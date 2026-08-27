Le Real Madrid surveille un joyau français en Serie A

Les recruteurs du Real Madrid continuent de suivre les performances du Français Manu Koné, milieu de terrain de l'AS Roma, âgé de 25 ans.

Le journal AS a rapporté que Koné figure déjà sur la liste des cibles du Real Madrid en vue de renforcer son entrejeu à l'avenir.

Les responsables merengues ont suivi la prestation de Koné lors du match d'ouverture de l'AS Roma en Serie A, lundi dernier, qui s'est soldé par une large victoire face à la Fiorentina sur le score de 4-0.

Manu Koné est lié à l'AS Roma par un contrat courant jusqu'en 2029, club qu'il a rejoint en 2024, juste après le départ de Mourinho du banc de la formation italienne.

La valeur marchande du Français Koné est estimée à environ 60 millions d'euros.

Auparavant, Koné a évolué avec Toulouse et le Borussia Mönchengladbach, et a disputé jusqu'à présent 19 matchs avec l'équipe de France, où il a été titulaire et a laissé une bonne impression face à l'Irak, à la Norvège, au Paraguay et au Maroc lors de la Coupe du monde 2026, après la blessure de Tchouaméni.

Koné penche davantage vers l'aspect défensif et dispose d'une grande capacité à remporter les duels et à récupérer le ballon, tout en se distinguant par une grande intelligence dans le pressing sur l'adversaire.

Grâce à sa force physique, à son important volume de jeu et à sa présence sur le terrain, il possède également une bonne aptitude à manier le ballon et à prendre les bonnes décisions, son taux de réussite dans les passes ayant atteint 90 % la saison dernière en Serie A.

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