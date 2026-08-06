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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Le secret réside dans 3 transferts : Raphinha sous pression au sein du Barça

FEATURES
LaLiga
FC Barcelone
Raphinha
H. Flick
A. Gordon
J. Bisiwu
K. Adeyemi
Brésil
Espagne
Brésil

La star brésilienne Raphinha aborde la nouvelle saison, avec son club de Barcelone, sous une pression maximale, pour conserver sa place de titulaire dans l'effectif du club catalan.

Raphinha, qui avait livré une saison exceptionnelle il y a deux ans, lorsqu'il avait inscrit 34 buts et délivré 26 passes décisives, n'avait alors aucun véritable concurrent. 

Mais la saison dernière, marquée par les blessures et un niveau relativement en baisse après s'être contenté de 21 buts et 8 passes décisives, Raphinha pourrait voir sa place de titulaire menacée.

Le journal Sport a indiqué dans un rapport que Raphinha se trouve désormais sous une pression maximale, après le recrutement par Barcelone d'Anthony Gordon et Jhon Jessi Bissiwu, ainsi que la possibilité d'aligner également Karim Adeyemi sur le côté gauche.

Il ne fait aucun doute que les transferts de Barcelone contribueront à créer une concurrence féroce pour la star brésilienne Raphinha au sein du club catalan.

Marcus Rashford, qui n'a finalement pas constitué une véritable concurrence pour Raphinha malgré ses bons chiffres avec 14 buts et 14 passes décisives, est parti, tandis que sont arrivés des joueurs se distinguant par un pressing élevé, de la vitesse et une capacité à marquer, au premier rang desquels Gordon, qui obligera la star brésilienne à offrir sa meilleure version s'il veut conserver sa place dans le onze titulaire.

  • Hansi FlickGetty Images

    Hansi Flick surveille la situation

    Raphinha bénéficie de la confiance totale de l'entraîneur Hansi Flick, qui a toujours cru aux qualités du joueur brésilien, même dans ses périodes les plus difficiles. 

    Mais l'arrivée de concurrents aussi solides au poste de Raphinha constitue un indicateur clair de la montée du niveau de concurrence au sein de l'équipe.

    Raphinha a beaucoup souffert d'une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse droite, après avoir subi plusieurs rechutes répétées qui l'ont éloigné de son niveau, et le plus inquiétant est qu'il a de nouveau ressenti des problèmes physiques lors de sa participation avec la sélection du Brésil en Coupe du monde.

    À Barcelone, l'objectif est de retrouver la meilleure version physique de Raphinha, afin qu'il puisse jouer au niveau que tout le monde lui connaît, mais le club a en même temps veillé à sécuriser ce poste en prévision de tout imprévu.

    • Publicité
  • gordon adeyemiGetty Images

    Gordon et Bissouma, et Ademi aussi

    La concurrence ne se limite pas au seul Anthony Gordon, qui possède des caractéristiques techniques proches de celles de Raphinha et représente un rival direct pour lui au poste d'ailier gauche.

    Le niveau du joueur anglais, en plus de la valeur du transfert qui s'est élevée à 70 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 10 millions d'euros de bonus, reflètent l'ampleur du pari que le Barça a placé sur lui, un montant que le club catalan ne débourse pas facilement, surtout au vu de son grand souci d'équilibrer sa situation économique.

    Et malgré la capacité de Gordon à évoluer à plusieurs postes, comme celui de pointe, l'insistance de Flick à recruter un nouvel attaquant de métier montre qu'il voit le joueur anglais avant tout comme un ailier gauche, poste qu'occupe habituellement Raphinha.

    Dans le même registre, Jesse B: cela bouge aussi du côté de Jesse Bissou. Il est vrai que le joueur belge, âgé de 18 ans, représente un projet d'avenir, mais le plan consiste à le considérer comme un joueur de l'équipe première dès à présent, même s'il porte un numéro propre à l'équipe réserve. 

    Et s'il parvient à s'imposer, il deviendra une option supplémentaire qui concurrencera aussi bien Raphinha qu'Anthony Gordon.

    Karim Adeyemi peut lui aussi évoluer sur le côté gauche, même si le joueur allemand préfère jouer sur le côté droit avec des rentrées dans l'axe de son pied préféré. 

    Au cours de sa carrière avec le Borussia Dortmund, il a disputé 43 matches sur 146 au poste d'ailier gauche, un chiffre qui confirme son expérience à ce poste.

  • Raphinha(C)Getty Images

    Plus d'options offensives

    Il est également probable que Flick s'appuie moins sur des milieux de terrain repositionnés sur le côté gauche, comme cela s'était produit à plusieurs reprises avec Fermín López, et parfois avec Gavi ou Dani Olmo.

    L'abondance des options dont dispose le technicien allemand à ce poste pourrait bien lui offrir la possibilité de compter en permanence sur des ailiers de formation.

    Sur le principe, si Raphinha est au sommet de sa condition physique, il restera le premier choix, mais l'international brésilien abordera sans aucun doute la nouvelle saison sous une pression maximale pour conserver sa place de titulaire dans le onze du Barça.

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