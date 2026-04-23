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Le Real Madrid subit un double coup dur : deux joueurs clés sont forfait pour le reste de la saison
Un coup dur pour le Real Madrid
Les espoirs du Real Madrid de remonter la pente en fin de saison ont subi un coup dur après l'annonce que Militao et Guler manqueront le reste de la saison nationale 2025-2026. Les examens médicaux effectués jeudi ont confirmé que les deux joueurs souffraient d'une déchirure de deuxième degré au tendon d'Achille, ce qui implique un temps de récupération de trois à quatre semaines.
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Des piliers de la défense et du jeu créatif sont écartés à un tournant crucial.
Le timing est mauvais pour les Blancos : le duo sera absent plusieurs semaines. Militao a dû sortir mardi face à Alavés, et l’absence de Guler à l’entraînement jeudi a suscité les premiers soupçons, confirmés depuis par les examens médicaux.
« Les examens réalisés aujourd’hui par le service médical du Real Madrid ont révélé une lésion musculaire du biceps fémoral de la jambe droite chez Arda Güler. Suivi en cours », précise le communiqué officiel.
Concernant Militao, le club a ajouté : « À la suite des examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Eder Militao par le service médical du Real Madrid, une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche a été diagnostiquée. Évolution à suivre. »
Le personnel médical privilégie la remise en forme à long terme plutôt qu’un retour précipité.
Selon le Diario AS, le staff médical du club fait preuve de prudence avec la rééducation des deux joueurs. À quelques semaines de la Coupe du monde, aucun risque ne sera pris : mieux vaut les préserver plutôt que de les lancer trop tôt lors des deux dernières journées de Liga.
La priorité est désormais de s’assurer que le défenseur brésilien et le meneur de jeu turc soient à 100 % de leurs capacités pour leurs engagements internationaux respectifs cet été. Le duo va désormais entamer un programme de rééducation structuré à Valdebebas, visant à retrouver une forme physique durable en vue de la prochaine saison.
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Les espoirs de titre s'amenuisent alors que l'effectif est mis à rude épreuve
Les forfaits de Militao et Guler compliquent la course du Real Madrid vers le titre de Liga, alors que le FC Barcelone, leader avec neuf points d’avance, reste dans le rétroviseur. Privé de plusieurs éléments clés, le club merengue pourrait réviser son effectif et sa politique de recrutement avant le mercato estival afin d’éviter de nouvelles crises. Les Merengues se rendront à Séville vendredi soir pour défier le Real Betis, un déplacement qui s’annonce bien plus ardu au regard des dernières nouvelles médicales.