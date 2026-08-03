L'Ivoirien Yan Diomandé, star de Leipzig, est proche de signer en faveur du Real Madrid. Il ne reste plus au club merengue que quelques démarches administratives et sportives pour finaliser l'opération.

Yan Diomandé a attiré tous les regards lors de la Coupe du monde 2026 et fait partie des talents en pleine ascension sur le Vieux Continent.

Diomandé est arrivé sur le continent européen par l'intermédiaire de Leganés, et son premier match s'est déroulé au stade Santiago-Bernabéu. En seulement 10 minutes, il s'est rapproché d'un but, a atteint une vitesse de 33 kilomètres par heure et a même failli obtenir un penalty.

Le journal AS est revenu sur l'histoire des débuts de Diomandé au stade Bernabéu, qui pourrait bientôt devenir son stade officiel.

Le Bernabéu fut le premier stade espagnol que ses pieds ont foulé, le 29 mars 2025, et dès sa première apparition, il a démontré que ce jeune homme possédait quelque chose de différent.

Mais à cette époque, peu de gens s'attendaient à ce que l'ascension de Diomandé soit aussi rapide, au point de devenir, un an seulement plus tard, un joueur dont la valeur marchande atteint 90 millions d'euros selon le site « Transfermarkt », avec une valeur de transfert potentielle comprise entre 100 et 120 millions d'euros.