Rodri, la star de Manchester City, est le joyau majeur avec lequel le Real Madrid souhaite conclure un marché des transferts révolutionnaire, dans le but de mettre fin à deux saisons consécutives sans le moindre titre.

Le journal « Sport » a rapporté que Rodri est passé du statut de joueur bénéficiant de rapports positifs au sein du club merengue à celui de priorité absolue, après son sacre en Coupe du monde.

Certaines circonstances font que l'affaire évolue dans la bonne direction, dans l'attente de la signature du contrat qui mettra fin aux négociations entre le Real Madrid et Manchester City.

Le capitaine de la sélection espagnole souhaite revenir en Espagne et considère qu'il s'agit de la meilleure destination possible pour lui.

Pour Florentino Pérez, le président du club madrilène, l'affaire comportait une certaine gêne, car Rodri, qui a toujours suscité son admiration, était l'un des arguments électoraux utilisés par Enrique Riquelme, son rival lors des élections à la présidence du club.

Mais les voix favorables à son recrutement se sont transformées en un consensus au sein de Valdebebas, où l'entraîneur José Mourinho a lui aussi donné son accord pour finaliser l'affaire.