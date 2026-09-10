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Le Real Madrid s’apprête à offrir une prolongation de contrat à Thibaut Courtois après ses exploits contre l’Inter
Le Real Madrid prévoit de prolonger le contrat de Courtois
Courtois est le pilier incontesté de la défense du Real Madrid au cours de la dernière décennie. Après sa performance spectaculaire contre l’Inter, la direction sportive du club est prête à assurer son avenir à long terme au Santiago Bernabéu.
Selon des informations de Cope, le géant espagnol souhaite entamer des discussions contractuelles dans les prochains jours. L’objectif principal est de prolonger son contrat actuel, afin de s’assurer que le joueur de 33 ans reste un atout essentiel pour les années à venir.
Obtenir la signature du gardien mettrait fin à tout débat persistant sur sa place. Cela ouvrirait aussi la voie à ce que Courtois dispute au moins une dixième saison historique dans les buts du Real Madrid.
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Pousser pour un processus de renouvellement rapide
L’urgence de prolonger Courtois découle de son incroyable régularité depuis le début de l’exercice en cours. Sa démonstration dans les buts face à l’Inter n’a fait que souligner ce que la direction madrilène savait déjà.
Le même rapport indique que l’administration du club est prête à formuler immédiatement une approche officielle. Les premiers contacts entre les deux parties devraient avoir lieu dans les prochaines heures afin de définir le cadre d’un nouvel accord.
Il existe une volonté commune de boucler rapidement l’opération. Le Real Madrid reconnaît que sécuriser l’avenir de l’un des meilleurs gardiens du monde est une priorité absolue pour poursuivre sa réussite sur la scène nationale et européenne.
Engagement total pour la cause madrilène
L’engagement de Courtois envers le Real Madrid n’a fait que se renforcer ces derniers mois. Après avoir officiellement mis un terme à sa carrière internationale avec la Belgique, le gardien vétéran est désormais entièrement concentré sur sa carrière en club.
Cette approche résolue s’est traduite par des performances de très haut niveau sur le terrain, prouvant que l’âge n’est qu’un chiffre. Actuellement âgé de 34 ans, Courtois reste au sommet de ses capacités physiques et techniques.
Les gardiens bénéficient traditionnellement de carrières plus longues au plus haut niveau que les joueurs de champ. Par conséquent, son âge qui avance n’est pas considéré comme une inquiétude par le staff du Real Madrid ni par ses dirigeants.
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Les négociations pourraient donner lieu à un léger débat contractuel
Si le plan initial du Real Madrid est de proposer une prolongation d’un an, jusqu’à la saison 2027-2028, les négociations pourraient nécessiter quelques compromis. Le club préfère traditionnellement gérer les joueurs plus âgés sur une base strictement annuelle.
Cependant, compte tenu de son rendement exceptionnel, Courtois est en position de force pour négocier. Le Belge pourrait logiquement demander une prolongation garantie de deux ans afin de bénéficier d’une stabilité totale pour le dernier chapitre de sa carrière.
Un léger bras de fer en interne est attendu, mais les deux parties sont fondamentalement alignées sur l’issue. En fin de compte, une résolution rapide semble très probable, ce qui permettrait à Courtois de continuer à régner dans les buts de la capitale espagnole.
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