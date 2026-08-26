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Le rêve de Flick se rapproche : Rodri prêt à faire ses débuts, et un nouveau message concernant Álvarez

FC Barcelone vs Athletic Bilbao
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L'entraîneur du Barça fixe la date du retour de Gavi

Lors d'une conférence de presse porteuse de plus d'un message avant l'affrontement face à l'Athletic Bilbao, comptant pour la deuxième journée de Liga et prévue demain jeudi, l'entraîneur Hansi Flick s'est retrouvé face à un ensemble de dossiers qui dépassent le cadre du prochain match, entre des noms qui approchent d'un retour, d'autres contraints à l'absence par une blessure, au milieu de questions incessantes sur la physionomie actuelle du Barça et ses besoins pour la prochaine étape.

Le technicien allemand a parlé clairement de ses choix, et a également défendu la force de son effectif actuel ainsi que le travail accompli par la direction du club, à un moment où le marché des transferts approche de ses dernières heures, tandis que les spéculations s'intensifient autour du dossier de l'Argentin Julian Alvarez, la star de l'Atlético Madrid.

  • Le rêve de Flick : Rodri et Pedri ensemble

    Hansi Flick a tranché sur le cas Rodri avant la rencontre face à l'Athletic Bilbao, confirmant que le milieu de terrain espagnol était désormais prêt à disputer son premier match avec le Barça.

    L'entraîneur allemand a déclaré : « Oui, il peut jouer, et nous avons un plan pour le faire participer », après que Rodri a poursuivi ses entraînements avec l'équipe depuis lundi.

    Flick a également évoqué avec enthousiasme la possibilité d'associer Rodri et Pedri au milieu du terrain du Barça, tout en mentionnant aussi Marc Bernal.

    Il a affirmé, selon les propos rapportés par le journal Mundo Deportivo : « Rodri est l'un des meilleurs joueurs, c'est un leader dans tous les sens du terme. Avec Pedri, nous pouvons contrôler le jeu et le ballon », citant ce qui s'est passé face à Elche, lorsque la possession du Barça et sa maîtrise du match se sont améliorées après l'entrée de Pedri.

    Et d'ajouter : « J'ai très envie de les voir jouer ensemble au Barça, ils seront au plus haut niveau. »

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  • Xavi absent, mais la défense ne préoccupe pas Flick

    Flick a confirmé l'absence de Gavi lors des matches contre l'Athletic Bilbao et le Rayo Vallecano, après la blessure au genou droit qu'il a subie face à Elche. Il a précisé que l'état du joueur s'était amélioré et que les examens n'avaient révélé aucun problème inquiétant, mais qu'il avait besoin d'environ une semaine avant de revenir.

    En revanche, Flick s'est montré satisfait des options défensives à sa disposition, soulignant la capacité d'Eric García, de Jules Koundé et de Gerard Martín à évoluer à plusieurs postes, aux côtés d'Andreas Christensen et de Pau Cubarsí, qu'il a décrit comme « l'un des meilleurs défenseurs ».

    Il a également affirmé son souhait de maintenir Cubarsí prêt, s'attendant à ce qu'il dispute un grand nombre de matches cette saison.

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  • « Je ne veux pas parler du dossier Álvarez »

    L'entraîneur du Barça a évoqué le dossier de l'attaquant de l'Atlético Madrid, Julián Álvarez, mais il a aussi tenu à saluer le travail accompli par la direction sportive cet été pour renforcer l'effectif de l'équipe.

    Le technicien allemand avait tenu hier une réunion avec le président du club, Joan Laporta, et le directeur sportif Deco à la Cité sportive, où le dossier de l'attaquant de l'Atlético Madrid a été mis sur la table des discussions, avant de lâcher aujourd'hui une déclaration brève mais claire.

    Flick a déclaré : « Le président a lancé hier un message clair, et Deco et moi sommes totalement d'accord avec lui. » Dans une seconde réponse, Flick s'est étendu sur la situation de Julián et sur le travail que réalise le club pour constituer un effectif compétitif. Le technicien allemand a affirmé : « Je ne veux pas parler de Julián. La seule chose qui m'importe, c'est la situation du club. Nous avons réalisé de très bons coups sur le marché des transferts actuel, et notre objectif est clair, mais le club doit aussi penser à l'avenir, et pas seulement au présent. »

    Il a ajouté : « En tant qu'entraîneur, je dirai bien sûr : donnez-moi les meilleurs joueurs que je puisse obtenir et les plus qualitatifs, mais cela peut fonctionner ou non. J'ai une confiance totale dans la qualité dont nous disposons actuellement dans l'équipe. »

    Au cœur de cette incertitude, Julián Álvarez ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec l'Atlético Madrid, tandis que des sources du club madrilène ont précisé que « le joueur a passé une mauvaise nuit » pour expliquer son absence à l'entraînement.

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  • Construire pour l'avenir : « Nous devons trouver des solutions »

    Et Flick de poursuivre : « Bien sûr, nous devons gérer certaines situations et peut-être trouver des solutions pour certains matchs, mais la qualité que nous possédons est immense. »

    Flick a salué le travail accompli par le club et Deco, déclarant : « Le club et Deco font un travail formidable, car ils regardent aussi vers l'avenir, vers les trois, quatre ou cinq prochaines années. C'est une bonne chose qui contribue à la stabilité du club, ce que nous voulons tous. »

    Flick a conclu ses propos en soulignant le travail considérable réalisé durant l'été afin d'élever le niveau de l'équipe.

    Il ne reste plus que 6 jours avant la fermeture du marché des transferts, tandis que le Barça continuera d'explorer ses chances de recruter Julian Alvarez, qui reste toujours attaché à son désir de porter le maillot du club catalan.

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