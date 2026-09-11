Le remplaçant de Rodri : le Real Madrid ravive son intérêt pour une cible d'Alonso

Le Real Madrid a laissé filer l'occasion de recruter Rodri, et il en paie aujourd'hui le prix fort, après avoir souffert de lacunes au milieu de terrain, ce qui est apparu au grand jour face à l'Inter Milan, en l'absence d'un milieu du niveau de celui affiché par le joueur du Barça.

Le journal Sport a indiqué, dans un rapport, que l'équipe de l'entraîneur José Mourinho n'impose pas sa domination sur les matches et fonde son arme principale sur les transitions rapides, afin d'offrir à Vinicius, Mbappé et Bellingham l'occasion de conclure les attaques dans le dernier tiers.

Mais les adversaires parviennent à lui arracher le ballon, puis à devenir dangereux et à se créer des occasions de marquer, et Courtois a épargné à la formation madrilène de gros dommages, dans un contexte où le Real Madrid n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour recruter Rodri.

Le Real Madrid a préféré se concentrer sur un joueur doté d'un profil plus offensif comme Bernardo Silva, écarté par le Barça, tout en continuant de s'appuyer sur Tchouaméni, Valverde et Camavinga comme joueurs chargés de la construction du jeu, malgré leur manque du talent que possède Rodri.

La construction des attaques et la création du jeu constituent la mission inachevée pour l'équipe de l'entraîneur Mourinho, et Arda Güler ou Trent Alexander-Arnold pourraient représenter des solutions de secours, mais toutes ces options restent loin de ce que Rodri est capable d'apporter.

C'est pour cette raison que le club madrilène a commencé à bouger en vue du marché des transferts hivernal, une fenêtre durant laquelle il pourra remédier au manque dont il souffre à ce poste, par le biais d'un nom qui lui a déjà été associé durant l'été et qui pourrait représenter une opportunité disponible sur le marché : Martin Zubimendi, la star d'Arsenal.

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