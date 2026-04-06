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Le retour de Militão soulève des questions quant à l'avenir de Real Madrid

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D. Huijsen
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Le Brésilien redonne un peu d'espoir au Real Madrid en Ligue des champions

Le retour sur le terrain du Brésilien Éder Militão, après 118 jours d'absence au Real Madrid, est le seul point positif à retenir après la défaite des Merengues face au Real Majorque (2-1) samedi dernier en Liga.

Ce retour constitue une évolution très positive pour le reste de la saison, car il offre une lueur d'espoir en Ligue des champions, avant d'affronter le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions.

Militão ne devrait pas être titulaire mardi prochain face au Bayern Munich, mais il devrait très certainement débuter le match retour la semaine prochaine.

Avec la présence du Brésilien et la solide performance récemment affichée par Antonio Rüdiger en défense, Huisen se retrouve dans une situation délicate, selon le journal espagnol « AS ».

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    Hommage à Arbeloa

    Arbeloa a fait l'éloge de Militão avant le match du Real Madrid contre Majorque, déclarant : « Quand il est au meilleur de sa forme, c'est le meilleur défenseur du monde. »

    Il a ajouté : « Je n’ai pas encore eu l’occasion de le faire jouer, mais cela fait des années que nous apprécions sa présence au Real Madrid. On a souvent l’impression qu’il y a deux joueurs sur le terrain quand Militão est là. »

    Il a poursuivi : « C'est un défenseur exceptionnel grâce à sa puissance physique, ses qualités techniques, son intelligence et son leadership... Je pense qu’il va nous aider et apporter une contribution importante. C’est un joueur qui change le cours d’un match, à mon avis. Et je suis très heureux de son retour, car il aura un rôle crucial à jouer dans cette dernière ligne droite de la saison, et il nous permettra de nous battre pour tout. »

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  • Centre Militao sécurisé

    Le journal « AS » indique que Militão reste actuellement un titulaire indiscutable au Real Madrid, et que son partenaire sera Rüdiger, dont le genou s'est remarquablement rétabli grâce au traitement qu'il a suivi à Londres fin janvier.

    Rüdiger a pu jouer régulièrement et a été titulaire lors de six des sept derniers matchs de l'équipe, ainsi que lors de huit des dix derniers matchs (auxquels il a tous participé).

    L'Allemand est plus proche que jamais de prolonger son contrat, qui expire en juin, pour une saison supplémentaire, compte tenu de la grande reconnaissance du club pour ses efforts récents au service de l'équipe.

    Tout cela place Huisen dans une situation délicate, et il est désormais légitime de s’interroger sur sa place dans le onze de départ.

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    Huisen, l'une des recrues phares du Real

    Huisen a été l'un des transferts phares du Real Madrid l'été dernier. Le club madrilène a versé 50 millions d'euros à Bournemouth pour renforcer son axe défensif, qui a récemment souffert des blessures de Militão, mais aussi d'Alaba et de Rüdiger.

    Le Real Madrid est convaincu d'avoir pris la bonne décision en recrutant l'international, mais il est également conscient de la nécessité de lui laisser suffisamment de temps pour s'adapter et continuer à progresser au plus haut niveau. Il semble qu'il rejoindra l'équipe de l'entraîneur De la Fuente pour la Coupe du monde.

  • Entre hauts et bas

    Huisen a connu une saison pleine de rebondissements. Après des débuts fulgurants, la défaite 5-2 face à l'Atlético Madrid au stade Metropolitano a marqué un tournant dans sa carrière.

    Par la suite, son niveau a baissé et sa situation s'est aggravée en raison d'une blessure au mollet, mais il a réussi à s'en remettre lors des derniers matchs, parallèlement à la victoire contre Manchester City en Ligue des champions.

    Aujourd'hui, l'émergence de Militão rend encore plus difficile pour lui d'obtenir une place de titulaire. Dans un article récemment publié dans le journal « AS », de nombreux défenseurs chevronnés, tels que Manolo Sánchez, Paco Pavón, Rafael Alkorta et Fernando Sanz, s’accordent à dire que Hoesen est « un défenseur qui a encore dix ans de carrière devant lui, voire plus ». La question demeure : Huisen est-il toujours un choix approprié au poste de défenseur central à l'heure actuelle, alors que Militão et Rudiger sont au sommet de leur art ?