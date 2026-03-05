Getty Images Sport
Le transfert d'Elliot Anderson à Manchester City désormais considéré comme « conclu », Nottingham Forest exigeant 90 millions de livres sterling pour la star anglaise
Coup dur pour Manchester United
Ce transfert représente un coup dur pour Manchester United, qui avait également identifié l'international anglais comme une cible prioritaire pour remplacer des stars vieillissantes telles que Casemiro. Cependant, l'influence du nouveau directeur sportif Hugo Viana semble avoir fait pencher la balance en faveur de City. Le dirigeant portugais aurait désigné Anderson comme cible principale dès l'été dernier, et le club n'a cessé de courtiser ce milieu de terrain polyvalent qui a brillé dans l'élite cette saison.
Viana mène la charge pour la star de Forest
Selon un article publié par TEAMtalk, les bases de ce transfert spectaculaire étaient en place depuis un certain temps déjà. Le journaliste Graeme Bailey a déclaré : « Pour être honnête, depuis plusieurs semaines, de nombreuses sources m'ont confirmé que le transfert d'Anderson à City était bouclé. City s'intéressait à Anderson depuis des mois, depuis l'année dernière. On m'a dit qu'Hugo Viana l'avait repéré l'été dernier et qu'il le voulait dans son équipe. » Cette approche proactive a permis à City de prendre la tête du peloton, laissant ses voisins d'Old Trafford loin derrière.
Ce transfert devrait être l'un des plus coûteux de la période estivale, Nottingham Forest exigeant apparemment un montant de l'ordre de 90 millions de livres sterling (120 millions de dollars). Bien qu'aucune des deux parties n'ait officiellement confirmé la nouvelle, il semblerait que tout le monde s'accorde à dire que ce transfert n'est plus qu'une formalité. Bailey a ajouté : « Dans le milieu du football, tout le monde pense qu'Anderson ne va aller qu'à un seul endroit, à savoir City. Bien que City et Forest ne confirment rien, je pense que même si rien n'est signé, Anderson sait où il jouera la saison prochaine, et ce sera à l'Etihad. »
Silence à l'Etihad après un but spectaculaire
Sur le terrain, Anderson a prouvé sa valeur en menant une équipe de Forest résiliente contre ses futurs employeurs. Guardiola était frustré, car son équipe a été rattrapée par les superbes frappes de Morgan Gibbs-White et Anderson. Le tir de ce dernier à la 76e minute était particulièrement impressionnant, démontrant la qualité technique et le sang-froid qui font de lui l'un des jeunes talents anglais les plus recherchés de la division aujourd'hui.
Ce résultat complique la tâche de City, qui devra désormais livrer une bataille acharnée pour rattraper Arsenal en tête du classement de la Premier League. Lorsqu'on lui a demandé ce que son équipe aurait pu améliorer pour remporter la victoire, Guardiola a répondu sans détour : « Marquer des buts. » L'entraîneur catalan a ajouté : « Dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de bonnes choses. J'aimerais concéder moins de buts, mais il ne s'agit pas d'analyser une action spécifique. Je ne pointe jamais du doigt mes joueurs. Nous avons tout fait, nous avons eu des occasions à la fin et en première mi-temps. Le momentum était là. Mais il se passe toujours quelque chose et nous n'avons pas pu gagner. »
Les défis à relever pour définir la saison
City doit rapidement se remettre de la déception du match nul contre Forest, alors qu'il entame une semaine qui pourrait être décisive pour ses ambitions de remporter deux titres. L'attention se porte désormais sur la FA Cup, où Guardiola emmènera son équipe à St. James' Park samedi pour un match à haut risque contre Newcastle United. Cependant, remporter la coupe nationale n'est que le premier obstacle à franchir. L'équipe de City se prépare ensuite pour un choc européen majeur en milieu de semaine, accueillant le Real Madrid dans un affrontement de titans en Ligue des champions. Avec Arsenal qui prend le large dans la course au titre de Premier League, ces rencontres consécutives représentent un moment critique pour une équipe qui cherche à maintenir sa domination tant au niveau national qu'européen.
