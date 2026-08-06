Le transfert de Rodri : le Barça fait-il fausse route ?

Rodri, la star de Manchester City, se rapproche de manière surprenante d'un transfert au FC Barcelone, malgré les informations qui l'associaient ces derniers jours à un départ vers le Real Madrid.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que Rodri était convaincu par le projet du club catalan et qu'il avait donné son feu vert à la direction du Barça pour entamer les négociations avec Manchester City en vue de son recrutement.

Le FC Barcelone estime avoir franchi le plus grand obstacle qui entravait toute démarche, à savoir connaître la véritable volonté de Rodri.

Bien que la priorité du Barça sur le mercato estival demeure le renforcement de la ligne d'attaque, la possibilité de recruter l'un des meilleurs milieux de terrain au monde a contraint le club à étudier sérieusement l'opération.

Rodri correspond au projet de l'entraîneur Hansi Flick en termes de qualité, d'expérience et de leadership. Les informations indiquent également que le FC Barcelone s'est activé pour conclure le transfert de Rodri afin de compenser l'absence de la star néerlandaise du milieu de terrain Frenkie de Jong, en raison de sa blessure.