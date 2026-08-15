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Le Requin débarque à Paris ! Le PSG boucle le transfert retentissant à 50 M€ de la star de Barcelone Ferran Torres
Le PSG boucle le transfert de Ferran Torres pour 50 M€
Le Parisien a officiellement bouclé la signature de Torres en provenance de Barcelone après plusieurs jours de négociations intenses. Le géant français a trouvé un accord total avec le club catalan pour une indemnité de transfert estimée aux alentours de 50 millions d'euros. L'attaquant de 26 ans a signé un lucratif contrat de cinq ans qui le maintiendra dans la capitale française jusqu'en 2031. Il s'est également vu attribuer le prestigieux numéro neuf avant la nouvelle saison au Parc des Princes.
Torres quitte le Camp Nou après un passage national très réussi. Il a remporté trois titres de Liga, une Coupe du Roi et trois Supercoupes d'Espagne depuis son arrivée en provenance de Manchester City au début de l'année 2022.
Le héros de la Coupe du monde arrive à Paris
Ce transfert retentissant intervient seulement quelques semaines après que Torres a confirmé son statut de héros national sur la plus grande scène de toutes. L’attaquant dynamique a inscrit le but victorieux dramatique à la 106e minute contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026, offrant à l’Espagne sa deuxième couronne mondiale.
Le PSG a publié un bref communiqué officiel pour souhaiter la bienvenue à sa nouvelle recrue phare. « Paris Saint-Germain est ravi d’annoncer s’être attaché les services de Ferran Torres », a confirmé le club sur son site officiel. « L’attaquant espagnol, vainqueur de la Coupe du monde, s’est engagé avec le club jusqu’en 2031 et portera le numéro 9. »
Retrouvailles avec l'entraîneur Enrique
Un transfert dans la capitale française représente une opportunité majeure pour Torres, principalement parce qu’il le réunit avec l’ancien sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique. L’entraîneur du PSG est un admirateur de longue date de l’attaquant et avait déjà fait de lui un élément tactique essentiel dans ses dispositifs en sélection.
Torres était entré dans les 12 derniers mois de son contrat à Barcelone. Sans prolongation immédiate sur la table, l’attaquant a activement envisagé un départ cet été afin de s’assurer un temps de jeu régulier ailleurs. Malgré une forte concurrence pour les places aux côtés du vétéran Robert Lewandowski, Torres est resté très efficace. Il est tout de même parvenu à inscrire 40 buts en 94 apparitions toutes compétitions confondues au cours des deux dernières saisons sous les ordres de Hansi Flick.
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Barcelone recherche des remplaçants offensifs
L’énorme injection de liquidités de 50 M€ offre un coup de pouce financier bienvenu au FC Barcelone, qui a rapidement rejeté une offre initiale de 40 M€ du PSG plus tôt ce mois-ci. Ces fonds précieux permettront au géant espagnol de disposer d’une marge de manœuvre tactique bien plus importante pour la suite du mercato.
L’équipe de Flick doit désormais travailler avec application pour renforcer son secteur offensif après ce départ très médiatisé. Le cador de Liga a déjà recruté Anthony Gordon, en provenance de Newcastle, et Karim Adeyemi, arrivé du Borussia Dortmund, pour aider à combler le vide laissé.
Pendant ce temps, Torres va immédiatement s’intégrer à l’effectif du PSG, riche en stars, dirigé par Enrique. L’attaquant espagnol polyvalent est fortement pressenti pour jouer un rôle central alors que le club parisien se lance dans une nouvelle offensive ambitieuse en Ligue des champions cette saison.
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