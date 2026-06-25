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Le sélectionneur du Sénégal provoque les Marocains… et défie l'Irak

Sénégal vs Irak
Sénégal
Irak
Coupe du monde
Maroc
P. Thiaw
K. Koulibaly
Sénégal
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Tenants du titre continental, nous nous étonnons nous-mêmes de notre position actuelle.

Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, a de nouveau provoqué les Marocains à la veille de la rencontre face à l’Irak, vendredi soir, qui conclura la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Déjà battu par la France puis par la Norvège, le Sénégal pourrait voir le même scénario se répéter face aux Lions de Mésopotamie.

Jeudi soir, lors de la conférence de presse, ses propos ont été rapportés par le journal L’Équipe.

L’entraîneur des Lions de la Teranga a réaffirmé sa conviction de pouvoir encore améliorer la situation et de décrocher une place parmi les meilleurs troisièmes menant aux seizièmes de finale.

« La défaite contre la Norvège a été douloureuse, a-t-il reconnu. Nous nous étions bien préparés, mais nous avons fini par perdre. »

Il a ajouté : « Nous avons tourné la page, et l’équipe a soif de victoires pour notre peuple et pour notre drapeau. Nous voulons repartir en vainqueurs… Tout le monde compte sur nous, et nous devons prouver que nous sommes les champions d’Afrique. »

Des propos qui pourraient agacer les Marocains, surtout après la décision de la CAF de retirer au Sénégal l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au profit des Lions de l’Atlas.

  • Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Koulibaly est prêt à jouer, tandis que Mendy sera absent.

    En conférence de presse, Thiaw a expliqué : « Face à la Norvège, nous avons sorti Koulibaly sous pression, car il manquait de rythme. »

    Il a ajouté : « À présent, Koulibaly est prêt, en bonne forme et apte à disputer le match contre l’Irak, tandis que notre gardien Édouard Mendy sera absent pour cause de blessure. »

    Il a ajouté : « C’est un match décisif pour les deux équipes, et il sera très difficile, car l’Irak est une équipe très organisée et très disciplinée. »

    « Nous sommes nous-mêmes surpris par notre situation après deux défaites, alors que nous détenons le titre de champions d’Afrique, mais la compétition n’est pas finie : il nous reste un match à jouer, et après la phase de groupes, c’est un nouveau tournoi qui débute », a-t-il ajouté.

    Il a ajouté : « Tout le monde attend beaucoup de nous, et nous devons prouver que nous sommes les champions d’Afrique. Cette génération veut réaliser un exploit plus grand que celui de l’édition 2002. »

    Il a conclu : « Ces jeunes joueurs doivent inscrire leur nom dans l’histoire du football sénégalais et, nous l’espérons, accomplir un exploit plus grand que celui de 2002 », référence à l’élimination en quarts de finale de la Coupe du monde face à la Turquie.

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