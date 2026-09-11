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Le remplaçant de Rodri : le Real Madrid ravive son intérêt pour une cible d'Alonso

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Le Real Madrid s'active pour recruter un milieu de terrain

Le Real Madrid a laissé filer l'occasion de recruter Rodri, et il en paie aujourd'hui le prix fort, après avoir souffert de lacunes au milieu de terrain, ce qui est apparu au grand jour face à l'Inter Milan, en l'absence d'un milieu du niveau de celui affiché par le joueur du Barça.

Le journal Sport a indiqué, dans un rapport, que l'équipe de l'entraîneur José Mourinho n'impose pas sa domination sur les matches et fonde son arme principale sur les transitions rapides, afin d'offrir à Vinicius, Mbappé et Bellingham l'occasion de conclure les attaques dans le dernier tiers. 

Mais les adversaires parviennent à lui arracher le ballon, puis à devenir dangereux et à se créer des occasions de marquer, et Courtois a épargné à la formation madrilène de gros dommages, dans un contexte où le Real Madrid n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour recruter Rodri.

Le Real Madrid a préféré se concentrer sur un joueur doté d'un profil plus offensif comme Bernardo Silva, écarté par le Barça, tout en continuant de s'appuyer sur Tchouaméni, Valverde et Camavinga comme joueurs chargés de la construction du jeu, malgré leur manque du talent que possède Rodri.

La construction des attaques et la création du jeu constituent la mission inachevée pour l'équipe de l'entraîneur Mourinho, et Arda Güler ou Trent Alexander-Arnold pourraient représenter des solutions de secours, mais toutes ces options restent loin de ce que Rodri est capable d'apporter.

C'est pour cette raison que le club madrilène a commencé à bouger en vue du marché des transferts hivernal, une fenêtre durant laquelle il pourra remédier au manque dont il souffre à ce poste, par le biais d'un nom qui lui a déjà été associé durant l'été et qui pourrait représenter une opportunité disponible sur le marché : Martin Zubimendi, la star d'Arsenal.

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  • Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Le rôle en retrait de Zubimendi avec Arsenal

    En Angleterre, les spéculations ont commencé à évoquer la possibilité d'un tel scénario, après le recul du rôle du joueur avec Arsenal. Zubimendi a en effet débuté sur le banc les cinq matchs officiels disputés par les Gunners cette saison. 

    L'élément le plus révélateur a été sa présence sur le banc lors de la grande affiche de Ligue des champions face à Naples au stade Diego Armando Maradona, où il n'a joué que 8 minutes.

    Le calvaire du banc de touche que traverse Zubimendi remonte à la fin de la saison dernière. Il était par exemple resté sur le banc lors de la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, avant d'entrer en jeu durant la prolongation. 

    Bien qu'il ait toujours affiché un bon niveau, l'entraîneur Mikel Arteta a préféré d'autres joueurs à son poste, ce qui pourrait affecter le moral de l'ancien joueur de la Real Sociedad.

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    Zubimendi a dirigé le milieu de terrain de l'Espagne après la blessure de Rodri

    Le Real Madrid inclut sérieusement Zubimendi dans ses plans, en tenant compte également de ses participations avec la sélection espagnole. Lorsque Rodri a subi une grave blessure, c'est Zubimendi qui a pris en main le milieu de terrain de la sélection espagnole.

    Le joueur est aussi apparu dans des moments décisifs, comme la seconde période de la finale de l'Euro 2024, ainsi que la prolongation de la finale de la Coupe du monde 2026.

    Arsenal a déboursé 70 millions d'euros pour le recruter la saison dernière et a signé avec lui un contrat courant jusqu'en 2030.

    Sa valeur marchande devrait évoluer dans des ordres de grandeur similaires, et Arsenal pourra récupérer la valeur de son investissement. Par ailleurs, cette somme n'est pas considérée comme colossale pour le Real Madrid.

    Cela étant, Martín Zubimendi comptera également un certain nombre de clubs intéressés par ses services, comme Chelsea dirigé par Xabi Alonso, qui avait aussi songé à l'intégrer à son projet lorsqu'il était candidat pour travailler avec le Real Madrid, mais Florentino Pérez ne l'a pas recruté.

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