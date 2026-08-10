Le Real refuse de forcer son joueur blessé à partir

Le joueur français Ferland Mendy poursuit sa convalescence après sa dernière blessure, un processus qui suit un bon rythme, et il pourrait reprendre l'entraînement collectif en septembre prochain.

Mendy a subi une opération chirurgicale en mai dernier, après une déchirure du biceps fémoral. Certains rapports faisaient état d'une période de convalescence pouvant s'étendre jusqu'à une année complète, ce que l'entourage du joueur dément catégoriquement.

Au Real Madrid, on s'est montré un peu plus prudent, évoquant à l'époque une absence comprise entre 4 et 5 mois.

Le journal AS a rapporté que le latéral gauche français, à son retour de blessure, retrouvera sa place au Real Madrid, puisque son contrat court jusqu'à l'été 2028.

Le Real Madrid avait renforcé le poste de latéral gauche en recrutant Carreras l'été dernier, et a également fait venir Marc Cucurella cet été, tandis que Fran García est parti au Real Betis.

Dans le cas de Mendy, il s'agit davantage de sa condition physique que de son rendement, le club reconnaissant que le Français, lorsqu'il est en pleine forme, représente une garantie de taille en défense. Ce n'est pas un hasard s'il a été un joueur important lors des deux derniers titres de Ligue des champions remportés par le Real Madrid.