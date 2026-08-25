Selon Sky Sports et The Athletic, Liverpool a engagé des discussions positives avec le PSG mardi afin de s’attacher les services de Barcola. Les deux parties tentent de trouver un terrain d’entente alors qu’un écart important d’évaluation persiste depuis tout l’été.

Le PSG réclame actuellement un montant aux alentours de 145 millions de livres sterling pour Barcola, tandis que Liverpool cherche à dépenser plus près de 100 millions de livres sterling. Malgré cette différence de 45 millions de livres sterling, la relation entre les clubs au plus haut niveau reste solide, et il existe un véritable optimisme quant à la possibilité de parvenir à un compromis pour régler la situation.