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Top 10 World Cup 2026 home kitsGOAL / various
Renuka Odedra

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Le top 10 des maillots domicile de la Coupe du monde 2026 et où les acheter

CULTURE
KITS
Coupe du monde

Découvrez les tenues les plus stylées qui seront à l’honneur lors du tournoi estival.

La Coupe du monde de la FIFA 2026, officiellement la plus grande compétition de l’histoire du football, passera à 48 équipes et sera organisée par trois pays hôtes. Avec davantage de nations, de matchs et de regards braqués sur la pelouse, les enjeux sont élevés aussi bien pour les joueurs que pour les équipementiers.

Certaines marques ont joué la carte de la sécurité, d’autres ont complètement raté leur coup, mais quelques-unes ont livré de véritables chefs-d’œuvre. Des maillots rétro empreints de nostalgie aux designs audacieux et riches en culture, un maillot de Coupe du monde vraiment exceptionnel peut transformer une équipe en icônes et ancrer un moment dans la légende du football pour toujours. Des designs épurés et modernes aux maillots rétro nostalgiques, la collection 2026 est une véritable référence en matière de vêtements de sport.

Nous avons passé au crible toutes les présentations de maillots domicile pour vous proposer le défilé définitif. Voici le top 10 des maillots domicile de GOAL qui remportent déjà la Coupe du monde :

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Mexique

    Le coup d’envoi du tournoi donné par le Mexique à l’Estadio Azteca dans ce maillot restera gravé dans les mémoires. adidas a remis au goût du jour l’emblématique vert mexicain, aux couleurs vives, et a recouvert l’ensemble du maillot de motifs stylisés complexes et audacieux, inspirés des anciennes armures des guerriers-aigles aztèques. Ce maillot est riche sur le plan culturel, visuellement percutant sans être chargé, et c’est sans conteste le maillot domicile le plus distinctif et le plus réussi du tournoi.


  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Allemagne

    adidas revient à ses racines allemandes avec un maillot inspiré de la fin des années 80 et du début des années 90. Sa base blanche immaculée est dynamisée par un motif flammé dégradé sur les épaules, déclinant les teintes noir, rouge et or du drapeau national. Ce modèle synthétise avec brio la culture football old-school et la mode urbaine contemporaine.


  • France WC 26 kit home Nike

    France

    Les maillots français sont toujours une référence en matière de mode, et celui-ci s'inspire fortement de la couture française classique. S'éloignant des modèles hypermodernes, il associe un bleu marine profond à un écusson doré surdimensionné représentant un coq de style rétro qui attire tous les regards. C'est un véritable modèle de minimalisme, qui troque les motifs tape-à-l'œil contre une sophistication absolue.


  • Norway WC 26 home kitNike

    Norvège

    De retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 1998, la Norvège fait son grand retour avec panache. Nike s'est inspiré de l'identité emblématique du pays, tout en rouge, en dotant le maillot d'une immense croix bleu marine et blanche qui reproduit le drapeau national sur toute la face avant. La partie marine accueille un motif complexe et répétitif représentant un nœud nordique, inspiré de l’église en bois d’Urnes et de l’héritage viking. Un look agressif et culturel qui devrait faire sensation sur Erling Haaland et ses coéquipiers, prêts à mener l’assaut.


  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    L’Espagne

    Le maillot domicile de La Roja pour 2026 est un modèle de sobriété : adidas a opté pour un fond rouge vif et épuré, mais la véritable touche de génie réside dans les fines rayures jaunes qui parcourent le maillot. Le drapeau national s'intègre ainsi à merveille dans le motif du tissu, rehaussé de subtils détails bordeaux et dorés au niveau de l'encolure et des manches.



  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentine

    Quand on aligne les champions en titre et Lionel Messi, qui prend part à sa sixième Coupe du monde, une première historique, on ne touche pas à la perfection. Adidas a donc opté pour un design sobre, reprenant les rayures bleu ciel et blanches emblématiques de l’Albiceleste, tout en rehaussant la tenue de superbes touches dorées métallisées sur l’écusson, les trois bandes et les logos. C’est exactement le maillot qu’un champion en titre se doit de porter.


  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brésil

    Vue de loin, c’est la classique « Amarelinha ». Vue de près, c’est une véritable œuvre d’art. Nike a intégré directement dans le tissu jaune un motif en maille fluide et déformé, qui imite le mouvement, les ondulations et l’énergie du drapeau et de la culture brésiliens. Ce simple maillot jaune se transforme ainsi en une texture complexe et vivante, donnant l’impression d’avoir été entièrement conçue sur mesure.


  • DR Congo home kit Umbro

    République démocratique du Congo

    De retour dans la compétition internationale pour la première fois depuis 1974, la RD Congo se devait d'être à la hauteur. Umbro a largement surpassé les attentes en mettant en valeur l'identité bleu clair et rouge de l'équipe. Le maillot domicile présente une texture en imprimé léopard entièrement personnalisée et subtile, sublimée directement dans le tissu. Rehaussé de détails rouges saisissants au niveau du col et des poignets, il offre un look d'une grande richesse culturelle.


  • Canada WC 26 home kit Nike

    Canada

    Pour un tournoi à domicile, le Canada avait besoin d'un maillot qui en impose, et Nike a répondu présent. Le maillot domicile s'éloigne des modèles classiques et arbore une immense feuille d'érable bicolore en plein centre de la poitrine. Il comporte également des éléments de design discrets inspirés des vêtements de plein air canadiens robustes.


  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Côte d’Ivoire

    Loin des modèles unis et monotones, le maillot domicile des Éléphants est une véritable célébration. Il associe une base orange vif et accrocheuse à des touches contrastantes d’un vert éclatant. Mais ce qui attire vraiment tous les regards, c’est le magnifique motif ton sur ton qui recouvre l’ensemble du maillot, s’inspirant largement des textiles traditionnels ivoiriens et de la vie quotidienne. Il dégage une atmosphère chaleureuse, est plein de mouvement et incarne à la perfection l’héritage du football.