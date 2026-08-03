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Le séisme de l'isolement frappe Infantino : d'une légitimité absolue à une menace d'éviction

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Un séisme d'avidité et d'image frappe le président de la FIFA

En seulement quelques jours, l'ambition de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), est passée de la promesse d'un rêve de « grand soutien » sur le point de se réaliser à l'une des plus grandes crises qu'il ait connues depuis son accession au poste en 2016. 

Le projet, dévoilé fin juillet 2026 sous le nom de « FIFA Forward Enterprise », visait à créer une société commerciale estimée à environ 20 milliards de dollars, chargée de gérer les droits commerciaux et les opérations d'organisation des tournois de la FIFA, au premier rang desquels la Coupe du monde masculine et féminine et la Coupe du monde des clubs. 

Le plan prévoyait de céder une participation minoritaire pouvant atteindre 20 % à des investisseurs du secteur privé, en échange d'une levée de fonds d'environ 4,2 milliards de dollars, avec la promesse d'une distribution de financements supplémentaires généreux aux fédérations membres. Mais le projet s'est effondré rapidement sous le poids d'une large opposition continentale, de démissions internes et de vives critiques, contraignant Infantino à un recul officiel dans un communiqué publié dans les premières heures du 1er août 2026. 

Dans son communiqué, Infantino a reconnu que le projet avait « provoqué des divisions » qui ne servaient plus l'objectif premier, annonçant qu'il « n'irait pas plus loin ». Ce recul n'était pas un simple abandon d'un plan commercial ; il a révélé des pertes à plusieurs dimensions qui ont touché l'homme considéré jusqu'à récemment comme l'une des personnalités les plus puissantes du monde du sport.

  • Un revers politique et une perte de leadership : la confiance ébranlée et le poste menacé

    Le coup le plus rude fut avant tout politique : l'Union des associations européennes de football (UEFA) a déclaré que la direction actuelle de la FIFA avait « perdu la confiance » de l'instance européenne ainsi que celle de nombreux membres de la famille du football.

    L'UEFA est allée plus loin en brandissant la menace d'un boycott de toutes les compétitions de la FIFA, y compris la Coupe du monde, si le projet venait à se poursuivre. D'autres confédérations continentales influentes se sont ralliées à cette position, au premier rang desquelles la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF), qui accueille la Coupe du monde 2026, ainsi que la Confédération asiatique de football, ce qui a porté l'opposition à près de plus de la moitié des associations membres.

    Sur le plan interne, les démissions et les critiques sont venues des cercles les plus proches. Carlos Cordeiro, principal conseiller d'Infantino et ancien président de la fédération américaine, a démissionné en annonçant son rejet catégorique du plan, qu'il a qualifié de « mauvais accord pour les associations membres, et de mauvais accord pour le football et son avenir à long terme ».

    Dans le même temps, Kevin Lamour, directeur des opérations de la FIFA, a affirmé que les employés avaient « été trompés », décrivant le projet comme « le projet d'un seul homme ».

    Ces développements ont placé l'avenir d'Infantino dans une position des plus incertaines, en particulier à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. L'homme qui semblait quasiment assuré d'être réélu s'est transformé en une figure isolée, confrontée à des demandes de révision globale de la gouvernance.

    Des rapports de presse publiés au cours des deux derniers jours ont indiqué que des cercles proches l'avaient prévenu en amont, mais que sa manière de prendre des décisions unilatérales l'a fait apparaître comme « un mort qui marche », selon l'expression employée par certains observateurs.

    La défaite ne se résume pas ici à un simple recul sur un projet, mais à une érosion de la légitimité politique sur laquelle Infantino a bâti son pouvoir pendant près d'une décennie. Il se retrouve désormais dans l'obligation de reconstruire les ponts avec les grands continents, dans un climat de méfiance et d'appels à demander des comptes aux responsables des « plans secrets ».

