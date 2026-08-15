Le Parisien a officiellement bouclé la signature de Torres en provenance de Barcelone après plusieurs jours de négociations intenses. Le géant français a trouvé un accord total avec le club catalan pour une indemnité de transfert estimée aux alentours de 50 millions d'euros. L'attaquant de 26 ans a signé un lucratif contrat de cinq ans qui le maintiendra dans la capitale française jusqu'en 2031. Il s'est également vu attribuer le prestigieux numéro neuf avant la nouvelle saison au Parc des Princes.

Torres quitte le Camp Nou après un passage national très réussi. Il a remporté trois titres de Liga, une Coupe du Roi et trois Supercoupes d'Espagne depuis son arrivée en provenance de Manchester City au début de l'année 2022.