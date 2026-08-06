Le secret réside dans 3 transferts : Raphinha sous pression au sein du Barça

La star brésilienne Raphinha aborde la nouvelle saison, avec son club de Barcelone, sous une pression maximale, pour conserver sa place de titulaire dans l'effectif du club catalan.

Raphinha, qui avait livré une saison exceptionnelle il y a deux ans, lorsqu'il avait inscrit 34 buts et délivré 26 passes décisives, n'avait alors aucun véritable concurrent.

Mais la saison dernière, marquée par les blessures et un niveau relativement en baisse après s'être contenté de 21 buts et 8 passes décisives, Raphinha pourrait voir sa place de titulaire menacée.

Le journal Sport a indiqué dans un rapport que Raphinha se trouve désormais sous une pression maximale, après le recrutement par Barcelone d'Anthony Gordon et Jhon Jessi Bissiwu, ainsi que la possibilité d'aligner également Karim Adeyemi sur le côté gauche.

Il ne fait aucun doute que les transferts de Barcelone contribueront à créer une concurrence féroce pour la star brésilienne Raphinha au sein du club catalan.

Marcus Rashford, qui n'a finalement pas constitué une véritable concurrence pour Raphinha malgré ses bons chiffres avec 14 buts et 14 passes décisives, est parti, tandis que sont arrivés des joueurs se distinguant par un pressing élevé, de la vitesse et une capacité à marquer, au premier rang desquels Gordon, qui obligera la star brésilienne à offrir sa meilleure version s'il veut conserver sa place dans le onze titulaire.