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  • La perte de réputation et d'intégrité : l'image de l'avidité et du secret

    La crise a débordé du seul terrain politique pour atteindre l'image personnelle et institutionnelle d'Infantino. Le projet a très vite été qualifié de « cupidité absolue », de « mauvaise affaire » et de « plan secret », avec des comparaisons directes avec l'effondrement du projet de Super Ligue européenne en 2021 ; le journal The Times, entre autres, a souligné que le plan avait été élaboré à l'insu des fédérations membres, avant d'être présenté d'une manière qui ressemblait à une tentative d'imposer le fait accompli en échange de promesses de financement.

    Le lien potentiel avec des investisseurs proches des cercles politiques américains, comme le groupe Thrive Capital lié à la famille Kushner, a alimenté davantage de soupçons quant aux motivations. Le calendrier lui-même, quelques semaines seulement après la clôture de la Coupe du monde 2026, décrite comme la plus lucrative de l'histoire, a conduit beaucoup à voir dans cette démarche une tentative d'exploiter le succès financier au profit d'intérêts personnels ou restreints.

    L'UEFA n'a pas hésité à employer des expressions dures telles que « accord douteux conclu dans l'ombre » et « plans secrets sur des calendriers accélérés », soulignant qu'Infantino avait manqué aux promesses de transparence formulées lors de son élection. Résultat : la réputation qu'il s'était construite en tant que « réformateur » après l'ère de Joseph Blatter a subi un coup douloureux dont les effets pourraient perdurer des années. Même après le rétropédalage, des rapports ont affirmé que « la mauvaise réputation restera collée plus longtemps ».

    À ce sujet, le célèbre journaliste de la chaîne Sky News, Rob Harris, déclare : « La crise s'aggrave autour d'Infantino, et on peut s'en rendre compte à travers ce qu'a fait la fédération de football du pays de Galles, devenue la première institution footballistique au monde à retirer officiellement son soutien à la réélection du président de la FIFA, Gianni Infantino. »

  • Perte financière : les salaires de « Haaland, Lewis Hamilton et Steve Curry » partis en fumée

    Sur le plan financier, Infantino a perdu l'occasion de récolter des milliards de dollars dont il espérait consacrer une partie aux programmes de développement, avec des promesses de distribution de sommes atteignant des dizaines de millions à chaque fédération membre en cas d'approbation. Au lieu de cela, le projet s'est effondré sans générer le moindre revenu, alors que la FIFA disposait déjà de réserves supérieures à 5 milliards de dollars, ce qui a rendu la nécessité d'une vente partielle très discutable.

    L'aspect le plus polémique a été celui, personnel, révélé par une journaliste du « Times » : Infantino était pressenti pour percevoir un salaire annuel dépassant les 30 millions d'euros de la part de la direction de la nouvelle société, en plus de primes liées à la performance, soit environ dix fois son salaire actuel, estimé à quelque 3 millions d'euros.

    Le quotidien « The Sun » a ajouté qu'avec l'adoption du projet, Infantino aurait perçu un salaire rivalisant avec ceux de Haaland, de Lewis Hamilton et de Steve Kerr, un chiffre qui n'a pas été formellement démenti, ce qui a alimenté les accusations selon lesquelles le projet servait des intérêts personnels autant qu'il servait le football.

    L'échec de l'opération signifie également la perte d'une occasion de renforcer l'influence financière de la FIFA sur le long terme, ainsi que la possibilité d'utiliser ces fonds dans des programmes « FIFA Forward » élargis. Au lieu de cela, l'instance est revenue à sa situation antérieure, avec un financement inférieur à ce qui avait été promis, dans un contexte de craintes que les fédérations qui s'y sont opposées se sentent financièrement sanctionnées lors des prochaines sessions.

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  • La perte d'influence : une division mondiale qui révèle les limites du pouvoir d'Infantino

    Le projet a provoqué une profonde division au sein de la famille du football mondial : les 55 fédérations européennes ont fait front commun, rejointes par des voix venues d'Asie et d'Amérique du Nord, tandis que certaines fédérations d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Océanie sont restées dans une position plus réservée ou n'ont apporté qu'un soutien partiel. Cette division a mis en évidence les limites du pouvoir d'Infantino, habitué à faire passer ses décisions avec une majorité confortable grâce au soutien des fédérations les plus modestes.

