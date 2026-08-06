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Rodri Manchester City 2025-26Getty Images

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Le transfert de Rodri : le Barça fait-il fausse route ?

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LaLiga
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F. Torres
H. Flick
Rodri
J. Alvarez
Espagne

Rodri, la star de Manchester City, se rapproche de manière surprenante d'un transfert au FC Barcelone, malgré les informations qui l'associaient ces derniers jours à un départ vers le Real Madrid.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que Rodri était convaincu par le projet du club catalan et qu'il avait donné son feu vert à la direction du Barça pour entamer les négociations avec Manchester City en vue de son recrutement.

Le FC Barcelone estime avoir franchi le plus grand obstacle qui entravait toute démarche, à savoir connaître la véritable volonté de Rodri.

Bien que la priorité du Barça sur le mercato estival demeure le renforcement de la ligne d'attaque, la possibilité de recruter l'un des meilleurs milieux de terrain au monde a contraint le club à étudier sérieusement l'opération.

Rodri correspond au projet de l'entraîneur Hansi Flick en termes de qualité, d'expérience et de leadership. Les informations indiquent également que le FC Barcelone s'est activé pour conclure le transfert de Rodri afin de compenser l'absence de la star néerlandaise du milieu de terrain Frenkie de Jong, en raison de sa blessure.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Surabondance numérique au milieu de terrain

    Avec l'arrivée de Rodri au Barça, le club catalan disposera d'une abondance numérique considérable au milieu de terrain, au point de frôler la « surabondance d'effectifs ».

    Le Barça possède actuellement un large groupe de joueurs au milieu de terrain, avec en tête Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Marc Casado et Marc Bernal.

    L'entraîneur allemand Hansi Flick jouira d'un grand confort au milieu de terrain, avec la possibilité de choisir entre plusieurs joueurs de talent, ce qui lui permettra de réussir la mise en place d'une politique de rotation sans que l'équipe n'en pâtisse.

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  • FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

    Des difficultés attendues au poste d'avant-centre

    À l'inverse, le Barça se heurte à de sérieuses complications dans ses négociations pour recruter l'Argentin Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid.

    Par ailleurs, les rapports indiquent que Ferran Torres, l'attaquant du Barça dont le contrat expire l'été prochain, est désormais proche de quitter le Camp Nou.

    Ferran Torres a donné son feu vert au Paris Saint-Germain pour négocier son transfert avec le Barça, en vue d'un départ vers le Parc des Princes.

    Ainsi, avec l'échec du recrutement d'Alvarez et le départ imminent de Torres, le Barça aura un besoin pressant de recruter un avant-centre, faute de quoi il souffrira sur le poste de véritable attaquant de pointe.

    Flick pourrait être contraint de recourir à l'arme du faux numéro neuf pour compenser l'absence d'un « avant-centre » en cas de départ de Ferran Torres, ainsi que de l'échec de l'arrivée d'Alvarez.

    L'attaquant polonais Robert Lewandowski avait quitté les rangs du Barça cet été, à l'expiration de son contrat, mais le géant catalan n'a pas encore réussi à le remplacer.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Le transfert de Rodri et la menace pesant sur l'enregistrement de l'attaquant attendu

    Les rapports confirment que le Barça continue de chercher à dynamiser son attaque avec un véritable avant-centre, plusieurs alternatives étant à l'étude, en prévision d'un échec de la venue d'Alvarez.

    Mais le montant élevé attendu pour le transfert de Rodri pourrait empêcher le Barça d'enregistrer son nouvel attaquant tant attendu, en raison des règles du fair-play financier.

    Le journal Sport a indiqué que Rodri est l'un des joueurs les mieux payés de Manchester City, mais que le Barça tentera d'intégrer son salaire dans la grille salariale en vigueur au club, tout en respectant le plafond salarial imposé par la Liga.

    Le salaire de Rodri a augmenté après son sacre au Ballon d'Or, son salaire global dépassant les 18 millions d'euros par an. 

    Au Barça, Rodri percevra un salaire de la catégorie la plus élevée, à la hauteur de sa valeur sportive et de son statut, et il figurera parmi les salaires les plus élevés de l'équipe.

    Après cela débuteront les négociations avec Manchester City, qui réclame une somme importante comprise entre 55 et 70 millions d'euros pour se séparer du joueur.

    Avec la possibilité pour le Barça de débourser environ 70 millions d'euros pour recruter Rodri, le club catalan serait contraint de renoncer au rêve de recruter Alvarez, dont le club de l'Atlético Madrid tient à obtenir le montant de la clause libératoire de 500 millions d'euros.

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