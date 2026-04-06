Le retour de Militão soulève des questions quant à l'avenir de Real Madrid

Le retour sur le terrain du Brésilien Éder Militão, après 118 jours d'absence au Real Madrid, est le seul point positif à retenir après la défaite des Merengues face au Real Majorque (2-1) samedi dernier en Liga.

Ce retour constitue une évolution très positive pour le reste de la saison, car il offre une lueur d'espoir en Ligue des champions, avant d'affronter le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions.

Militão ne devrait pas être titulaire mardi prochain face au Bayern Munich, mais il devrait très certainement débuter le match retour la semaine prochaine.

Avec la présence du Brésilien et la solide performance récemment affichée par Antonio Rüdiger en défense, Huisen se retrouve dans une situation délicate, selon le journal espagnol « AS ».

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