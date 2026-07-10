Le secret de la domination espagnole… Comment De la Fuente a-t-il réussi à bâtir une équipe invaincue ?

La sélection espagnole n'est plus seulement l'un des principaux favoris pour remporter la Coupe du monde 2026 : elle incarne désormais le modèle abouti d'une équipe qui connaît parfaitement son identité, sa manière de jouer et ses objectifs. Moins de deux ans après son triomphe à l’Euro, « La Roja » se rapproche d’un doublé historique : sacre continental suivi d’un titre mondial, performance réalisée par seulement trois sélections : l’Allemagne de l’Ouest en 1974, la France en 2000 et l’Espagne elle-même en 2010.
Sous la houlette de Luis de la Fuente, en poste depuis janvier 2023, la sélection affiche une stabilité rare, avec seulement trois revers à son actif et une série impressionnante de 35 matchs sans défaite avant d’aborder le quart de finale face à la Belgique.
Pourtant, la force de De la Fuente ne réside pas seulement dans les schémas tactiques ou les statistiques : elle tient avant tout à une philosophie globale qui marie dimension humaine, discipline collective et identité de jeu forgée au fil des décennies.