Le Torino devance le Cagliari et s’offre Oristanio : les détails du transfert, examens médicaux prévus dans les prochains jours

Formé au centre de formation de l’Inter, Gaetano Oristanio a ensuite passé deux saisons aux Pays-Bas, au Volendam (de 2021 à 2023), avant de rejoindre Cagliari, avec lequel il a disputé un championnat comptant 27 apparitions et 2 buts. Il a ensuite rejoint Venise, club avec lequel il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2029 et pour lequel il totalise 37 matchs et 3 buts.