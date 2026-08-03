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Le secret de 10 minutes : le Bernabéu bouleverse la vie de Diomandé

FEATURES
Real Madrid vs Leganes
Real Madrid
Leganes
LaLiga
Yan Diomandé
RB Leipzig
Espagne
Côte d’Ivoire

L'Ivoirien Yan Diomandé, star de Leipzig, est proche de signer en faveur du Real Madrid. Il ne reste plus au club merengue que quelques démarches administratives et sportives pour finaliser l'opération.

Yan Diomandé a attiré tous les regards lors de la Coupe du monde 2026 et fait partie des talents en pleine ascension sur le Vieux Continent.

Diomandé est arrivé sur le continent européen par l'intermédiaire de Leganés, et son premier match s'est déroulé au stade Santiago-Bernabéu. En seulement 10 minutes, il s'est rapproché d'un but, a atteint une vitesse de 33 kilomètres par heure et a même failli obtenir un penalty. 

Le journal AS est revenu sur l'histoire des débuts de Diomandé au stade Bernabéu, qui pourrait bientôt devenir son stade officiel.

Le Bernabéu fut le premier stade espagnol que ses pieds ont foulé, le 29 mars 2025, et dès sa première apparition, il a démontré que ce jeune homme possédait quelque chose de différent. 

Mais à cette époque, peu de gens s'attendaient à ce que l'ascension de Diomandé soit aussi rapide, au point de devenir, un an seulement plus tard, un joueur dont la valeur marchande atteint 90 millions d'euros selon le site « Transfermarkt », avec une valeur de transfert potentielle comprise entre 100 et 120 millions d'euros.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-LEGANESAFP

    Un début remarquable et inattendu

    Il n'était pas prévu que Diomande figure dans la liste de Leganés pour affronter le Real Madrid, un match que l'équipe a abordé en s'accrochant encore à l'espoir de se maintenir en Liga.

    Le milieu de terrain camerounais Ivan Neyou, qui évoluait avec Leganés, souffrait de quelques douleurs, et sa participation est restée incertaine jusqu'au dernier moment.

    C'est pourquoi l'entraîneur Borja Jiménez a convoqué une liste de 24 joueurs en prévision de l'absence de Neyou, et Diomande fut le dernier à rejoindre cette liste. Mais il ne fut pas le joueur écarté une fois que Neyou eut passé le dernier test.

    Le choix s'est en réalité porté sur le troisième gardien, Abajas, qui a quitté la liste, Borja ayant préféré sacrifier un gardien supplémentaire afin de conserver le jeune attaquant ivoirien à ses côtés sur le banc des remplaçants.

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  • Real Madrid CF v CD Leganes - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Il n'a pas débuté la rencontre, mais il a tout changé

    Diomandé n'a pas débuté la rencontre, et Leganés n'a d'abord pas eu besoin de lui, puisque l'équipe menait 2-1 avant la fin de la première mi-temps.

    Mais le Real Madrid est revenu à sa manière habituelle cette saison-là, une saison où il a eu besoin de beaucoup de remontadas, plus que d'ordinaire, et il a réussi à renverser le score pour l'emporter 3-2.

    Dans les dernières minutes, Leganés s'est jeté à la recherche du but égalisateur, et Borja Jiménez a alors décidé de faire entrer ce joueur inconnu, que personne ne connaissait, pas même les journalistes.

    Il n'avait en effet passé qu'une semaine et demie à l'entraînement avec l'équipe première, après une courte période avec l'équipe de jeunes et l'équipe réserve.

    L'ancien responsable de l'académie de Leganés, Jorge Broto, se souvenait de l'étonnement de tout le monde devant son talent dès ses premiers jours, les jeunes joueurs lui demandant, admiratifs : « D'où avez-vous sorti ce joueur ? », après les prestations offertes par Diomandé aux entraînements des équipes de jeunes et réserve au début de l'année 2025.

  • Un transfert qui cache une histoire secrète

    Quelques mois plus tôt, précisément en novembre 2024, Diomandé avait rejoint Leganés dans le cadre d'un transfert complexe impliquant plusieurs parties.

    Cette opération était liée à une dette due par la société Rainbow, l'ancien partenaire des anciens propriétaires du club (Blue Crow), une partie de cette dette ayant été réglée par le transfert des droits de Diomandé.

    Cet aspect de l'histoire est resté loin des projecteurs, avant que la société Rainbow n'annonce récemment engager des procédures judiciaires pour réclamer ses droits commerciaux liés au développement du joueur.

    Avant son transfert à Leganés, Diomandé avait effectué des périodes d'essai dans des clubs comme Chelsea, Liverpool et Newcastle, mais les exigences financières élevées de la société Rainbow ont empêché son transfert en Angleterre.

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  • Real Madrid CF v CD Leganes - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    La blessure a retardé son décollage

    À son arrivée à Leganés, la chance n'était pas de son côté : il a été victime d'une blessure qui l'a empêché de jouer jusqu'au mois de février.

    Après son retour, il a gravi les différentes catégories à une vitesse impressionnante, au point de convaincre Borja Jiménez, lors des entraînements de l'équipe première, qu'il méritait de rester parmi les grands.

    L'entraîneur, aux côtés du directeur sportif Chema Aznar, a fermement défendu son maintien au sein de l'équipe première, alors que les responsables des catégories de jeunes préféraient qu'il continue à faire la navette entre l'équipe de troisième division et l'équipe première.

  • Dix minutes d'ouragan

    Au stade Santiago Bernabéu, les dirigeants du groupe Blue Crow, anciens propriétaires de Leganés, suivaient le match d'un œil différent, conscients qu'ils détenaient un talent capable de leur rapporter d'importants bénéfices.

    Dès que Diomandé a entamé son échauffement, leurs regards se sont entièrement tournés vers lui, leurs téléphones ont cessé de suivre le match et ils se sont concentrés uniquement sur le jeune joueur.

    Il est entré sur le terrain à la 86e minute et, en une dizaine de minutes seulement, temps additionnel compris, il a bien failli faire l'événement.

    Bien qu'il n'ait touché le ballon que 9 fois, il a atteint une vitesse de pointe de 33,2 kilomètres à l'heure.

    Durant ces quelques minutes, il a tenté 3 dribbles et en a réussi un, complété 80 % de ses passes (4 passes réussies sur 5), s'est approché tout près de marquer un but, s'est procuré la dernière occasion dangereuse de Leganés et a bien failli obtenir un penalty.

  • Le début qui a façonné son avenir

    Tout cela s'est produit en seulement dix minutes, mais elles ont suffi à révéler les contours de l'histoire de Diomandé.

    Après la relégation de Leganés, le club a vendu le joueur ivoirien à Leipzig, pour le montant de la clause libératoire fixée à 20 millions d'euros, avec un accord sur un paiement échelonné de la transaction et le maintien par Leganés d'un pourcentage de 10 % sur les plus-values en cas de future revente.

    C'est pour cette raison que le club espagnol attend le transfert du joueur au Real Madrid pour environ 135 millions d'euros, car cela lui rapporterait quelque 10 millions d'euros, à moins que le pourcentage des bénéfices ne soit plafonné à un montant déterminé.

    Ainsi, Diomandé pourrait revenir sur le terrain où a débuté son aventure avec le football européen au plus haut niveau. C'est le football et ses paradoxes, qui tournent en boucles complètes.