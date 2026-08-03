Le séisme de l'isolement frappe Infantino : d'une légitimité absolue à une menace d'éviction

Le coup le plus rude fut avant tout politique : l'Union des associations européennes de football (UEFA) a déclaré que la direction actuelle de la FIFA avait « perdu la confiance » de l'instance européenne ainsi que celle de nombreux membres de la famille du football.

L'UEFA est allée plus loin en brandissant la menace d'un boycott de toutes les compétitions de la FIFA, y compris la Coupe du monde, si le projet venait à se poursuivre. D'autres confédérations continentales influentes se sont ralliées à cette position, au premier rang desquelles la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF), qui accueille la Coupe du monde 2026, ainsi que la Confédération asiatique de football, ce qui a porté l'opposition à près de plus de la moitié des associations membres.

Sur le plan interne, les démissions et les critiques sont venues des cercles les plus proches. Carlos Cordeiro, principal conseiller d'Infantino et ancien président de la fédération américaine, a démissionné en annonçant son rejet catégorique du plan, qu'il a qualifié de « mauvais accord pour les associations membres, et de mauvais accord pour le football et son avenir à long terme ».

Dans le même temps, Kevin Lamour, directeur des opérations de la FIFA, a affirmé que les employés avaient « été trompés », décrivant le projet comme « le projet d'un seul homme ».

Ces développements ont placé l'avenir d'Infantino dans une position des plus incertaines, en particulier à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. L'homme qui semblait quasiment assuré d'être réélu s'est transformé en une figure isolée, confrontée à des demandes de révision globale de la gouvernance.

Des rapports de presse publiés au cours des deux derniers jours ont indiqué que des cercles proches l'avaient prévenu en amont, mais que sa manière de prendre des décisions unilatérales l'a fait apparaître comme « un mort qui marche », selon l'expression employée par certains observateurs.

La défaite ne se résume pas ici à un simple recul sur un projet, mais à une érosion de la légitimité politique sur laquelle Infantino a bâti son pouvoir pendant près d'une décennie. Il se retrouve désormais dans l'obligation de reconstruire les ponts avec les grands continents, dans un climat de méfiance et d'appels à demander des comptes aux responsables des « plans secrets ».