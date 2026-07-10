Le secret de la domination espagnole… Comment De la Fuente a-t-il réussi à bâtir une équipe invaincue ?

Bien que De la Fuente n’en soit qu’à sa quatrième année à la tête de l’équipe nationale A, son projet a pris racine bien avant, au sein de la Fédération espagnole de football, où il occupe depuis 2013 le poste d’entraîneur des différentes sélections jeunes.

Au fil de ces années, son rôle n’a pas seulement consisté à développer les compétences techniques des joueurs ; il a aussi permis d’instaurer une culture commune et une identité claire au sein des nouvelles générations, facilitant ainsi la transition de nombreux joueurs vers l’équipe nationale, avec des principes inchangés sur le terrain comme en dehors.

Dès sa nomination, il n’a donc pas eu à bâtir un projet de zéro, mais a pu s’appuyer sur un socle solide qu’il a ensuite enrichi de sa propre empreinte, comme le soulignait la BBC.

Convaincu que le football est d’abord un sport d’hommes avant d’être une affaire de tactique, il martèle son credo : « Le football est un sport collectif fait par des gens bien ».

Par « bonnes personnes », il ne vise pas seulement la dimension morale, même si ses valeurs personnelles et religieuses transparaissent dans sa méthode ; il parle avant tout du joueur qui place l’intérêt collectif au-dessus de ses propres intérêts, se sacrifie pour ses coéquipiers, apporte son soutien à tous et fait preuve de discipline ainsi que d’une volonté sans faille.

Selon lui, quiconque a fréquenté les vestiaires connaît la valeur de ces joueurs, tout comme il sait à quel point il est périlleux d’intégrer un élément qui sème la discorde et ne cherche qu’à briller en solo.

Fort de son expérience, il est convaincu qu’un talent individuel, aussi brillant soit-il, ne suffit pas pour forger un groupe champion : il faut aussi un environnement sain, fondé sur la coopération, la confiance et le respect mutuel.