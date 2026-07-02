Le Torino s’adjuge la priorité sur Gaetano Oristanio et devance le Cagliari, également intéressé par l’attaquant appartenant à la Venezia. D’après Sky Sport, le joueur doit arriver à Turin en début de semaine prochaine pour y passer les visites médicales et signer son contrat avec son nouveau club.
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Le Torino devance le Cagliari et s’offre Oristanio : les détails du transfert, examens médicaux prévus dans les prochains jours
ENVIE DE RÉDEMPTION
Après une saison écourtée par les blessures, au cours de laquelle il n'a disputé que 20 matchs de Serie A avec Parme et inscrit un seul but, l'attaquant né en 2002 s'apprête à devenir l'un des premiers renforts du nouveau Torino d'Ignazio Abate. Selon Sky Sport, l'opération prendra la forme d'un prêt avec option d'achat.
LA CARRIÈRE D'ORISTANIO
Formé au centre de formation de l’Inter, Gaetano Oristanio a ensuite passé deux saisons aux Pays-Bas, au Volendam (de 2021 à 2023), avant de rejoindre Cagliari, avec lequel il a disputé un championnat comptant 27 apparitions et 2 buts. Il a ensuite rejoint Venise, club avec lequel il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2029 et pour lequel il totalise 37 matchs et 3 buts.