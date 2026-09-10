Le Real Madrid s’apprête à offrir une prolongation de contrat à Thibaut Courtois après ses exploits contre l’Inter

Courtois est le pilier incontesté de la défense du Real Madrid au cours de la dernière décennie. Après sa performance spectaculaire contre l’Inter, la direction sportive du club est prête à assurer son avenir à long terme au Santiago Bernabéu.

Selon des informations de Cope, le géant espagnol souhaite entamer des discussions contractuelles dans les prochains jours. L’objectif principal est de prolonger son contrat actuel, afin de s’assurer que le joueur de 33 ans reste un atout essentiel pour les années à venir.

Obtenir la signature du gardien mettrait fin à tout débat persistant sur sa place. Cela ouvrirait aussi la voie à ce que Courtois dispute au moins une dixième saison historique dans les buts du Real Madrid.