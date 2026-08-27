Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

Traduit par

Le Real Madrid surveille un joyau français en Serie A

Mercato
Manu Koné
Real Madrid
Roma
LaLiga
Serie A
France
Espagne
Italie

Les recruteurs du Real Madrid continuent de suivre les performances du Français Manu Koné, milieu de terrain de l'AS Roma, âgé de 25 ans.

Le journal AS a rapporté que Koné figure déjà sur la liste des cibles du Real Madrid en vue de renforcer son entrejeu à l'avenir. 

Les responsables merengues ont suivi la prestation de Koné lors du match d'ouverture de l'AS Roma en Serie A, lundi dernier, qui s'est soldé par une large victoire face à la Fiorentina sur le score de 4-0.

Manu Koné est lié à l'AS Roma par un contrat courant jusqu'en 2029, club qu'il a rejoint en 2024, juste après le départ de Mourinho du banc de la formation italienne.

La valeur marchande du Français Koné est estimée à environ 60 millions d'euros.

 La Serie A gratuitement sur stc tv pour les clients des offres Baiti Fiber, Mafoutar 4, Max, Pro 4 et 5Regardez maintenant !

Auparavant, Koné a évolué avec Toulouse et le Borussia Mönchengladbach, et a disputé jusqu'à présent 19 matchs avec l'équipe de France, où il a été titulaire et a laissé une bonne impression face à l'Irak, à la Norvège, au Paraguay et au Maroc lors de la Coupe du monde 2026, après la blessure de Tchouaméni.

Koné penche davantage vers l'aspect défensif et dispose d'une grande capacité à remporter les duels et à récupérer le ballon, tout en se distinguant par une grande intelligence dans le pressing sur l'adversaire. 

Grâce à sa force physique, à son important volume de jeu et à sa présence sur le terrain, il possède également une bonne aptitude à manier le ballon et à prendre les bonnes décisions, son taux de réussite dans les passes ayant atteint 90 % la saison dernière en Serie A.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora

  • AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Le plan du Real Madrid pour recruter Koné

    Les qualités de Koné correspondent aux priorités de Mourinho, mais son recrutement, ou celui de tout autre joueur, ne se fera pas lors du présent mercato estival, car le Real Madrid considère le dossier des recrutements comme clos, même en cas de départ au sein de l'effectif avant la clôture du marché des transferts.

    Cela dit, le Real Madrid n'exclut pas la possibilité d'un mouvement fort de la part de l'un des clubs de Premier League, et c'est pour cette raison que le club se prépare à faire face à tout scénario susceptible de s'imposer.

    Manchester United, Liverpool et Chelsea recherchent des milieux de terrain, tandis que des noms comme Camavinga et Tchouaméni circulent dans ce contexte.

    Mais quoi qu'il advienne avec Camavinga ou Tchouaméni, l'idée actuelle du Real Madrid est de ne recruter aucun joueur supplémentaire lors du présent mercato.

    Et si le club décide de passer à l'action pour recruter Koné, ce sera lors de fenêtres de transferts futures.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Malaga crest
Malaga
MAL
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Roma crest
Roma
ROM