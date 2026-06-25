Le sélectionneur du Sénégal provoque les Marocains… et défie l'Irak

Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, a de nouveau provoqué les Marocains à la veille de la rencontre face à l’Irak, vendredi soir, qui conclura la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Déjà battu par la France puis par la Norvège, le Sénégal pourrait voir le même scénario se répéter face aux Lions de Mésopotamie.

Jeudi soir, lors de la conférence de presse, ses propos ont été rapportés par le journal L’Équipe.

L’entraîneur des Lions de la Teranga a réaffirmé sa conviction de pouvoir encore améliorer la situation et de décrocher une place parmi les meilleurs troisièmes menant aux seizièmes de finale.

« La défaite contre la Norvège a été douloureuse, a-t-il reconnu. Nous nous étions bien préparés, mais nous avons fini par perdre. »

Il a ajouté : « Nous avons tourné la page, et l’équipe a soif de victoires pour notre peuple et pour notre drapeau. Nous voulons repartir en vainqueurs… Tout le monde compte sur nous, et nous devons prouver que nous sommes les champions d’Afrique. »

Des propos qui pourraient agacer les Marocains, surtout après la décision de la CAF de retirer au Sénégal l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au profit des Lions de l’Atlas.