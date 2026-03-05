Le transfert d'Elliot Anderson à Manchester City désormais considéré comme « conclu », Nottingham Forest exigeant 90 millions de livres sterling pour la star anglaise

Selon un article publié par TEAMtalk, les bases de ce transfert spectaculaire étaient en place depuis un certain temps déjà. Le journaliste Graeme Bailey a déclaré : « Pour être honnête, depuis plusieurs semaines, de nombreuses sources m'ont confirmé que le transfert d'Anderson à City était bouclé. City s'intéressait à Anderson depuis des mois, depuis l'année dernière. On m'a dit qu'Hugo Viana l'avait repéré l'été dernier et qu'il le voulait dans son équipe. » Cette approche proactive a permis à City de prendre la tête du peloton, laissant ses voisins d'Old Trafford loin derrière.

Ce transfert devrait être l'un des plus coûteux de la période estivale, Nottingham Forest exigeant apparemment un montant de l'ordre de 90 millions de livres sterling (120 millions de dollars). Bien qu'aucune des deux parties n'ait officiellement confirmé la nouvelle, il semblerait que tout le monde s'accorde à dire que ce transfert n'est plus qu'une formalité. Bailey a ajouté : « Dans le milieu du football, tout le monde pense qu'Anderson ne va aller qu'à un seul endroit, à savoir City. Bien que City et Forest ne confirment rien, je pense que même si rien n'est signé, Anderson sait où il jouera la saison prochaine, et ce sera à l'Etihad. »