    Il lui incombe désormais d'œuvrer à réunifier les rangs, ce qu'il a reconnu dans son second communiqué, dans lequel il a affirmé que « le football parle toutes les langues » et appelé au dialogue. Mais la confiance a été entamée, et les demandes de révision des mécanismes de prise de décision au sein de la FIFA sont devenues publiques. La Confédération asiatique a réclamé une « révision urgente » des processus de consultation, tandis que l'UEFA a affirmé que « la véritable mission de reconstruction de la confiance ne fait que commencer ».

    En définitive, Infantino ne dispose plus de la large marge de manœuvre dont il bénéficiait ; tout projet futur sera soumis à un examen plus rigoureux, et sa capacité de manœuvre politique deviendra plus limitée. Ce qui s'est produit en seulement cinq jours a ruiné des ambitions d'investissement et porté atteinte à la réputation de la FIFA, rappelant que le football mondial reste capable de refuser de transformer ses compétitions les plus importantes en un pur produit d'investissement.

  • La perte du front de soutien : la CAF entre hésitation et opportunité reportée

    La Confédération africaine de football (CAF), dirigée par Patrice Motsepe, a toujours constitué l'un des principaux fronts de soutien à Infantino, grâce à la relation étroite et aux financements généreux parvenus sur le continent via les programmes « FIFA Forward ». Pourtant, Infantino n'a pas réussi à transformer ce soutien historique en une position décisive susceptible de sauver son projet.

    La CAF s'est contentée d'inviter ses membres à « étudier et évaluer » la proposition lors d'une réunion de son comité exécutif, sans exprimer d'appui explicite ni de refus catégorique, à un moment où l'UEFA, la Concacaf et la Confédération asiatique affichaient une opposition ferme.

    Cette relative hésitation représente une défaite temporaire : le projet a en effet échoué avant que l'éventuelle alliance africaine n'ait pu se concrétiser pleinement, alors même que de nombreuses fédérations africaines avaient besoin du financement supplémentaire promis par le plan (des montants pouvant atteindre 40 millions de dollars par fédération). Les rapports de la BBC ont indiqué que l'Afrique était pressentie pour être « une voix isolée » de soutien, en raison de sa loyauté et de ses besoins en matière de développement.

    Cette défaite recèle toutefois une importante opportunité stratégique : une fois la tempête apaisée, Infantino pourra de nouveau s'appuyer sur le front africain comme « atout gagnant » pour reconstruire son projet ou présenter une formule modifiée et davantage concertée.

    Les fédérations africaines, telles que celles d'Égypte et du Maroc, se sont en effet empressées, après le rétropédalage, de saluer la décision de retrait et de la qualifier de « sage », tout en renouvelant leur confiance en sa direction.

    La solide relation personnelle entre Infantino et Motsepe, qu'il avait précédemment qualifié d'« ami fidèle de l'Afrique », demeure un capital exploitable à l'avenir pour faire passer de nouvelles initiatives centrées sur le développement et le financement, sans susciter les mêmes craintes européennes.

    En définitive, Infantino ne dispose plus de la large marge de manœuvre dont il jouissait : tout projet futur fera l'objet d'un examen plus rigoureux. Mais le fait de conserver le soutien du continent africain lui offre une marge de manœuvre lorsque les esprits se seront calmés. Ce qui s'est produit en quelques jours a détruit des ambitions d'investissement et nui à la réputation de la FIFA, sans pour autant couper tous les ponts.

    Les rapports et communiqués émis par l'UEFA, la FIFA et la CAF confirment que les pertes sont multiples et que le chemin vers un rétablissement de la confiance sera long, l'Afrique restant l'un des principaux atouts pouvant être joués ultérieurement.