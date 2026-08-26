L'entraîneur du Barça a évoqué le dossier de l'attaquant de l'Atlético Madrid, Julián Álvarez, mais il a aussi tenu à saluer le travail accompli par la direction sportive cet été pour renforcer l'effectif de l'équipe.

Le technicien allemand avait tenu hier une réunion avec le président du club, Joan Laporta, et le directeur sportif Deco à la Cité sportive, où le dossier de l'attaquant de l'Atlético Madrid a été mis sur la table des discussions, avant de lâcher aujourd'hui une déclaration brève mais claire.

Flick a déclaré : « Le président a lancé hier un message clair, et Deco et moi sommes totalement d'accord avec lui. » Dans une seconde réponse, Flick s'est étendu sur la situation de Julián et sur le travail que réalise le club pour constituer un effectif compétitif. Le technicien allemand a affirmé : « Je ne veux pas parler de Julián. La seule chose qui m'importe, c'est la situation du club. Nous avons réalisé de très bons coups sur le marché des transferts actuel, et notre objectif est clair, mais le club doit aussi penser à l'avenir, et pas seulement au présent. »

Il a ajouté : « En tant qu'entraîneur, je dirai bien sûr : donnez-moi les meilleurs joueurs que je puisse obtenir et les plus qualitatifs, mais cela peut fonctionner ou non. J'ai une confiance totale dans la qualité dont nous disposons actuellement dans l'équipe. »

Au cœur de cette incertitude, Julián Álvarez ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec l'Atlético Madrid, tandis que des sources du club madrilène ont précisé que « le joueur a passé une mauvaise nuit » pour expliquer son absence à l'entraînement.