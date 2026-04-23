Le Real Madrid subit un double coup dur : deux joueurs clés sont forfait pour le reste de la saison

Le timing est mauvais pour les Blancos : le duo sera absent plusieurs semaines. Militao a dû sortir mardi face à Alavés, et l’absence de Guler à l’entraînement jeudi a suscité les premiers soupçons, confirmés depuis par les examens médicaux.

« Les examens réalisés aujourd’hui par le service médical du Real Madrid ont révélé une lésion musculaire du biceps fémoral de la jambe droite chez Arda Güler. Suivi en cours », précise le communiqué officiel.

Concernant Militao, le club a ajouté : « À la suite des examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Eder Militao par le service médical du Real Madrid, une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche a été diagnostiquée. Évolution à suivre. »