain organisateur qui lui a fait défaut ces dernières années. Le joueur est lié à Manchester City par un contrat courant jusqu'en 2027, et le montant de l'accord final déterminera la date de finalisation de son transfert.

    Dans un premier temps, il a été question de montants dépassant les 70 millions d'euros, certains visant à dissuader les prétendants, mais le plan actuel consiste à conclure l'affaire pour 45 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des variables, avec la signature d'un contrat courant jusqu'en 2030 afin de répartir le coût du transfert sur plusieurs années. 

    Cette opération est indépendante du transfert de Yan Diomandé, la star de Leipzig, qui approche de sa conclusion pour 120 millions d'euros, un transfert que Florentino avait promis lors de sa campagne électorale.

    L'agence « Roc Nation » est à l'origine des principaux mouvements du Real Madrid sur le marché des transferts, le club ayant réussi à imposer son tempo dans plusieurs dossiers malgré la présence de concurrents, comme le Paris Saint-Germain. 

    Le club français avait également manifesté son intérêt pour recruter Rodri, qui passe actuellement ses vacances d'été et réfléchit à son avenir.

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  • rodri(C)Getty Images

    Le Real Madrid court contre la montre pour boucler le transfert de Rodri

    Le Real Madrid s'active pour conclure l'affaire avant le retour de Rodri à la préparation avec Manchester City.

    Enzo Maresca, qui a succédé à Pep Guardiola sur le banc de City, a déclaré : « Il sera opéré lundi, il a besoin de vacances ; il a besoin de repos et de récupération, puis il reviendra parmi nous. »

    L'avenir de Rodri devrait se décider dans les prochains jours par le biais d'un accord entre deux clubs qui ont déjà bouclé des transactions par le passé, dont le transfert de Brahim Díaz. 

    Rodri avait quitté la Liga en 2019, en direction de la Premier League.

    Le joueur espagnol tiendra un rôle central dans le nouveau projet de Mourinho, et son recrutement constituera un coup dur pour le Real Madrid, qui a changé de position à l'égard du joueur après une Coupe du monde ayant dissipé tous les doutes liés à son âge ou à son passé face aux blessures.

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