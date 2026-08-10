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Le Real refuse de forcer son joueur blessé à partir

Mercato
LaLiga
F. Mendy
Real Madrid
Espagne
France

Le joueur français Ferland Mendy poursuit sa convalescence après sa dernière blessure, un processus qui suit un bon rythme, et il pourrait reprendre l'entraînement collectif en septembre prochain.

Mendy a subi une opération chirurgicale en mai dernier, après une déchirure du biceps fémoral. Certains rapports faisaient état d'une période de convalescence pouvant s'étendre jusqu'à une année complète, ce que l'entourage du joueur dément catégoriquement.

Au Real Madrid, on s'est montré un peu plus prudent, évoquant à l'époque une absence comprise entre 4 et 5 mois.

Le journal AS a rapporté que le latéral gauche français, à son retour de blessure, retrouvera sa place au Real Madrid, puisque son contrat court jusqu'à l'été 2028.

Le Real Madrid avait renforcé le poste de latéral gauche en recrutant Carreras l'été dernier, et a également fait venir Marc Cucurella cet été, tandis que Fran García est parti au Real Betis.

Dans le cas de Mendy, il s'agit davantage de sa condition physique que de son rendement, le club reconnaissant que le Français, lorsqu'il est en pleine forme, représente une garantie de taille en défense. Ce n'est pas un hasard s'il a été un joueur important lors des deux derniers titres de Ligue des champions remportés par le Real Madrid.

  • Ferland Mendy Real Madrid 2025Getty

    Le Real Madrid n'a pas demandé le départ de Mendy

    Mais il y a actuellement trois latéraux gauches au Real Madrid, et le premier choix du club pour un départ serait Mendy.

    Cependant, le club n'a pas pris contact avec le joueur pour lui demander de négocier son départ, ni ne l'a invité à se chercher une nouvelle équipe, le Real Madrid étant également conscient qu'il lui serait difficile de trouver un nouveau club, compte tenu de ses antécédents de blessures, sans compter qu'il est actuellement blessé et indisponible.

    Et si Mendy informait le Real Madrid de son souhait d'ouvrir la porte à des négociations concernant son départ, le club répondrait assurément à cette demande.

    Mais le club madrilène n'exercera aucune pression sur le joueur français et respectera le contrat signé entre les deux parties.

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    Ferland Mendy n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid

    Du côté du joueur, et selon les informations du journal AS, Ferland Mendy n'a pas l'intention de quitter la Maison Blanche.

    Mendy se sent heureux au Bernabéu, malgré ses longues souffrances liées aux blessures dont il a été victime ces dernières années, et il est convaincu que s'il parvient à retrouver une stabilité physique, il sera en mesure de convaincre Mourinho qu'il peut apporter un plus sur certaines périodes.

    Mendy est spécialisé dans le domaine défensif, et Mourinho est un entraîneur qui accorde une grande importance à cet aspect, en particulier lors des rencontres face aux concurrents directs.

    Mendy a d'ailleurs réussi à s'imposer comme titulaire lors de matches importants la saison dernière, et il aspire à rééditer la même chose. 

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