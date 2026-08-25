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Le transfert de Bradley Barcola se rapproche alors que Liverpool tient des discussions positives avec le Paris Saint-Germain sur sa valorisation
Discussions positives et écart de valorisation
Selon Sky Sports et The Athletic, Liverpool a engagé des discussions positives avec le PSG mardi afin de s’attacher les services de Barcola. Les deux parties tentent de trouver un terrain d’entente alors qu’un écart important d’évaluation persiste depuis tout l’été.
Le PSG réclame actuellement un montant aux alentours de 145 millions de livres sterling pour Barcola, tandis que Liverpool cherche à dépenser plus près de 100 millions de livres sterling. Malgré cette différence de 45 millions de livres sterling, la relation entre les clubs au plus haut niveau reste solide, et il existe un véritable optimisme quant à la possibilité de parvenir à un compromis pour régler la situation.
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Le remplaçant de Salah et la quête de temps de jeu
Barcola a encore deux ans de contrat, mais il est prêt à quitter la capitale française pour obtenir un temps de jeu plus régulier en équipe première. Après une Coupe du monde productive avec la France, il s’est retrouvé relégué derrière Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue dans la hiérarchie au PSG.
Liverpool a fait de Barcola une cible prioritaire pour remplacer à terme Mohamed Salah. Le club cherche désespérément à renforcer la ligne offensive d’Andoni Iraola, n’ayant enregistré jusqu’ici cet été que les arrivées de Victor Munoz, en provenance d’Osasuna, dans le secteur offensif, ainsi que du défenseur Jeremy Jacquet. Par conséquent, Liverpool pousse fort pour faire venir Barcola à Anfield.
Autres cibles et position de Gakpo
En plus de Barcola, Liverpool a étudié une approche pour son coéquipier de 18 ans, Ibrahim Mbaye, qui évolue sur l’aile droite et se retrouve dans une situation similaire. Le club de Premier League s’est également positionné sur Yankuba Minteh, même que Brighton a récemment rejeté deux offres, la dernière s’élevant à 60 M£.
Par ailleurs, Liverpool s’oppose fermement à la vente de Cody Gakpo malgré l’intérêt naissant de Tottenham et de Manchester City. Le club exigerait vraisemblablement l’arrivée d’au moins deux nouveaux ailiers avant même d’envisager un départ de Gakpo lors de ce mercato.
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Que se passe-t-il ensuite ?
Alors que la date limite du mercato approche, Liverpool et le PSG devraient poursuivre leurs négociations intenses afin de combler l’écart financier. Arsenal suivrait également la situation de près, et Liverpool doit donc agir vite pour finaliser l’opération. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si Barcola réalisera son transfert très attendu vers la Premier League.
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