Le top 10 des maillots domicile de la Coupe du monde 2026 et où les acheter

La Coupe du monde de la FIFA 2026, officiellement la plus grande compétition de l’histoire du football, passera à 48 équipes et sera organisée par trois pays hôtes. Avec davantage de nations, de matchs et de regards braqués sur la pelouse, les enjeux sont élevés aussi bien pour les joueurs que pour les équipementiers.

Certaines marques ont joué la carte de la sécurité, d’autres ont complètement raté leur coup, mais quelques-unes ont livré de véritables chefs-d’œuvre. Des maillots rétro empreints de nostalgie aux designs audacieux et riches en culture, un maillot de Coupe du monde vraiment exceptionnel peut transformer une équipe en icônes et ancrer un moment dans la légende du football pour toujours. Des designs épurés et modernes aux maillots rétro nostalgiques, la collection 2026 est une véritable référence en matière de vêtements de sport.

Nous avons passé au crible toutes les présentations de maillots domicile pour vous proposer le défilé définitif. Voici le top 10 des maillots domicile de GOAL qui remportent déjà la Coupe du monde :